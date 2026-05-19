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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Neymar ainda joga pelo Santos antes da Copa do Mundo? O plano do camisa 10 até o Mundial

Neymar
Santos
Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Convocado por Ancelotti, atacante trata edema na panturrilha e deve ser preservado pelo Peixe até a apresentação à seleção brasileira

Neymar dificilmente voltará a entrar em campo pelo Santos antes da Copa do Mundo. Convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026, o camisa 10 vive um momento de controle físico total e deve ser preservado pela comissão santista até sua apresentação à seleção brasileira, marcada para o próximo dia 27 de maio, na Granja Comary.

O atacante está fora da partida desta quarta-feira, contra o San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana, e também não deve atuar diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Internamente, a tendência é que Neymar sequer dispute o duelo contra o Deportivo Cuenca, no dia 26, último compromisso santista antes da parada para a Copa.

A prioridade, neste momento, é evitar qualquer risco físico antes do Mundial.

Neymar trata um edema na panturrilha direita, problema sentido na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, no último domingo. Apesar do desconforto, o quadro não preocupa a seleção brasileira a médio prazo.

O camisa 10 seguirá realizando tratamento no CT Rei Pelé, em trabalho alinhado entre o Santos e a CBF. Ricardo Rosa, fisioterapeuta pessoal do atacante, integra a comissão técnica da seleção e participa diretamente do acompanhamento.

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  • Brazil Announces Squad For the 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Controle físico e cautela antes da Copa

    Desde o início da temporada, Neymar vem realizando um planejamento específico de carga física para evitar novas lesões. O atacante alternou sequências de jogos e períodos de recuperação ao longo do ano, justamente pensando em chegar em boas condições ao Mundial.

    Antes do edema na panturrilha, ele vinha de quatro partidas consecutivas pelo Santos.

    Em 2026, Neymar soma 15 jogos, com seis gols e quatro assistências. Mesmo sem atuar em alta frequência, o camisa 10 voltou a ser decisivo tecnicamente e recuperou espaço no debate sobre a seleção nos últimos meses.

    A convocação de Neymar ganhou força após uma conversa direta com Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, realizada dias antes do anúncio oficial da lista.

    Durante uma chamada de vídeo, o treinador explicou ao atacante qual será seu papel neste novo ciclo da seleção. Ancelotti deixou claro que Neymar não terá lugar cativo entre os titulares e também não será o capitão da equipe. O italiano apresentou ainda as novas diretrizes internas da Seleção e ouviu do jogador disposição para se adaptar ao novo cenário.

    Nos bastidores da CBF, a postura de Neymar foi vista de forma extremamente positiva e ajudou a consolidar sua presença entre os 26 convocados.

    Ancelotti, inclusive, deixou claro que o aspecto físico foi determinante para a convocação.

    “A avaliação de todo o ano foi só a parte física, sempre falamos disso. Ele pode melhorar a condição até o primeiro jogo da Copa. A experiência dele e o carinho que tem no grupo podem ajudar muito”, afirmou o treinador italiano.

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    Programação até a estreia do Brasil

    A apresentação oficial da seleção acontece no dia 27 de maio, em Teresópolis. Neymar deve estar presente desde o primeiro dia de preparação.

    No dia 31, o Brasil encara o Panamá, no Maracanã, em amistoso de despedida antes da viagem para os Estados Unidos. Depois disso, a delegação embarca no dia 1º de junho rumo à base brasileira em Nova Jersey.

    O último amistoso antes da estreia será diante do Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

    A estreia da seleção na Copa do Mundo acontece em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. O Grupo C ainda conta com Escócia e Haiti.

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    Futuro indefinido

    Mesmo com foco total na Copa do Mundo, o futuro de Neymar ainda segue indefinido pensando em 2027.

    O atacante tem contrato com o Santos até dezembro deste ano e, neste momento, não existe negociação avançada com nenhum outro clube. O estafe do jogador também nega qualquer acerto encaminhado com equipes da MLS ou do futebol saudita.

    A tendência é que qualquer decisão sobre o futuro aconteça apenas após a Copa do Mundo. Aos 34 anos, Neymar tratará o torneio como uma das últimas grandes oportunidades da carreira com a camisa da seleção brasileira.

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