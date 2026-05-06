Neymar, Casemiro, Fabinho e mais: veja jogadores que podem assinar pré-contrato com outro clube a partir de junho

Com a aproximação da janela de transferências do meio do ano, o mercado da bola já começa a se aquecer com jogadores que entram nos últimos meses de contrato. Pelas regras da FIFA, atletas com vínculo até o fim de 2026 podem assinar pré-contrato com outro clube a partir de junho, garantindo transferência sem custos ao término do compromisso atual.

Entre estrelas consolidadas e nomes experientes do futebol brasileiro e europeu, a lista inclui jogadores que ainda negociam renovações, convivem com incertezas ou já despertam interesse de outros clubes.

A seguir, a GOAL te mostra alguns jogadores em fim de contrato...