Neymar é acusado de colocar “seu ego acima do sucesso do Brasil”, enquanto lenda alemã admite estar “feliz” com a eliminação da seleção de Carlo Ancelotti da Copa do Mundo

Em sua coluna para a Sky Germany, Matthaus não poupou críticas à eliminação do Brasil, escrevendo sem rodeios: “Fico feliz que o Brasil tenha sido eliminado. Simplesmente não aguento mais essas reclamações e gestos exagerados”. Ele dirigiu suas palavras mais contundentes à conduta de Neymar durante o pênalti no final da partida, argumentando que as artimanhas do atacante expuseram um problema mais profundo dentro do time.

Para Matthaus, aquele momento disse tudo. “Em vez de cobrar o pênalti rapidamente, Neymar discutiu com o goleiro tanto antes quanto depois da cobrança. Dá para perceber, por esse comportamento, que ele coloca o próprio ego acima do sucesso da equipe”, escreveu ele.

O pênalti em si entrou no gol aos 10 minutos do tempo de acréscimo, mas, a essa altura, o Brasil já perdia por 2 a 1 após os dois gols de Erling Haaland, e o gol serviu apenas para amenizar o placar.







