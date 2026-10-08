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Newcastle? Tottenham? Endrick recebe conselho de transferência para a Premier League de compatriota e ex-estrela do Manchester United, já que ele é "bom demais para não jogar" no Real Madrid
Endrick encontrou um lampejo durante empréstimo ao Lyon
Aquela mudança no meio da temporada se mostrou produtiva, com oito gols marcados em 21 partidas em todas as competições. O alvo só foi encontrado em sete ocasiões pelo Real em 41 jogos, com muitos deles saindo do banco de reservas.
A forte concorrência por vagas no Santiago Bernabéu sempre jogaria contra Endrick, que explodiu como uma joia adolescente no Palmeiras em seu país natal. O interesse da capital espanhola se mostrou impossível de ignorar.
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Quatro minutos em campo em jogos de La Liga nesta temporada
No entanto, ele agora concorre diretamente por minutos em campo com o atacante francês recordista Kylian Mbappe. O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, deu a Endrick apenas quatro minutos de ação em La Liga nesta temporada.
O ex-técnico do Real Carlo Ancelotti encontrou um papel mais importante para o jovem em seus planos para o Brasil, durante e depois da Copa do Mundo de 2026, mas continuam surgindo dúvidas sobre se o desenvolvimento contínuo de Endrick será prejudicado por sua condição de reserva em Madri.
O vencedor do Golden Boy, Anderson, que passou um período na Europa por Porto e Manchester United em seus tempos de jogador, acredita que o talentoso compatriota seguiu pelo caminho errado na carreira.
Ainda há tempo para salvar essa situação, com a possibilidade de surgir interesse da Inglaterra nas janelas de transferências de 2027. Clubes da Premier League estão sempre à procura de artilheiros trabalhadores.
Endrick pode se juntar a um clube da Premier League em janeiro?
Questionado sobre a situação de Endrick e sobre o que precisa acontecer a seguir, Anderson, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: "Ele é bom demais para não jogar. Antes de eu ir para o Manchester United, eu tinha algumas propostas para ir para a Roma, para ir direto para o Barcelona. Jorge Mendes veio até mim e disse: 'Anderson, não, você vai para o Porto, joga pelo Porto, aprende e, depois do Porto, vai para outro clube'.
"Acho que o Endrick quis ir direto para o Real Madrid. O Real Madrid não é um clube fácil para jogar. É muito difícil jogar no Real Madrid. O Real Madrid sempre contrata jogadores de altíssimo nível. Sempre vai atrás do melhor dos melhores.
"Se você pegar o Casemiro. O Casemiro foi comprado do São Paulo pelo Real Madrid. O Real Madrid o deu ao Porto. Acho que ele ficou um ou dois anos no Porto. Depois disso, voltou para o Real Madrid, olha o jogador que ele é. Isso aconteceu comigo, aconteceu com [Angel] Di Maria, aconteceu com David Luiz.
"Se eu fosse ele, iria para um clube onde pudesse ter minutos. Onde pudesse jogar a temporada toda. Ok, eu quero ir para a Premier League. Para onde eu posso ir na Premier League? Onde eu posso jogar? Eu sei que vou jogar mais abaixo.
"Vou te dar um exemplo: Newcastle, eu posso ir para o Newcastle. Posso ir para o Tottenham. É bom para um jogador de alto nível. Posso ir para um clube onde eu possa jogar mais partidas. Também pode ser competitivo. Acho que, se ele colocar isso na cabeça, pode se tornar um bom atacante, o camisa 9. Ele pode ser um camisa 9 muito bom. Ele tem força, força nas pernas, é forte, é um lutador.
"Se você pensa: ok, quero ficar no Real Madrid para brigar pela minha posição, eu entendo isso. Mas, se eu fosse ele, sairia para jogar mais. Quando eu voltar, volto um pouco mais forte. Porque não acho que ele vá jogar pelo Real Madrid."
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Mbappé aumenta a forte concorrência por vagas no Real Madrid
Outro empréstimo pode se mostrar benéfico para Endrick, já que ele claramente precisa jogar com mais regularidade do que vem jogando no Real. Mbappe não vai sair de cena tão cedo, então opções alternativas precisam ser consideradas.
O Spurs, apesar de suas dificuldades contínuas em busca de consistência, tem o atrativo óbvio de viver em Londres. O Newcastle, por sua vez, pode precisar de mais uma injeção de poder de fogo. Outros interessados provavelmente entrariam na disputa por uma assinatura muito cobiçada se as portas de saída em Madri voltassem a se abrir em janeiro.
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