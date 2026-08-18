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Newcastle United explora investida por estrela do Manchester City, Nico Gonzalez, enquanto o clube busca uma adição experiente para o meio-campo
Newcastle entra em negociações formais com o Manchester City
O Newcastle United intensificou oficialmente sua busca por reforços para o meio-campo ao abrir conversas com o Manchester City sobre a disponibilidade de Gonzalez, de acordo com a talkSPORT.
O espanhol de 24 anos surgiu como alvo principal do Newcastle, que está desesperado para injetar qualidade comprovada de Premier League em seu elenco antes de a janela de transferências se fechar. O clube de Tyneside chegou a um momento crítico em sua estratégia de contratações, passando de consultas iniciais para discussões formais enquanto tenta tirar o ex-jogador do Barcelona dos atuais campeões.
A equipe de recrutamento em St James’ Park identificou Gonzalez como o perfil ideal para preencher a lacuna em proficiência técnica e disciplina tática. Embora o negócio ainda esteja em seus estágios iniciais, a disposição de ambos os clubes em dialogar sugere que um meio-termo pode ser alcançado.
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Substituindo o vazio deixado por Guimaraes e Tonali
A urgência por trás do interesse do Newcastle em Gonzalez decorre da saída de dois pilares do seu meio-campo. A janela de transferências de verão viu tanto Bruno Guimaraes quanto Sandro Tonali deixarem o clube, abrindo um enorme vazio no centro do campo que Matthias Jaissle está ansioso para preencher.
A perda de Guimaraes, em particular, tem sido difícil de engolir para a torcida do Newcastle, tornando a possível chegada de Gonzalez ainda mais significativa para o moral. O espanhol tem a versatilidade para atuar tanto em uma função de marcação quanto como um meio-campista mais avançado, de área a área, oferecendo a Jaissle a flexibilidade tática que ele tanto deseja.
A busca de Gonzalez por futebol regular no time principal
Para Gonzalez, a perspectiva de uma mudança para o nordeste representa uma oportunidade de reacender uma carreira que ficou um pouco estagnada no Etihad. Desde sua transferência de £ 52 milhões para o Manchester City em fevereiro de 2025, o meio-campista tem tido dificuldades para se firmar de forma permanente no time titular. Apesar de ter feito 41 partidas em todas as competições na última temporada, sua participação na reta decisiva da campanha foi notavelmente limitada.
Aos 24 anos, Gonzalez está se aproximando do auge da carreira e, ao que tudo indica, quer garantir um papel em que seja titular absoluto. O Newcastle pode lhe oferecer a plataforma para ser o ponto focal de um meio-campo, uma proposta que, segundo se diz, agrada aos representantes do jogador.
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Uma janela crucial para o projeto de Jaissle
À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima, a pressão aumenta sobre Jaissle e a equipe de recrutamento do Newcastle para fechar o elenco. A diretoria do Newcastle entende que uma temporada bem-sucedida depende da capacidade do clube de repor a qualidade perdida no início da janela.
Espera-se que o processo de negociação seja complexo, diante do que está em jogo para as duas partes envolvidas. O Newcastle tem cautela para não pagar acima do valor, mas reconhece que um jogador do calibre de Gonzalez raramente fica disponível vindo de um rival direto. Para os torcedores, a contratação seria um impulso muito necessário após um verão de saídas de alto nível que ameaçaram descarrilar a trajetória ascendente do clube.
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