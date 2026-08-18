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Newcastle United fecha acordo de £ 29,5 milhões pelo lateral do Benfica Amar Dedic, enquanto Matthias Jaissle se reencontra com ex-estrela
Newcastle acerta contratação de defensor versátil
O Newcastle confirmou oficialmente a chegada de Dedic, do Benfica, marcando um investimento significativo no setor defensivo do clube. O lateral de 24 anos comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube de Tyneside ao assinar um contrato de cinco anos, após ser aprovado nos exames médicos na segunda-feira. O negócio, avaliado em aproximadamente £29,5 milhões, representa uma grande demonstração de intenção do Newcastle, que continua reformulando seu elenco sob a atual liderança.
A transferência faz com que Dedic reencontre o técnico Matthias Jaissle, uma parceria que anteriormente rendeu títulos durante o período em que trabalharam juntos na Bundesliga Austríaca, no RB Salzburg. O defensor bósnio vestirá a camisa 37 no St James' Park, tornando-se o sexto reforço do elenco principal do clube em uma movimentada janela de transferências de verão. Sua chegada oferece concorrência imediata nas posições de lateral, com o jogador sendo capaz de atuar em alto nível tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo da linha defensiva.
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Dedic curtindo o desafio da Premier League
Espera-se que Dedic esteja disponível para a estreia na Premier League contra o Liverpool neste domingo. Em entrevista ao site oficial do clube, Dedic expressou seu orgulho por se juntar a uma das instituições mais históricas da Inglaterra. "É uma sensação especial e uma honra muito grande para mim me juntar ao Newcastle United. Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar a jogar pelo clube e pelos torcedores incríveis", afirmou Dedic.
O defensor fez questão de destacar rapidamente a importância de sua relação com o treinador para viabilizar a transferência, observando que o histórico compartilhado entre eles foi um elemento decisivo em sua decisão de deixar Lisboa rumo à Premier League. "Trabalhar com Matthias novamente foi um grande fator para mim. Nós nos conhecemos bem, ele sabe o que posso oferecer em campo e estou muito feliz por voltar a jogar com ele", continuou Dedic. "Jogar na Premier League em St. James' Park vai ser realmente especial. Cada jogo parece uma grande ocasião, com uma atmosfera incrível. Estou muito animado para começar."
Jaissle exalta contratação de velho conhecido
Jaissle se mostrou igualmente entusiasmado com a contratação, destacando as características específicas que o internacional bósnio traz para o elenco. O treinador acredita que os atributos físicos e a inteligência tática de Dedic fazem dele uma peça perfeita para o estilo de jogo de alta intensidade que ele está implementando atualmente no Newcastle. "Estou muito feliz em acrescentar Amar ao nosso elenco. Ele é um jogador que conheço muito bem, por ter trabalhado com ele desde jovem na Áustria e acompanhado sua carreira desde então", disse Jaissle.
"Ele vai trazer qualidades tanto defensivas quanto ofensivas ao nosso elenco, o que se encaixa no estilo de jogo que queremos praticar. Ele é atlético, agressivo e tecnicamente muito bom, mas também tem muito potencial para evoluir ainda mais. Amar ainda é jovem, mas já tem muita experiência valiosa. Ele jogou na Champions League e na Copa do Mundo, além de ter representado grandes clubes na Áustria, na França e em Portugal. Estou realmente ansioso para trabalhar com ele novamente."
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Diretor esportivo detalha visão de longo prazo
A contratação também recebeu muitos elogios do diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, que viu o negócio como uma peça crucial da estratégia de recrutamento do clube. Wilson descreveu Dedic como um "encaixe perfeito" para a nova direção que o clube está tomando. "Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Amar ao Newcastle United. Ele é um jogador que Matthias conhece muito bem e por quem todos nós temos grande admiração. Nós o vemos como um atleta que fortalece nosso elenco imediatamente, capaz de atuar pela direita e pela esquerda", destacou Wilson.
Wilson ainda detalhou as credenciais do jogador, citando suas atuações na principal competição da Europa. "Ele mostrou seu nível no Red Bull Salzburg e no Benfica como um lateral moderno, com capacidade de contribuir nas duas extremidades do campo. Ele está extremamente motivado para se provar aqui no Newcastle United e na Premier League."
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