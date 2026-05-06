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Jogadores por pré-contrato GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Neymar, Casemiro, Fabinho e mais: veja jogadores que podem assinar pré-contrato com outro clube a partir de junho

Neymar
Casemiro
Fabinho
Everton
Carlos Vinicius
A. Telles
Lucas
Danilo
Alex Sandro
J. Jesus
E. Ribeiro

Lista reúne nomes de peso do futebol brasileiro e internacional que entram na reta final de seus vínculos e podem movimentar o mercado

Com a aproximação da janela de transferências do meio do ano, o mercado da bola já começa a se aquecer com jogadores que entram nos últimos meses de contrato. Pelas regras da FIFA, atletas com vínculo até o fim de 2026 podem assinar pré-contrato com outro clube a partir de junho, garantindo transferência sem custos ao término do compromisso atual.

Entre estrelas consolidadas e nomes experientes do futebol brasileiro e europeu, a lista inclui jogadores que ainda negociam renovações, convivem com incertezas ou já despertam interesse de outros clubes.

A seguir, a GOAL te mostra alguns jogadores em fim de contrato...

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  • Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Neymar

    O caso de Neymar é diferente da maioria. O atacante renovou recentemente com o Santos e tem contrato até o fim de 2026, o que, em teoria, o colocaria apto a assinar pré-contrato a partir de junho.

    Apesar disso, o cenário atual indica permanência. O vínculo foi estendido há poucos meses, reduzindo especulações, embora seu nome siga forte no mercado nacional e internacional.

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  • Real Betis v Al Ittihad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Fabinho

    O volante, atualmente no Al Ittihad, tem contrato até junho de 2026 e aparece entre os nomes livres para negociar sem custos em breve.

    Sem confirmação de renovação até o momento, Fabinho é constantemente ligado a possíveis retornos ao Brasil, com o Palmeiras sendo um dos grandes interessados em sua contratação.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Casemiro

    Também com vínculo até junho de 2026, o volante do Manchester United vive cenário de indefinição, ainda sem a confirmação se fica ou sai.

    Mesmo sendo peça importante, o brasileiro deve deixar a equipe inglesa. Clubes do Brasil, Arábia Saudita e Estados Unidos tem interesse na sua contratação, sendo o Inter Miami um dos destinos prováveis.

  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    Everton Cebolinha

    No Flamengo, Everton Cebolinha ainda não tem situação totalmente definida. O atacante já despertou interesse de outros clubes no Brasil, como São Paulo, Atlético-MG e Fluminense, mas segue integrado ao elenco rubro-negro.

    Até o momento, não há negociação avançada divulgada.

  • FBL-SUDAMERICANA-RIESTRA-GREMIOAFP

    Carlos Vinícius

    O atacante, que já atuou em clubes da Inglaterra e Portugal, frequentemente aparece em listas de jogadores com futuro indefinido.

    Com grande protagonismo na equipe, as negociações de renovação estão bem avançadas, mas nada concreto. Clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita acompanham de perto o negócio.

  • Botafogo v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Alex Telles

    O lateral-esquerdo ainda não iniciou nenhuma negociação de renovação com o Botafogo, mas já deixou claro sua vontade de ficar e diz que não tem pressa para assinar nada.

    O Grêmio, clube que o jogador já atuou, tem interesse em repatriá-lo.

  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Lucas Moura

    Convivendo com muitas lesões, Lucas vive um momento de indefinição com o clube.

    Com contrato perto de acabar, o jogador tinha conversas para renovar por mais um ano, antes de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles. No momento, as negociações foram pausadas para o jogador focar em sua recuperação.

  • CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    Danilo

    O lateral-direito do Flamengo também vive indefinição. O clube busca renovar o contrato do jogador, que ainda não sabe se vai aceitar ou se vai se aposentar.

    Danilo já reiterou que deixará as negociações para depois da Copa do Mundo.

  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Alex Sandro

    O Flamengo também tem interesse na renovação com o lateral-esquerdo. Porém, o jogador vai deixar a definição para depois da Copa do Mundo.

    Alex Sandro estuda a possibilidade de se aposentar, ou até uma mudança para um mercado menos intenso devido a questões físicas e familiares.

  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Juan Jesus

    O zagueiro do Napoli, com carreira consolidada na Europa, tem seu contrato encerrando em junho, ao fim da temporada.

    Embora não haja nenhuma negociação confirmada, clubes italianos e brasileiros tem interesse em sua contratação. O Atlético-MG aparece como um de seus destinos prováveis.

  • Corinthians v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Everton Ribeiro

    Experiente e decisivo, o meia renovou seu contrato com o Bahia no começo do ano, mas apenas até o fim de 2026.

    Ainda sem notícias sobre uma nova renovação, o jogador, que passou por problemas pessoais, deve estudar o que fazer em seu futuro.