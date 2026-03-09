Neymar dá esperança ao Brasil, com Carlo Ancelotti convocando o astro do Santos para a seleção, mas o ex-herói do Barcelona ainda pode ser cortado antes da Copa do Mundo

De acordo com o UOL, Neymar foi convocado para a ampla lista preliminar de Ancelotti para a próxima pausa internacional. A Seleção se prepara para enfrentar a França e a Croácia no final de março, marcando a última janela internacional antes do início da tão esperada Copa do Mundo de 2026.

Apesar dessa chance, o jogador de 34 anos não participará do próximo confronto do Santos contra o Mirassol pelo Brasileirão devido ao “controle de carga”. Ancelotti e o diretor da CBF, Rodrigo Caetano, ainda assistirão à partida, o que significa que o camisa 10 agora tem apenas um jogo nacional contra o Corinthians para convencer o técnico de que merece uma convocação final.