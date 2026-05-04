O Santos confirmou, por meio de comunicado oficial, que está tomando medidas formais após relatos de um desentendimento em seu centro de treinamento. O clube agiu rapidamente para esclarecer as alegações de que Neymar teria perdido a paciência com seu colega Robson de Souza Jr., de 18 anos, mais conhecido como Robinho Jr., durante um treino no domingo.

O clube declarou: “O Santos FC informa que, por determinação da presidência, foi instaurado um processo de inquérito interno imediatamente após a ocorrência dos fatos para analisar o episódio envolvendo os atletas Neymar Jr e Robson de Souza Jr (Robinho) durante o treino no último domingo (03/5) no CT Rei Pelé. O departamento jurídico do clube é responsável pela condução do inquérito.”