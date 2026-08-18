O Newcastle United intensificou oficialmente sua busca por reforços para o meio-campo ao abrir conversas com o Manchester City sobre a disponibilidade de Gonzalez, de acordo com a talkSPORT.

O espanhol de 24 anos surgiu como alvo principal do Newcastle, que está desesperado para injetar qualidade comprovada de Premier League em seu elenco antes de a janela de transferências se fechar. O clube de Tyneside chegou a um momento crítico em sua estratégia de contratações, passando de consultas iniciais para discussões formais enquanto tenta tirar o ex-jogador do Barcelona dos atuais campeões.

A equipe de recrutamento em St James’ Park identificou Gonzalez como o perfil ideal para preencher a lacuna em proficiência técnica e disciplina tática. Embora o negócio ainda esteja em seus estágios iniciais, a disposição de ambos os clubes em dialogar sugere que um meio-termo pode ser alcançado.