Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Newcastle United v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Newcastle se recupera de dura derrota para o Leeds e impõe ao Hull sua primeira derrota na Premier League

Newcastle x Hull
Newcastle
Hull
Premier League

O Newcastle United segurou uma reação valente do Hull no fim para garantir uma vitória apertada na Premier League, no St James' Park. Gols no início de Joe Willock e Lewis Hall deram a resposta perfeita à pesada derrota contra o Leeds, enquanto os donos da casa, desfalcados por lesões, conseguiram impor a primeira derrota da temporada na elite ao time recém-promovido de Sergej Jakirovic.

  • Pressão inicial surpreende o Hull

    O Newcastle não perdeu tempo para impor seu domínio após a dura derrota por 4 a 1 para o Leeds na última segunda-feira. Willock abriu o placar logo aos três minutos de jogo, finalizando na saída de Konstantinos Tzolakis.

    O goleiro do Hull, contratado no verão por £ 20 milhões, havia sofrido apenas dois gols anteriormente. Quatro minutos depois, Hall ampliou a vantagem. O defensor, recentemente chamado de volta à seleção da Inglaterra, trocou passes precisos com Harvey Barnes antes de bater rasteiro no canto inferior. O gol relâmpago em dose dupla deixou o time de Jakirovic atordoado, mas os visitantes recém-promovidos se recusaram a se entregar apesar do revés inicial.

    • Publicidade
  • Newcastle United v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Wissa perde pênalti em meio à crise de lesões

    Matthias Jaissle enfrentou sérios problemas de escalação, com Tino Livramento se tornando o mais recente desfalque. Uma lesão no tendão da coxa sofrida na sexta-feira fez com que o lateral-direito se juntasse a uma lista de oito jogadores experientes ausentes.

    Apesar de escalar um meio-campo jovem, com o destaque para Sean Steur, de 18 anos, os mandantes mantiveram a pressão. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Newcastle ganhou um pênalti quando Sorba Thomas derrubou Jacob Murphy. Yoane Wissa cobrou a penalidade, mas sua finalização fraca foi defendida com inteligência por Tzolakis. Enquanto isso, o Hull começou a testar a improvisada equipe da casa, com Thomas quase aproveitando um cruzamento de Matt Crooks na primeira trave.

  • Hull reage após mudança tática

    À medida que o segundo tempo avançava, Jaissle colocou Fabian Schär no lugar de um cansado Steur, mudando o Newcastle para uma linha de três na defesa pouco habitual. O ajuste tático deu errado quase imediatamente. Uma confusão defensiva envolvendo Lewis Miley permitiu que Mohamed Belloumi tomasse a bola dele e servisse o reserva Mohamed-Ali Cho.

    O ex-jogador das categorias de base da Inglaterra acertou uma finalização precisa de pé esquerdo, de curta distância, sem chances para Lukas Hornicek, para diminuir a desvantagem. A partir desse momento, o Hull pressionou intensamente a área do Newcastle, acumulando cruzamentos e finalizações em busca do empate, transformando os minutos finais em uma operação defensiva desesperada para os mandantes.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Newcastle United v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que acontece agora?

    A vitória significa que o Newcastle subiu para a oitava posição, com oito pontos, logo atrás do Hull, sétimo colocado, no saldo de gols. Após a próxima pausa para jogos de seleções, a equipe de Jaissle tentará ganhar embalo quando enfrentar o Coventry City. Enquanto isso, o Hull precisa se reorganizar após sofrer sua primeira derrota depois de duas vitórias e dois empates, enquanto Jakirovic prepara seu elenco para enfrentar o Everton.