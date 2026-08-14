Apesar de ter comandado a vitória, Neymar foi vaiado por uma parte dos torcedores da casa após um passe errado, o que provocou uma reação emocionada do jogador em campo.

Em entrevista à ESPNapós a partida, Neymar desabafou sobre o clima negativo nas arquibancadas: "O que eu estava dizendo ali é que estávamos perdendo por 1 a 0, e eu sei que a torcida vem sofrendo há muitos anos... mas, se for para continuar pensando nisso e vir ao estádio com um pensamento negativo, é melhor ficar em casa.

"Eu falei para o cara lá em cima: em vez de criticar, ainda faltam 60 minutos para jogar, nos apoie... nos incentive. Aí a gente vira o jogo, eu vou pegar uma água, e ele está fazendo sinal de coração na arquibancada... assim é fácil ser torcedor do Santos... Só gostar do cara quando ele está vencendo."