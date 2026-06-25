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Neymar cai no choro após participação de última hora pela seleção brasileira na vitória sobre a Escócia na Copa do Mundo
Um retorno emocionante para o ícone da Seleção
A participação de Neymar contra a Escócia significou muito mais do que apenas os três pontos que garantiram ao Brasil a liderança do grupo. Quando o jogador de 34 anos substituiu Matheus Cunha no segundo tempo, isso pôs fim a uma ausência impressionante de 981 dias da seleção, que remontava a outubro de 2023.
O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain passou por um período de pesadelo marcado por lesões, principalmente uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesões subsequentes nos isquiotibiais que ameaçaram sua participação neste torneio. Quando soou o apito final no Miami Stadium, o peso de sua jornada de volta aos gramados claramente se fez sentir, e o atacante não conseguiu conter as lágrimas enquanto era abraçado pelos companheiros de equipe e pelo lendário Ronaldinho. “Eu estava chorando no vestiário, sim. Agradeço a Deus por poder ajudar meu país, estou muito feliz”, disse Neymar.
- AFP
Em busca do ritmo em Miami
Embora a ocasião fosse festiva, o desempenho de Neymar refletiu um jogador que ainda busca recuperar seu ritmo competitivo. Escalado na função de falso nove, ele inicialmente parecia lento, perdendo a posse de bola nove vezes enquanto lutava para acompanhar o ritmo da partida e, talvez, desse toques demais na bola.
No entanto, à medida que a partida avançava, o artilheiro recordista começou a mostrar lampejos do brilhantismo que marcou sua carreira. Ele foi ganhando ritmo na partida, obrigando o goleiro da Escócia, Angus Gunn, a fazer uma defesa inteligente com um chute forte e cobrando um escanteio perigoso que quase resultou no quarto gol da equipe de Carlo Ancelotti.
Um longo caminho de volta para o craque do Santos
Depois de voltar às suas raízes no Santos, no Brasil, o caminho de Neymar de volta à Seleção não tem sido nada fácil. Após escapar por pouco do rebaixamento no campeonato nacional na última temporada, muitos questionaram se ele ainda tinha a preparação física e a forma necessárias para competir no mais alto nível, mas Ancelotti manteve a confiança no experiente atacante.
No entanto, Neymar enfrenta forte concorrência por uma vaga de titular nesta Seleção moderna. Com jogadores como Vinícius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha liderando o ataque, espera-se que o veterano desempenhe um papel coadjuvante ao longo das fases eliminatórias, em vez de ser o ponto focal indiscutível do ataque.
- AFP
À espera do adversário na fase eliminatória
A equipe de Ancelotti fez jus à sua reputação como uma das favoritas do torneio, demonstrando uma mistura de exuberância juvenil e da experiência de jogadores consagrados, como Neymar, que retornou à seleção. O resultado de 3 a 0 garante que o Brasil se classifique na liderança do Grupo C, à frente de Marrocos, marcando um confronto emocionante nas oitavas de final. A Seleção agora enfrentará o segundo colocado do Grupo F — grupo que conta com Holanda, Japão e Suécia. Essa partida das oitavas de final será disputada em Houston na segunda-feira, 29 de junho.