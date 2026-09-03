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Newcastle United e Aston Villa planejam investidas em janeiro pelo astro do Bayer Leverkusen Christian Kofane
Mirando uma reviravolta em janeiro
De acordo com o Football Insider, Newcastle United e Aston Villa acompanham de perto o atacante do Bayer Leverkusen Christian Kofane com a intenção de fazer novas investidas em janeiro. Embora os dois clubes da Premier League tenham sido fortemente ligados ao jogador de 20 anos nos últimos dias, eles acabaram não conseguindo finalizar uma transferência antes de a janela se fechar. Fontes indicam que Kofane segue como alvo prioritário no St James' Park e no Villa Park, onde os responsáveis esperam garantir sua contratação quando a janela de inverno abrir.
- Getty
Uma estrela em ascensão com enorme potencial
Os departamentos de recrutamento veem o internacional camaronês como um perfil de enorme potencial para desenvolvimento futuro. Kofane teve uma campanha produtiva na última temporada, marcando sete gols e dando seis assistências em todas as competições, além de já ter somado dois gols em suas duas primeiras partidas da temporada 2026-27. Amplamente reconhecido como um dos jovens talentos mais promissores da Bundesliga, sua cotação deve disparar se mantiver a trajetória atual.
Encaixa-se no modelo de recrutamento em evolução do Newcastle
O perfil de Kofane se encaixa perfeitamente na mudança estratégica do Newcastle no mercado de transferências após um verão de grande reformulação do elenco. Com estrelas consolidadas como Anthony Gordon, Sandro Tonali e Bruno Guimaraes tendo saído, o Newcastle passou a priorizar a contratação de jovens de alto potencial, como Sean Steur e Amar Dedic. Como internacional principal que já desempenha um papel fundamental no projeto esportivo do Leverkusen, Kofane preenche todos os requisitos da nova visão do clube.
- Sven Simon
Lançando as bases para ambições de longo prazo
Além de reforços de curto prazo para o elenco, o Newcastle também avança simultaneamente com projetos de infraestrutura pensados para consolidar seu status de elite. O clube concordou recentemente com um acordo monumental de £ 190 milhões para construir um centro de treinamento de última geração em Woolsington Hall Estate, com conclusão prevista antes da temporada 2029-30. O ex-CEO do Everton Keith Wyness afirmou que a modernização de suas instalações representa uma grande demonstração de intenção por parte do PIF, o que deve, no fim das contas, ajudar na retenção de jogadores no futuro.
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