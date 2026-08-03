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imago-sport-1080326116.jpgStarsport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Newcastle United conclui transferência de £ 25,7 milhões do goleiro do Braga, Lukas Hornicek

Mercado da bola
Newcastle
L. Hornicek
Braga
Premier League
Campeonato Português

O Newcastle United concluiu a contratação do goleiro tcheco Lukas Hornicek, do Braga, por £ 25,7 milhões para reforçar suas opções no gol. O internacional de 24 anos acertou um contrato de cinco anos em St James' Park depois de o clube acionar sua cláusula de rescisão, juntando-se ao elenco durante o período de pré-temporada na Espanha.

  • Opções para o setor de goleiros fortalecidas

    O Newcastle concluiu oficialmente a transferência do goleiro Hornicek, de 24 anos, vindo do clube português Braga, após acionar sua cláusula de rescisão de £ 25,7 milhões. O internacional da República Tcheca assinou um contrato de cinco anos depois de viajar diretamente para a pré-temporada do Newcastle na Espanha. Apesar de já ter garantido Ewen Jaouen, de 20 anos, do Reims, a diretoria do Newcastle seguiu no mercado em busca de um goleiro titular mais experiente.



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  • imago-sport-1077149181.jpgSTEINSIEK.CH

    Hornicek reflete sobre chegada

    Hornicek expressou sua alegria por concluir sua transferência para a Premier League e elogiou a calorosa recepção que recebeu do clube.

    Em entrevista ao site oficial de seu novo clube, Hornicek compartilhou suas emoções: "Os últimos dias foram uma montanha-russa de emoções desde quando ouvi pela primeira vez sobre a transferência, e agora estou muito feliz por estar aqui.

    "É uma oportunidade brilhante em uma nova liga, e estou muito animado com isso. Desde o primeiro momento em que cheguei aqui, recebi uma recepção fantástica e realmente senti o calor do clube. Todos foram brilhantes em me ajudar a me adaptar.

    "Eu sei que Newcastle é uma grande cidade do futebol, com 52 mil torcedores no St James' Park criando uma atmosfera incrível e impulsionando o time em todos os jogos. Mal posso esperar para jogar diante deles."

  • Diretor esportivo faz elogios

    As atuações impressionantes de Hornicek, com sete jogos sem sofrer gols na Liga Europa na temporada passada, chamaram a atenção da equipe de recrutamento do Newcastle. O diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, fez muitos elogios ao rápido desenvolvimento do goleiro de 1,98 m.

    Wilson afirmou: "Ele se estabeleceu com firmeza como um dos principais jovens goleiros da Europa. Sabíamos que não faltariam clubes interessados em contratar Lukas neste verão, depois de tudo o que ele conquistou na temporada passada, mas rapidamente ficou evidente o quanto ele estava disposto a fazer parte do que estamos construindo aqui."

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  • Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adaptação rápida necessária agora

    A chegada de Hornicek representa um passo vital para corrigir uma defesa do Newcastle que sofreu 55 gols na Premier League na última temporada. O novo reforço precisa se adaptar rapidamente às exigências físicas do futebol inglês antes da partida de abertura contra o Liverpool em 23 de agosto. A saída de bola e os reflexos de Hornicek serão um pilar fundamental no novo esquema tático sob Matthias Jaissle, cuja nomeação formal como treinador principal é esperada em breve.

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