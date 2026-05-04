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Neymar aceitará ficar no banco da seleção brasileira para realizar seu sonho na Copa do Mundo, enquanto Casemiro insiste que Carlo Ancelotti é o técnico perfeito para lidar com o astro, que vem sofrendo com lesões
Neymar não precisa ser a grande estrela do Brasil
Os constantes problemas com lesões têm impedido Neymar de jogar pela seleção desde 2023, muito antes de Carlo Ancelotti assumir o comando da Seleção. Apesar de o jogador estar constantemente fora das convocações devido a problemas físicos, Ancelotti não descartou a inclusão do jogador de 34 anos na seleção para a competição de verão. É improvável que o atacante seja escalado para o time titular devido à sua longa ausência, mas o meio-campista Casemiro, uma das figuras mais experientes da equipe, insistiu que seu companheiro não precisa ser o protagonista.
Na minha opinião, Neymar nunca teve esse tipo de problema. Ele tem até a idade e a experiência para ser um dos capitães da seleção”, disse Casemiro àESPN. “E ele nunca se importou com isso na seleção. Ele sempre dizia: ‘passem a bola para mim, vamos nos divertir e jogar futebol. E, cara, esse sou eu. Quero me divertir em campo, quero aproveitar em campo.’ E o Neymar sempre demonstrou isso.
"Neymar nunca teve esse papel de querer ser durão. Neymar sempre foi um cara que queria se divertir em campo. E acho que, se você conversar com ele, na minha opinião, sobre o desejo dele de jogar uma Copa do Mundo, e se Ancelotti propuser [um papel de reserva] a ele, acho que ele vai querer ir para a seleção, porque ele quer [jogar a Copa do Mundo]. Aí ele chega lá e mostra isso em campo e nos treinos.”
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"Não há treinador melhor" do que Ancelotti para a estrela do Santos
Quem está no comando durante este período de transição é Ancelotti, um técnico conhecido por sua habilidade em lidar com grandes egos e rotações complexas no elenco. O meio-campista do United, Casemiro, tem se manifestado abertamente em apoio ao técnico italiano, insistindo que não há ninguém mais bem preparado para lidar com um jogador do calibre e do perfil físico de Neymar. O histórico de sucesso de Ancelotti com estrelas veteranas no Real Madrid e no AC Milan serve de modelo para como o Brasil poderia utilizar Neymar de forma eficaz.
Casemiro elogiou seu técnico, dizendo: “Acho que você teria que ter uma conversa [com Neymar] e dizer: olha, você não vai jogar tantos jogos, mas, em um determinado jogo, você será crucial por aqueles 20 minutos, 30 minutos. Ou você vai jogar esse jogo. Acho que é só uma conversa.
“Então, repito, não é o que Ancelotti vai pensar. Acho que essa decisão é do Ancelotti, e não há melhor técnico no mundo, com mais experiência no mundo, para lidar com uma situação como essa. Então, tenho certeza de que a decisão que ele tomar será sempre no melhor interesse do grupo.”
Neymar não precisa provar nada, diz Casemiro
Casemiro admitiu que as discussões constantes sobre o lugar de Neymar na seleção brasileira se tornaram repetitivas, mas insistiu que nunca evitou o assunto.
“É chato porque todo mundo fala sobre [Neymar na Copa do Mundo], todo mundo pergunta e todo mundo responde. Principalmente eu. Sinceramente, sou amigo do Neymar — o conheço desde que ele tinha 12 anos. Mas, na minha opinião, está muito claro: o Neymar não precisa provar nada para ninguém”, disse Casemiro. “Tudo depende de ele conseguir chegar o mais perto possível de sua melhor condição física. Porque, em termos de talento, não há necessidade de discutir o quão grande jogador ele é.”
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A preparação física continua sendo o último obstáculo
Embora o talento de Neymar seja indiscutível, sua condição física continua sendo a principal preocupação da comissão técnica brasileira. Tendo retornado recentemente aos gramados pelo Santos, o atacante ainda está se esforçando para recuperar seu ritmo ideal. Casemiro admitiu que, embora o debate possa ser “irritante”, a realidade da situação está inteiramente ligada à capacidade do corpo de Neymar de suportar os rigores de uma Copa do Mundo após várias lesões graves.
Casemiro acrescentou: “A grande questão aqui é a parte física. Entendo que a comissão técnica está analisando isso e Ancelotti deixou isso claro em entrevistas. Sou um grande fã do Neymar e ele não precisa provar nada para ninguém. Se ele estiver bem fisicamente, então não há discussão. Ele tem que ir. Ele é a estrela, o cara do time. Mas cabe a ele estar em boa forma física.” O técnico do Santos, Cuca, defendeu recentemente seu craque, observando que Neymar está ficando mais forte, apesar de algumas atuações discretas na competição continental.