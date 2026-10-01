O meticuloso redesenho do emblema do St James' Park foi liderado pelo diretor criativo do clube e torcedor do Newcastle de toda a vida, Kenneth McIver.

Refletindo sobre a importância pessoal do projeto, o ex-designer da Nike explicou: "Como torcedor desde sempre, o nosso escudo era a coisa com que eu encapava meus livros da escola. É o escudo que eu via nos meus heróis jogando nos anos 80 e 90, então ajudar a moldar o futuro do nosso escudo é uma honra incrível. Tive a sorte de trabalhar em alguns dos maiores projetos de design do futebol mundial durante a minha carreira, e nenhum deles veio com uma pressão como esta por causa das minhas raízes e da minha paixão pelo clube."

McIver revelou com franqueza o escrutínio implacável que enfrentou de seu círculo próximo ao longo do projeto: "Essa pressão veio dos milhares de torcedores com quem nos envolvemos, mas também da minha família, das pessoas com quem me sento nas arquibancadas do St. James' Park e de um grupo no WhatsApp com amigos que não me deu trégua por dois anos inteiros. Já me perguntaram mais de uma vez, e nem sempre com educação, se eu entendo a importância deste trabalho, e eu entendo completamente."

Enfatizando a precisão por trás de cada modificação estética, ele continuou: "Nosso novo escudo foi concebido com o máximo respeito pela nossa herança e identidade, e com nossa visão e ambições em mente. Cada linha foi traçada, retraçada, revisada e testada em tantos formatos, texturas e plataformas, e o resultado corresponde. Nada foi mudado simplesmente porque podia ser. A mensagem dos torcedores tem sido consistentemente clara, e cada elemento é voltado para produzir um escudo que continuará a conectar e inspirar as pessoas por muitos anos."