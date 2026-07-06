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Neymar é acusado de colocar “seu ego acima do sucesso do Brasil”, enquanto lenda alemã admite estar “feliz” com a eliminação da seleção de Carlo Ancelotti da Copa do Mundo
Nenhuma compreensão pela reação de Neymar
Em sua coluna para a Sky Germany, Matthaus não poupou críticas à eliminação do Brasil, escrevendo sem rodeios: “Fico feliz que o Brasil tenha sido eliminado. Simplesmente não aguento mais essas reclamações e gestos exagerados”. Ele dirigiu suas palavras mais contundentes à conduta de Neymar durante o pênalti no final da partida, argumentando que as artimanhas do atacante expuseram um problema mais profundo dentro do time.
Para Matthaus, aquele momento disse tudo. “Em vez de cobrar o pênalti rapidamente, Neymar discutiu com o goleiro tanto antes quanto depois da cobrança. Dá para perceber, por esse comportamento, que ele coloca o próprio ego acima do sucesso da equipe”, escreveu ele.
O pênalti em si entrou no gol aos 10 minutos do tempo de acréscimo, mas, a essa altura, o Brasil já perdia por 2 a 1 após os dois gols de Erling Haaland, e o gol serviu apenas para amenizar o placar.
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As manobras do Brasil são contestadas pela unidade francesa
O zagueiro norueguês Leo Ostigard cometeu o segundo pênalti da partida com uma cotovelada imprudente em Casemiro; no entanto, em vez de cobrar rapidamente para dar à sua equipe uma mínima esperança de reação, Neymar preferiu se envolver em uma longa discussão com o goleiro da Noruega, tanto antes quanto depois de mandar a bola para o fundo da rede.
Quando a bola entrou – aos 10 minutos do tempo de acréscimo –, o resultado já estava definido há muito tempo, reduzindo o que deveria ter sido um momento de serenidade sob pressão a pouco mais do que um gol de despedida pessoal em uma partida já perdida.
Matthaus então fez uma comparação direta com a França, argumentando que o vestiário da seleção francesa funciona com princípios totalmente diferentes. “É completamente diferente com os franceses”, disse ele. “Até mesmo superestrelas como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé entenderam que o sucesso só vem por meio da coesão da equipe. Na vitória por 1 a 0 contra o Paraguai, eles se esforçaram ao máximo.”
Matthaus considerava a Noruega sua aposta surpresa
A vitória por 2 a 1 leva a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história do país, uma campanha construída tanto por uma exibição defensiva dominante quanto pela ameaça ofensiva de Haaland. O goleiro Orjan Nyland, que atualmente está sem clube, foi o destaque do primeiro tempo, realizando uma série de defesas cruciais para manter o placar empatado antes que os dois gols de Haaland virassem a partida a favor da Noruega.
Matthaus revelou que a Noruega já era sua aposta secreta para chegar longe nesta Copa do Mundo antes mesmo do pontapé inicial, dizendo: “A Noruega era minha zebra antes mesmo da Copa do Mundo. Eles dominaram a Itália duas vezes nas eliminatórias e agora eliminaram o Brasil do torneio. Contam com jogadores excepcionais como Martin Odegaard, estrelas da Bundesliga como Antonio Nusa e uma máquina de gols como Erling Haaland. Mas também tiveram um pouco de sorte e um goleiro excelente que garantiu a vitória.”
A Noruega agora enfrentará a Inglaterra nas quartas de final, dando origem a um confronto de pesos pesados entre duas das seleções em melhor fase do torneio, enquanto a notável campanha da equipe escandinava continua.
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O sonho da Copa do Mundo que não se concretizou
Neymar anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção, encerrando uma carreira brilhante que o consagra como o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Em 130 partidas pela Seleção, o atacante acumulou a extraordinária marca de 80 gols e 59 assistências. No entanto, apesar de ter disputado quatro torneios diferentes, ele se despede sem ter conquistado o tão sonhado sexto título da Copa do Mundo para seu país.
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