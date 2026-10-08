Questionado sobre a situação de Endrick e sobre o que precisa acontecer a seguir, Anderson, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: "Ele é bom demais para não jogar. Antes de eu ir para o Manchester United, eu tinha algumas propostas para ir para a Roma, para ir direto para o Barcelona. Jorge Mendes veio até mim e disse: 'Anderson, não, você vai para o Porto, joga pelo Porto, aprende e, depois do Porto, vai para outro clube'.

"Acho que o Endrick quis ir direto para o Real Madrid. O Real Madrid não é um clube fácil para jogar. É muito difícil jogar no Real Madrid. O Real Madrid sempre contrata jogadores de altíssimo nível. Sempre vai atrás do melhor dos melhores.

"Se você pegar o Casemiro. O Casemiro foi comprado do São Paulo pelo Real Madrid. O Real Madrid o deu ao Porto. Acho que ele ficou um ou dois anos no Porto. Depois disso, voltou para o Real Madrid, olha o jogador que ele é. Isso aconteceu comigo, aconteceu com [Angel] Di Maria, aconteceu com David Luiz.

"Se eu fosse ele, iria para um clube onde pudesse ter minutos. Onde pudesse jogar a temporada toda. Ok, eu quero ir para a Premier League. Para onde eu posso ir na Premier League? Onde eu posso jogar? Eu sei que vou jogar mais abaixo.

"Vou te dar um exemplo: Newcastle, eu posso ir para o Newcastle. Posso ir para o Tottenham. É bom para um jogador de alto nível. Posso ir para um clube onde eu possa jogar mais partidas. Também pode ser competitivo. Acho que, se ele colocar isso na cabeça, pode se tornar um bom atacante, o camisa 9. Ele pode ser um camisa 9 muito bom. Ele tem força, força nas pernas, é forte, é um lutador.

"Se você pensa: ok, quero ficar no Real Madrid para brigar pela minha posição, eu entendo isso. Mas, se eu fosse ele, sairia para jogar mais. Quando eu voltar, volto um pouco mais forte. Porque não acho que ele vá jogar pelo Real Madrid."