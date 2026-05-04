Neymar aceitará ficar no banco da seleção brasileira para realizar seu sonho na Copa do Mundo, enquanto Casemiro insiste que Carlo Ancelotti é o técnico perfeito para lidar com o astro, que vem sofrendo com lesões

Os constantes problemas com lesões têm impedido Neymar de jogar pela seleção desde 2023, muito antes de Carlo Ancelotti assumir o comando da Seleção. Apesar de o jogador estar constantemente fora das convocações devido a problemas físicos, Ancelotti não descartou a inclusão do jogador de 34 anos na seleção para a competição de verão. É improvável que o atacante seja escalado para o time titular devido à sua longa ausência, mas o meio-campista Casemiro, uma das figuras mais experientes da equipe, insistiu que seu companheiro não precisa ser o protagonista.

Na minha opinião, Neymar nunca teve esse tipo de problema. Ele tem até a idade e a experiência para ser um dos capitães da seleção”, disse Casemiro àESPN. “E ele nunca se importou com isso na seleção. Ele sempre dizia: ‘passem a bola para mim, vamos nos divertir e jogar futebol. E, cara, esse sou eu. Quero me divertir em campo, quero aproveitar em campo.’ E o Neymar sempre demonstrou isso.

"Neymar nunca teve esse papel de querer ser durão. Neymar sempre foi um cara que queria se divertir em campo. E acho que, se você conversar com ele, na minha opinião, sobre o desejo dele de jogar uma Copa do Mundo, e se Ancelotti propuser [um papel de reserva] a ele, acho que ele vai querer ir para a seleção, porque ele quer [jogar a Copa do Mundo]. Aí ele chega lá e mostra isso em campo e nos treinos.”