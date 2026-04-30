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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Neymar deve desfalcar o Santos contra o Palmeiras no Allianz Parque; Gabigol opina sobre jogar no gramado sintético

Santos
Neymar
G. Barbosa
Palmeiras x Santos
Palmeiras
Brasileirão

Dúvidas sobre presença das estrelas aumentam enquanto Cuca tenta manter o Santos competitivo em duelo decisivo contra o rival

Neymar pode ser desfalque importante do Santos no clássico contra o Palmeiras deste sábado (2). A tendência é que o camisa 10 seja preservado no duelo no Allianz Parque, principalmente por conta do gramado sintético e do controle de carga física neste momento da temporada. A comissão técnica comandada por Cuca ainda deve ter uma conversa direta com o jogador antes de bater o martelo.

Já Gabigol vive um cenário diferente. Apesar das discussões recentes envolvendo jogadores e o uso de gramado sintético, o atacante fez questão de rebater a ideia de que evita esse tipo de superfície e se colocou à disposição para o confronto, indicando que não deve ser problema para o técnico santista.

O momento do Santos é de instabilidade. A equipe vem de empate contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana e está há cinco jogos sem vencer. Diante de um adversário forte, o clássico surge como oportunidade de resposta — ainda que cercado por dúvidas em relação à principal estrela do elenco.

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  • Neymar(C)Getty Images

    Neymar pode ser preservado

    A informação de que Neymar deve ser desfalque no confronto contra o Palmeiras foi apurada por Pedro Lopes, jornalista do UOL, que afirma que ele será preservado "não só por ser o gramado sintético, mas porque ele vem de uma sequência forte de jogos". O jornalista falou que ainda há possibilidade de Neymar "ser convencido", a depender da "conversa do Cuca com ele".

    De olho em uma vaga na Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 tem quatro gols e três assistências em 11 jogos com o Santos em 2026. Caso fique de fora contra o Palmeiras, Neymar terá apenas mais quatro partidas para convencer Carlo Ancelotti a chamá-lo para a Copa, antes da convocação final do dia 18 de maio.

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  • San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Gabigol rebate alegações sobre o gramado sintético

    Em uma declaração que serve como alívio para o técnico Cuca, Gabigol tratou de afastar qualquer polêmica sobre atuar em gramado sintético e garantiu que pode jogar o clássico contra o Palmeiras.

    “Não sei de onde inventaram que eu não jogo em gramado sintético. No começo do ano [contra o Palmeiras, na Arena Barueri], eu estava com dores e, como era apenas o segundo jogo da temporada, a comissão técnica decidiu me poupar. Mas estou à disposição para sábado”, disse o camisa 9 após o empate com o San Lorenzo pela Sul-Americana.

    Em 2026, Gabigol tem nove gols e cinco assistências em 18 jogos com o Santos. Ele está próximo de alcançar os números produzidos em 2025 com o Cruzeiro, onde atuou majoritariamente como reserva e anotou 13 gols e quatro assistências em 49 jogos.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-RECOLETAAFP

    O que vem por aí para o Santos

    O confronto entre Santos e Palmeiras acontecerá neste sábado (2), às 18h30, no Allianz Parque, e será válido pela 14ª rodada do Brasileirão 2026.

    Depois desta partida, a equipe de Cuca focará no jogo da Copa Sul-Americana 2026 contra o Recoleta. O confronto será disputado na próxima terça-feira (5), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30 (horário de Brasília).

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