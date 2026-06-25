Neymar cai no choro após participação de última hora pela seleção brasileira na vitória sobre a Escócia na Copa do Mundo

A participação de Neymar contra a Escócia significou muito mais do que apenas os três pontos que garantiram ao Brasil a liderança do grupo. Quando o jogador de 34 anos substituiu Matheus Cunha no segundo tempo, isso pôs fim a uma ausência impressionante de 981 dias da seleção, que remontava a outubro de 2023.

O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain passou por um período de pesadelo marcado por lesões, principalmente uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesões subsequentes nos isquiotibiais que ameaçaram sua participação neste torneio. Quando soou o apito final no Miami Stadium, o peso de sua jornada de volta aos gramados claramente se fez sentir, e o atacante não conseguiu conter as lágrimas enquanto era abraçado pelos companheiros de equipe e pelo lendário Ronaldinho. “Eu estava chorando no vestiário, sim. Agradeço a Deus por poder ajudar meu país, estou muito feliz”, disse Neymar.



