Neymar deve retornar aos treinos no Brasil na “próxima semana”, enquanto Carlo Ancelotti continua otimista quanto à participação do craque lesionado na Copa do Mundo

A comissão técnica está aproveitando o último jogo de preparação para se afastar do tradicional esquema de quatro atacantes e testar diferentes variações táticas. Ao escalar Lucas Paquetá e Igor Thiago como titulares, Ancelotti explicou: “Tenho este último jogo para fazer testes porque, depois disso, vai ficar muito mais difícil testar coisas novas.

“Paquetá é importante para nós porque traz características diferentes em comparação com nossos outros meio-campistas. Quero testar Paquetá, assim como Igor Thiago, para buscar outra opção. O sistema com quatro jogadores no ataque está bastante consolidado, mas quero experimentar outra opção neste último teste.”