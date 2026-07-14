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Neymar, considerado “indiscutível”, deve jogar na Copa do Mundo de 2030, enquanto o técnico da seleção brasileira campeã olímpica critica Carlo Ancelotti por não tratar o craque do Santos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
Micale critica as táticas de Ancelotti na Copa do Mundo
Após o empate em 1 a 1 entre América-MG e Londrina na segunda-feira, Micale expressou sua frustração com a forma como Ancelotti lidou com seu ex-jogador.
Conforme noticiado pela ESPN, o técnico ficou perplexo com a falta de tempo de jogo do atacante nos Estados Unidos. Neymar chegou ao torneio lesionado e ficou restrito a apenas 14 minutos contra a Escócia e 23 minutos na derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final. Apesar de ter marcado um pênalti no final daquela derrota de partir o coração, ele não conseguiu impedir que Erling Haaland garantisse a classificação da seleção escandinava. Micale acredita firmemente que um jogador de tal calibre merecia um papel muito mais de destaque na seleção.
- AFP
Comparação com Messi e Ronaldo
Micale acredita que os talentos de elite precisam de condições especiais para se destacarem. “Para mim, Neymar é o melhor jogador brasileiro. Quem sou eu para falar sobre Ancelotti, mas Neymar precisava ser melhor aproveitado, assim como Messi, Cristiano Ronaldo e Salah... Tive a oportunidade de trabalhar no Egito e vi que existe todo um processo em vigor para que Salah possa ter um bom desempenho”, afirmou.
Ao abordar as preocupações com a preparação física, ele acrescentou: “Acho que a maior controvérsia foi a questão de estar 100% fisicamente. O astro, o cara que faz a diferença, acho que ele tem algo diferente a contribuir, um peso por ser quem ele é, inclusive para os outros jogadores. Eu nunca desistiria do Neymar.”
Despedida emocionante no MetLife Stadium
O técnico continua ansioso para ver o atacante voltar a defender a seleção. “Em relação ao próximo ciclo, quero ver o Neymar em campo. Eu pago um ingresso para ver o Neymar. Há muitos jogos no Brasil aos quais eu não iria, mesmo que recebesse um convite. Se o Neymar estiver participando, desde que haja condições mínimas, eu irei ao estádio.
Neymar é indiscutível”, afirmou. No entanto, essas esperanças colidem com a realidade. Após a devastadora eliminação contra a Noruega, Neymar, em lágrimas, anunciou sua aposentadoria da seleção. No MetLife Stadium, onde estreou em 2010, o emocionado artilheiro declarou: “Eu tentei, e tentei. Comecei minha carreira aqui no MetLife Stadium, e ela terminou aqui. Agora acabou.”
- AFP
O que vem por aí para a lenda brasileira?
Após sua dolorosa eliminação da Copa do Mundo e a aposentadoria que se seguiu, Neymar precisa agora se concentrar inteiramente em sua carreira no clube e em manter sua saúde física. O histórico atacante buscará deixar para trás suas lesões recorrentes no joelho enquanto se prepara para a próxima temporada nacional. Enquanto isso, a Seleção Brasileira tem a difícil tarefa de reconstruir seu elenco e encontrar um novo líder sob o comando de Ancelotti, de vista ao torneio de 2030.
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