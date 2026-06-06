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Neymar deve retornar aos treinos no Brasil na “próxima semana”, enquanto Carlo Ancelotti continua otimista quanto à participação do craque lesionado na Copa do Mundo
A Seleção enfrenta altos e baixos na preparação física
Ancelotti deu informações importantes sobre a escalação antes do último amistoso de preparação do Brasil contra o Egito, neste sábado. Embora o bom andamento da recuperação de Neymar tenha dado um grande impulso à equipe, o zagueiro central Gabriel Magalhães não participará do amistoso devido ao cansaço físico após sua recente atuação na final da Liga dos Campeões. O técnico confirmou que Douglas Santos será titular na lateral esquerda, com o goleiro Weverton previsto para entrar no segundo tempo, já que a comissão técnica está administrando cuidadosamente seus recursos defensivos.
- AFP
Ancelotti esclarece a agenda do craque
O técnico da Seleção detalhou o rigoroso protocolo médico que o craque precisa cumprir antes de ser reintegrado aos treinos com contato físico. Ao apresentar uma descrição detalhada do plano de recuperação do atacante, Ancelotti afirmou: “Acho que a situação dele está bem clara... (Neymar) está fazendo um excelente trabalho individual. Depois do fim de semana, ele fará uma ressonância magnética e, se tudo correr bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana.”
Ajustes táticos antes do grande jogo
A comissão técnica está aproveitando o último jogo de preparação para se afastar do tradicional esquema de quatro atacantes e testar diferentes variações táticas. Ao escalar Lucas Paquetá e Igor Thiago como titulares, Ancelotti explicou: “Tenho este último jogo para fazer testes porque, depois disso, vai ficar muito mais difícil testar coisas novas.
“Paquetá é importante para nós porque traz características diferentes em comparação com nossos outros meio-campistas. Quero testar Paquetá, assim como Igor Thiago, para buscar outra opção. O sistema com quatro jogadores no ataque está bastante consolidado, mas quero experimentar outra opção neste último teste.”
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Testes finais antecedem a campanha em grupo
O próximo amistoso representa um momento decisivo para os jogadores que ainda não têm vaga garantida e buscam assegurar seu lugar no time antes que os torneios oficiais limitem as experiências táticas. Após os exames médicos na segunda-feira, a seleção finalizará os preparativos para a estreia no Grupo C contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Com um segundo jogo da fase de grupos marcado contra o Haiti, os pentacampeões mundiais são os grandes favoritos para avançar sem dificuldades, proporcionando a Neymar um cenário competitivo ideal para recuperar totalmente a sua forma.