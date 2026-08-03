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Newcastle United conclui transferência de £ 25,7 milhões do goleiro do Braga, Lukas Hornicek
Opções para o setor de goleiros fortalecidas
O Newcastle concluiu oficialmente a transferência do goleiro Hornicek, de 24 anos, vindo do clube português Braga, após acionar sua cláusula de rescisão de £ 25,7 milhões. O internacional da República Tcheca assinou um contrato de cinco anos depois de viajar diretamente para a pré-temporada do Newcastle na Espanha. Apesar de já ter garantido Ewen Jaouen, de 20 anos, do Reims, a diretoria do Newcastle seguiu no mercado em busca de um goleiro titular mais experiente.
- STEINSIEK.CH
Hornicek reflete sobre chegada
Hornicek expressou sua alegria por concluir sua transferência para a Premier League e elogiou a calorosa recepção que recebeu do clube.
Em entrevista ao site oficial de seu novo clube, Hornicek compartilhou suas emoções: "Os últimos dias foram uma montanha-russa de emoções desde quando ouvi pela primeira vez sobre a transferência, e agora estou muito feliz por estar aqui.
"É uma oportunidade brilhante em uma nova liga, e estou muito animado com isso. Desde o primeiro momento em que cheguei aqui, recebi uma recepção fantástica e realmente senti o calor do clube. Todos foram brilhantes em me ajudar a me adaptar.
"Eu sei que Newcastle é uma grande cidade do futebol, com 52 mil torcedores no St James' Park criando uma atmosfera incrível e impulsionando o time em todos os jogos. Mal posso esperar para jogar diante deles."
Diretor esportivo faz elogios
As atuações impressionantes de Hornicek, com sete jogos sem sofrer gols na Liga Europa na temporada passada, chamaram a atenção da equipe de recrutamento do Newcastle. O diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, fez muitos elogios ao rápido desenvolvimento do goleiro de 1,98 m.
Wilson afirmou: "Ele se estabeleceu com firmeza como um dos principais jovens goleiros da Europa. Sabíamos que não faltariam clubes interessados em contratar Lukas neste verão, depois de tudo o que ele conquistou na temporada passada, mas rapidamente ficou evidente o quanto ele estava disposto a fazer parte do que estamos construindo aqui."
- Getty Images Sport
Adaptação rápida necessária agora
A chegada de Hornicek representa um passo vital para corrigir uma defesa do Newcastle que sofreu 55 gols na Premier League na última temporada. O novo reforço precisa se adaptar rapidamente às exigências físicas do futebol inglês antes da partida de abertura contra o Liverpool em 23 de agosto. A saída de bola e os reflexos de Hornicek serão um pilar fundamental no novo esquema tático sob Matthias Jaissle, cuja nomeação formal como treinador principal é esperada em breve.
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