Newcastle United conclui transferência de £ 25,7 milhões do goleiro do Braga, Lukas Hornicek

Hornicek expressou sua alegria por concluir sua transferência para a Premier League e elogiou a calorosa recepção que recebeu do clube.

Em entrevista ao site oficial de seu novo clube, Hornicek compartilhou suas emoções: "Os últimos dias foram uma montanha-russa de emoções desde quando ouvi pela primeira vez sobre a transferência, e agora estou muito feliz por estar aqui.

"É uma oportunidade brilhante em uma nova liga, e estou muito animado com isso. Desde o primeiro momento em que cheguei aqui, recebi uma recepção fantástica e realmente senti o calor do clube. Todos foram brilhantes em me ajudar a me adaptar.

"Eu sei que Newcastle é uma grande cidade do futebol, com 52 mil torcedores no St James' Park criando uma atmosfera incrível e impulsionando o time em todos os jogos. Mal posso esperar para jogar diante deles."