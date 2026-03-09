Getty Images Sport
Neymar dá esperança ao Brasil, com Carlo Ancelotti convocando o astro do Santos para a seleção, mas o ex-herói do Barcelona ainda pode ser cortado antes da Copa do Mundo
Ancelotti acompanha a última audição de Neymar
De acordo com o UOL, Neymar foi convocado para a ampla lista preliminar de Ancelotti para a próxima pausa internacional. A Seleção se prepara para enfrentar a França e a Croácia no final de março, marcando a última janela internacional antes do início da tão esperada Copa do Mundo de 2026.
Apesar dessa chance, o jogador de 34 anos não participará do próximo confronto do Santos contra o Mirassol pelo Brasileirão devido ao “controle de carga”. Ancelotti e o diretor da CBF, Rodrigo Caetano, ainda assistirão à partida, o que significa que o camisa 10 agora tem apenas um jogo nacional contra o Corinthians para convencer o técnico de que merece uma convocação final.
Endrick brilha no futebol francês
Também incluído na lista preliminar está Endrick, que tem sido acompanhado de perto pela comissão técnica da seleção nacional desde sua transferência para o Olympique Lyonnais, em janeiro. O sensacional adolescente causou um impacto imediato no futebol francês, adaptando-se rapidamente ao novo ambiente e demonstrando seu imenso potencial.
Em apenas 10 partidas pelo Lyon, o jovem atacante já marcou cinco gols e deu três assistências. Com seu excelente desempenho, a probabilidade de ele ser convocado para a seleção final é incrivelmente alta, oferecendo uma injeção vital de energia jovem ao ataque brasileiro antes do torneio mundial.
Bremer volta à defesa
Na defesa, o zagueiro Bremer, da Juventus, apareceu na extensa lista preliminar, que contém mais de 50 nomes. O zagueiro não representa seu país desde a Copa América de 2024, sob o comando de Dorival Jr, após sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro daquele ano.
Após um intenso período de recuperação, que também exigiu uma cirurgia no menisco meses depois, o zagueiro se recuperou de forma notável. Agora jogando como titular regular e emergindo como líder do vestiário em Turim, seu desempenho resiliente chamou a atenção do técnico italiano, que busca solidificar sua defesa.
Preenchendo a lacuna deixada por Rodrygo
A urgência em finalizar o ataque foi intensificada pela trágica perda de Rodrygo. O ala do Real Madrid sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco que o tirou do resto da temporada e da Copa do Mundo. Em resposta à notícia devastadora, Neymar enviou uma mensagem emocionada ao seu compatriota, chamando-o de “irmãozinho” e “herdeiro”.
Neymar escreveu: “Hoje é um dos dias mais tristes para mim... Tenho certeza de que você vai voltar voando”. Esse enorme vazio criativo no elenco forçou a comissão técnica a ampliar seus horizontes. Consequentemente, os próximos amistosos servirão como um campo de testes crucial para reestruturar um ataque que de repente perdeu um jogador fundamental.
