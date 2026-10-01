AFP
Traduzido por
Newcastle United apresenta novo escudo do clube enquanto a equipe se prepara para uma nova era visual em St James' Park
Torcedores aprovam escudo modernizado do clube
O rico clube de Tyneside revelou oficialmente sua mais recente identidade visual após uma votação decisiva de mais de 27 mil torcedores fiéis, concluindo um exaustivo processo de design de dois anos. Essa evolução do escudo destaca o castelo histórico, o escudo listrado em preto e branco e os hipocampos mitológicos que homenageiam a rica herança da construção naval da cidade. O emblema atualizado está previsto para fazer sua estreia oficial em partidas nas camisas dos jogadores quando o Newcastle receber o Crystal Palace em seu último jogo em casa da temporada.
- Getty Images Sport
A hierarquia honra profundas raízes cívicas
O diretor-executivo do Newcastle, David Hopkinson, insistiu que todo o projeto de modernização seguiu rigorosamente os limites claros estabelecidos pelos torcedores que vão aos jogos desde o início.
Destacando a ampla consulta à torcida, Hopkinson disse no site oficial do clube: "Nunca trabalhei em nenhum lugar que demonstrasse tanto orgulho e tanta paixão pelo seu escudo quanto este clube, então este trabalho é um enorme privilégio e uma enorme responsabilidade para todos nós. O clube fez perguntas aos torcedores cujas respostas nós não sabíamos, e eles nos disseram claramente: protejam o que temos, mantenham os elementos que amamos e não recomecem do zero."
Ressaltando a herança cívica por trás do design, Hopkinson acrescentou: "Cada decisão depois disso foi tomada dentro dos limites que nossos torcedores traçaram, e é apenas justo que nossos torcedores tenham tido a palavra final e decisiva sobre o resultado. Nosso escudo veio do brasão da própria cidade, e ainda vem de lá. Ele honra de onde viemos, representa quem somos agora e se tornará um símbolo icônico para gerações de torcedores ao redor do mundo que acreditam nele e se unem em torno dele."
Diretor criativo detalha escrutínio intenso
O meticuloso redesenho do emblema do St James' Park foi liderado pelo diretor criativo do clube e torcedor do Newcastle de toda a vida, Kenneth McIver.
Refletindo sobre a importância pessoal do projeto, o ex-designer da Nike explicou: "Como torcedor desde sempre, o nosso escudo era a coisa com que eu encapava meus livros da escola. É o escudo que eu via nos meus heróis jogando nos anos 80 e 90, então ajudar a moldar o futuro do nosso escudo é uma honra incrível. Tive a sorte de trabalhar em alguns dos maiores projetos de design do futebol mundial durante a minha carreira, e nenhum deles veio com uma pressão como esta por causa das minhas raízes e da minha paixão pelo clube."
McIver revelou com franqueza o escrutínio implacável que enfrentou de seu círculo próximo ao longo do projeto: "Essa pressão veio dos milhares de torcedores com quem nos envolvemos, mas também da minha família, das pessoas com quem me sento nas arquibancadas do St. James' Park e de um grupo no WhatsApp com amigos que não me deu trégua por dois anos inteiros. Já me perguntaram mais de uma vez, e nem sempre com educação, se eu entendo a importância deste trabalho, e eu entendo completamente."
Enfatizando a precisão por trás de cada modificação estética, ele continuou: "Nosso novo escudo foi concebido com o máximo respeito pela nossa herança e identidade, e com nossa visão e ambições em mente. Cada linha foi traçada, retraçada, revisada e testada em tantos formatos, texturas e plataformas, e o resultado corresponde. Nada foi mudado simplesmente porque podia ser. A mensagem dos torcedores tem sido consistentemente clara, e cada elemento é voltado para produzir um escudo que continuará a conectar e inspirar as pessoas por muitos anos."
- Getty Images Sport
Implementação a longo prazo acompanha ambições de título
O Newcastle começará a implementar o emblema modernizado em suas plataformas digitais imediatamente, antes de sua introdução permanente nos uniformes de jogo para a temporada 2027-28. O momento coincide com metas ambiciosas da diretoria para transformar o Newcastle em um candidato crível ao título da Premier League até 2030. Para Matthias Jaissle, estabelecer uma consistência implacável em todas as competições continua sendo crucial para transformar esses amplos avanços fora de campo em troféus de fato.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.