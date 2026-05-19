Neymar ainda joga pelo Santos antes da Copa do Mundo? O plano do camisa 10 até o Mundial

Neymar dificilmente voltará a entrar em campo pelo Santos antes da Copa do Mundo. Convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026, o camisa 10 vive um momento de controle físico total e deve ser preservado pela comissão santista até sua apresentação à seleção brasileira, marcada para o próximo dia 27 de maio, na Granja Comary.

O atacante está fora da partida desta quarta-feira, contra o San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana, e também não deve atuar diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Internamente, a tendência é que Neymar sequer dispute o duelo contra o Deportivo Cuenca, no dia 26, último compromisso santista antes da parada para a Copa.

A prioridade, neste momento, é evitar qualquer risco físico antes do Mundial.

Neymar trata um edema na panturrilha direita, problema sentido na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, no último domingo. Apesar do desconforto, o quadro não preocupa a seleção brasileira a médio prazo.

O camisa 10 seguirá realizando tratamento no CT Rei Pelé, em trabalho alinhado entre o Santos e a CBF. Ricardo Rosa, fisioterapeuta pessoal do atacante, integra a comissão técnica da seleção e participa diretamente do acompanhamento.