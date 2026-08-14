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Neymar critica torcedores "negativos" do Santos e diz aos que vaiam para "ficarem em casa" após vitória de virada na Sul-Americana
Neymar inspira virada do Santos
O Santos precisou buscar forças antes de garantir uma vitória por 2 a 1 sobre a equipe equatoriana Macara no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, na noite de quinta-feira. Os visitantes surpreenderam a torcida da casa com um gol logo no início, de Franco Posse, aos quatro minutos, antes de Neymar comandar a reação de sua equipe ao dar a assistência para o gol de empate de Gabriel Barbosa pouco antes do intervalo. A estrela brasileira então deu sua segunda assistência em uma cobrança de escanteio aos 75 minutos, que William Arao aproveitou para selar a vitória do Peixe.
- AFP
Astro critica torcedores impacientes
Apesar de ter comandado a vitória, Neymar foi vaiado por uma parte dos torcedores da casa após um passe errado, o que provocou uma reação emocionada do jogador em campo.
Em entrevista à ESPNapós a partida, Neymar desabafou sobre o clima negativo nas arquibancadas: "O que eu estava dizendo ali é que estávamos perdendo por 1 a 0, e eu sei que a torcida vem sofrendo há muitos anos... mas, se for para continuar pensando nisso e vir ao estádio com um pensamento negativo, é melhor ficar em casa.
"Eu falei para o cara lá em cima: em vez de criticar, ainda faltam 60 minutos para jogar, nos apoie... nos incentive. Aí a gente vira o jogo, eu vou pegar uma água, e ele está fazendo sinal de coração na arquibancada... assim é fácil ser torcedor do Santos... Só gostar do cara quando ele está vencendo."
A fase mágica carrega o Peixe
A impressionante fase de Neymar voltou a ser crucial para o ataque do Santos, já que ele ampliou sua notável produção individual para 13 gols e oito assistências em suas últimas 24 partidas. O confronto também trouxe frustração para o companheiro de equipe Gabigol, que teve dois gols anulados por impedimento, enquanto o goleiro do Macara, Rodrigo Rodriguez, fez uma grande defesa no fim para impedir Neymar em uma cobrança de falta nos acréscimos. Ainda assim, a vitória por margem mínima dá ao gigante brasileiro uma vantagem vital para o decisivo jogo de volta.
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Teste equatoriano aguarda o Santos
O Santos agora se prepara para o jogo de volta da próxima semana, fora de casa, contra o Macara, em Ambato, onde um empate será suficiente para garantir sua classificação às quartas de final. Jogar na altitude do Equador deve representar um duro teste físico para a equipe de Cuca, que busca proteger sua vantagem no placar agregado. A expectativa é que Neymar mantenha sua forma física e o embalo para liderar a campanha do Santos pelo título da Copa Sul-Americana de 2026.
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