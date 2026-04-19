Neymar apoia Lamine Yamal, considerado a “maior sensação adolescente”, na busca pela dobradinha Liga dos Campeões e Bola de Ouro, enquanto o jovem prodígio do Barcelona segue os passos de lendas

O adolescente, que sempre citou Neymar como um de seus ídolos no futebol, recebeu elogios entusiásticos do próprio Neymar. O atacante do Santos raramente foi tão direto ao falar de um jovem jogador como foi recentemente ao se referir a Yamal, classificando a ascensão do jovem prodígio do Barcelona como “irreal”. Neymar, que também conhece bem a pressão de ser um prodígio adolescente, vem acompanhando de perto o desenvolvimento de Yamal e acredita que o espanhol está destinado ao topo do pódio. O ícone brasileiro, que trilhou seu próprio caminho lendário no Camp Nou, acredita que o adolescente está destinado ao topo do futebol.