Neymar, considerado “indiscutível”, deve jogar na Copa do Mundo de 2030, enquanto o técnico da seleção brasileira campeã olímpica critica Carlo Ancelotti por não tratar o craque do Santos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Após o empate em 1 a 1 entre América-MG e Londrina na segunda-feira, Micale expressou sua frustração com a forma como Ancelotti lidou com seu ex-jogador.

Conforme noticiado pela ESPN, o técnico ficou perplexo com a falta de tempo de jogo do atacante nos Estados Unidos. Neymar chegou ao torneio lesionado e ficou restrito a apenas 14 minutos contra a Escócia e 23 minutos na derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final. Apesar de ter marcado um pênalti no final daquela derrota de partir o coração, ele não conseguiu impedir que Erling Haaland garantisse a classificação da seleção escandinava. Micale acredita firmemente que um jogador de tal calibre merecia um papel muito mais de destaque na seleção.