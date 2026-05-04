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Neymar é acusado de agressão por Robinho Jr., enquanto o jovem prodígio do Santos busca a rescisão do contrato após briga no campo de treinamento
O Santos abre inquérito sobre o incidente envolvendo Neymar
O Santos confirmou, por meio de comunicado oficial, que está tomando medidas formais após relatos de um desentendimento em seu centro de treinamento. O clube agiu rapidamente para esclarecer as alegações de que Neymar teria perdido a paciência com seu colega Robson de Souza Jr., de 18 anos, mais conhecido como Robinho Jr., durante um treino no domingo.
O clube declarou: “O Santos FC informa que, por determinação da presidência, foi instaurado um processo de inquérito interno imediatamente após a ocorrência dos fatos para analisar o episódio envolvendo os atletas Neymar Jr e Robson de Souza Jr (Robinho) durante o treino no último domingo (03/5) no CT Rei Pelé. O departamento jurídico do clube é responsável pela condução do inquérito.”
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Robinho Jr. faz denúncia de agressão
De acordo com o Globo Esporte, a situação foi além de uma simples briga no campo de treinamento, já que os representantes legais do jovem atacante tomaram medidas formais contra o clube. Em um desdobramento grave, eles apresentaram um documento exigindo medidas e transparência em relação à conduta do experiente camisa 10 durante a sessão.
De acordo com a documentação, Robinho Jr. alega que Neymar “proferiu insultos de forma ofensiva, aplicou uma rasteira e desferiu um tapa violento no rosto” do adolescente. A equipe do jovem agora pressiona pela divulgação das imagens da sessão de treino e por uma reunião para discutir a “ausência de condições mínimas de segurança” no clube.
A tensão chega ao auge após um drible no treino
As origens do conflito teriam surgido em um momento específico durante o treino de domingo, realizado um dia após o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Em uma sessão de alta intensidade entre os reservas, Neymar teria ficado frustrado após ser driblado pelo jogador de 18 anos.
Neymar teria avisado o jovem para “ir com calma” antes que a situação se transformasse em uma discussão acalorada e empurrões. Embora algumas reportagens tenham sugerido que os dois se reconciliaram no vestiário logo após o incidente, a notificação judicial subsequente indica que os representantes de Robinho Jr. continuam insatisfeitos com a forma como a “atitude impulsiva” do veterano foi tratada pela diretoria do Santos.
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O time viaja para o confronto da Copa Sul-Americana
Apesar da tempestade jurídica que se aproxima e da investigação interna em andamento, ambos os jogadores foram convocados para a viagem ao Paraguai. O Santos enfrentará o Recoleta nesta terça-feira, em partida válida pelo Grupo D da Copa Sul-Americana.
Embora o clube afirme que o assunto está sendo tratado por seu departamento jurídico, a dinâmica delicada entre a figura de “padrinho” de Neymar e o jovem Robinho Jr. estará sob intenso escrutínio enquanto a equipe se prepara para o desafio continental. Ambos os jogadores viajaram com a delegação, após as tentativas anteriores de Neymar de se desculpar por sua “atitude impulsiva” no campo de treinamento.