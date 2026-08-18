Espera-se que Dedic esteja disponível para a estreia na Premier League contra o Liverpool neste domingo. Em entrevista ao site oficial do clube, Dedic expressou seu orgulho por se juntar a uma das instituições mais históricas da Inglaterra. "É uma sensação especial e uma honra muito grande para mim me juntar ao Newcastle United. Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar a jogar pelo clube e pelos torcedores incríveis", afirmou Dedic.

O defensor fez questão de destacar rapidamente a importância de sua relação com o treinador para viabilizar a transferência, observando que o histórico compartilhado entre eles foi um elemento decisivo em sua decisão de deixar Lisboa rumo à Premier League. "Trabalhar com Matthias novamente foi um grande fator para mim. Nós nos conhecemos bem, ele sabe o que posso oferecer em campo e estou muito feliz por voltar a jogar com ele", continuou Dedic. "Jogar na Premier League em St. James' Park vai ser realmente especial. Cada jogo parece uma grande ocasião, com uma atmosfera incrível. Estou muito animado para começar."