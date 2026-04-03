Neymar dá assistência em jogo do Santos, mas recebe terceiro amarelo e ficará suspenso contra o Flamengo

O Santos venceu o Remo por 2 a 0 na última quinta-feira (2), na Vila Belmiro. A partida contou com o brilho de Neymar, que deu a assistência para o primeiro gol do Peixe, marcado por Thaciano. Ao fim do jogo, porém, o camisa 10 recebeu um cartão amarelo — o terceiro no Brasileirão 2026 — por discussão com Diego Hernández, meio-campista do Remo e, com isso, ficará de fora do próximo confronto do Santos, contra o Flamengo.

A vitória santista encerrou um jejum que já durava mais de um mês. O último triunfo da equipe havia sido diante do Vasco, no dia 26 de fevereiro, partida em que Neymar marcou dois gols. A suspensão do atacante de 34 anos para o duelo contra o Flamengo lhe deixa apenas 12 jogos para mostrar a Carlo Ancelotti que merece uma vaga na Copa do Mundo de 2026, antes da convocação final do dia 18 de maio.

Após o apito final da partida contra o Remo, Neymar também chamou atenção pelas fortes críticas à arbitragem. O camisa 10 demonstrou irritação com algumas decisões durante a partida e deu declarações calorosas ainda no gramado, reforçando sua insatisfação com a condução do jogo pelo juiz Savio Pereira Sampaio.