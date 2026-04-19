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Neymar apoia Lamine Yamal, considerado a “maior sensação adolescente”, na busca pela dobradinha Liga dos Campeões e Bola de Ouro, enquanto o jovem prodígio do Barcelona segue os passos de lendas
Um apoio lendário para uma estrela em ascensão
O adolescente, que sempre citou Neymar como um de seus ídolos no futebol, recebeu elogios entusiásticos do próprio Neymar. O atacante do Santos raramente foi tão direto ao falar de um jovem jogador como foi recentemente ao se referir a Yamal, classificando a ascensão do jovem prodígio do Barcelona como “irreal”. Neymar, que também conhece bem a pressão de ser um prodígio adolescente, vem acompanhando de perto o desenvolvimento de Yamal e acredita que o espanhol está destinado ao topo do pódio. O ícone brasileiro, que trilhou seu próprio caminho lendário no Camp Nou, acredita que o adolescente está destinado ao topo do futebol.
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Neymar coloca Yamal no mesmo nível de Messi
Neymar não mediu palavras ao falar sobre o potencial do jogador formado na La Masia, colocando-o ao lado dos nomes mais ilustres da história do clube. Em declarações a Fabrizio Romano, o brasileiro expressou sua admiração pelo que o jovem está conquistando atualmente em campo. “Acredito sinceramente que Lamine é uma das maiores sensações adolescentes que o futebol já viu”, disse Neymar. “Teve o Leo Messi, tive eu — mas o que esse garoto está fazendo aos 18 anos é simplesmente algo irreal.”
Solidariedade após a decepção na Liga dos Campeões
Neymar admitiu que ficou comovido com o jovem, que ficou visivelmente arrasado após o apito final da partida contra o Atlético, apesar das atuações individuais que quase deram origem a uma famosa reviravolta para a equipe de Hansi Flick. A capacidade de Yamal de assumir a responsabilidade nos jogos mais importantes tornou-se uma marca registrada de sua temporada, para grande admiração da comunidade futebolística mundial. “Fiquei comovido por ele quando foi eliminado da Liga dos Campeões”, acrescentou Neymar. “Lamine deu tudo de si, ele até deu início à virada. Mas isso é futebol, tudo pode acontecer.”
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A Bola de Ouro e a glória europeia estão à vista
O astro brasileiro está convencido de que, para Yamal, os troféus individuais e coletivos são uma questão de “quando” e não de “se”. Neymar já está de olho na próxima temporada, na qual espera que o ponta alcance patamares ainda mais altos no cenário europeu. “A hora dele está chegando! Espero que ele ganhe a Liga dos Campeões no ano que vem… e por que não a Bola de Ouro também? Ele é tão especial. Um daqueles jogadores que sempre torcerei, com certeza”, concluiu Neymar.