Neymar deve desfalcar o Santos contra o Palmeiras no Allianz Parque; Gabigol opina sobre jogar no gramado sintético

Neymar pode ser desfalque importante do Santos no clássico contra o Palmeiras deste sábado (2). A tendência é que o camisa 10 seja preservado no duelo no Allianz Parque, principalmente por conta do gramado sintético e do controle de carga física neste momento da temporada. A comissão técnica comandada por Cuca ainda deve ter uma conversa direta com o jogador antes de bater o martelo.

Já Gabigol vive um cenário diferente. Apesar das discussões recentes envolvendo jogadores e o uso de gramado sintético, o atacante fez questão de rebater a ideia de que evita esse tipo de superfície e se colocou à disposição para o confronto, indicando que não deve ser problema para o técnico santista.

O momento do Santos é de instabilidade. A equipe vem de empate contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana e está há cinco jogos sem vencer. Diante de um adversário forte, o clássico surge como oportunidade de resposta — ainda que cercado por dúvidas em relação à principal estrela do elenco.