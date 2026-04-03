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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Neymar dá assistência em jogo do Santos, mas recebe terceiro amarelo e ficará suspenso contra o Flamengo

Neymar
Santos
Flamengo x Santos
Flamengo
Brasileirão

Camisa 10 participa diretamente da vitória sobre o Remo, mas desfalcará o Peixe no próximo compromisso após discussão em campo

O Santos venceu o Remo por 2 a 0 na última quinta-feira (2), na Vila Belmiro. A partida contou com o brilho de Neymar, que deu a assistência para o primeiro gol do Peixe, marcado por Thaciano. Ao fim do jogo, porém, o camisa 10 recebeu um cartão amarelo — o terceiro no Brasileirão 2026 — por discussão com Diego Hernández, meio-campista do Remo e, com isso, ficará de fora do próximo confronto do Santos, contra o Flamengo.

A vitória santista encerrou um jejum que já durava mais de um mês. O último triunfo da equipe havia sido diante do Vasco, no dia 26 de fevereiro, partida em que Neymar marcou dois gols. A suspensão do atacante de 34 anos para o duelo contra o Flamengo lhe deixa apenas 12 jogos para mostrar a Carlo Ancelotti que merece uma vaga na Copa do Mundo de 2026, antes da convocação final do dia 18 de maio.

Após o apito final da partida contra o Remo, Neymar também chamou atenção pelas fortes críticas à arbitragem. O camisa 10 demonstrou irritação com algumas decisões durante a partida e deu declarações calorosas ainda no gramado, reforçando sua insatisfação com a condução do jogo pelo juiz Savio Pereira Sampaio.

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  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    A declaração de Neymar após o jogo contra o Remo

    "É toda vez isso. É injusto. Sofri uma entrada de costas, desleal, sem necessidade, fim do jogo. Não foi a primeira. Foi a terceira ou quarta. Só fui reclamar com ele [Diego Hernández, do Remo]. Falei: 'Está ficando louco?'. Já tomei amarelo. Enfim, Sávio é assim. Acho que acordou meio, como se diz, de chico, e veio assim pro jogo. Não podia nem falar com ele que te ignorava, virava as costas", desabafou Neymar, na saída de campo, em entrevista ao SporTV.

    "É um tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo, que tem uma falta de respeito muito grande com todos os jogadores. Não foi só comigo. Foi com os jogadores do Remo também. Não quer papo, não quer conversa. Isso tem de melhorar. É o cara que manda no jogo, que tem de comandar tudo. E a gente às vezes vai reclamar, como é o futebol, vai perguntar o porquê, questionar. Ele precisa saber levar isso. Se levar dessa forma, fica muito chato, muito desrespeitoso", completou o camisa 10.

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    Os números de Neymar em 2026

    Nas seis partidas do Santos em que Neymar esteve em campo, em 2026, o time alvinegro tem retrospecto de três vitórias, um empate e duas derrotas. Nesta sequência, o camisa 10 só não participou diretamente em gols em um jogo: a derrota contra o Grêmio Novorizontino nas quartas de final do Paulistão.

    Ao todo, são três gols e três assistências em seis jogos para Neymar, o que significa que ele tem ao menos uma participação direta em gols por jogo, até o momento, em 2026.



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    Os próximos desafios do Santos

    Sem poder contar com Neymar, a próxima partida do Santos será o confronto com o Flamengo, disputado no próximo domingo (5), no Maracanã, às 17h30.

    Depois disso, a equipe alvinegra viajará até Cuenca, no Equador, para o primeiro jogo da Copa Sul-Americana 2026 contra o Deportivo Cuenca. O jogo será disputado na quarta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar.

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