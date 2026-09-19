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Newcastle se recupera de dura derrota para o Leeds e impõe ao Hull sua primeira derrota na Premier League
Pressão inicial surpreende o Hull
O Newcastle não perdeu tempo para impor seu domínio após a dura derrota por 4 a 1 para o Leeds na última segunda-feira. Willock abriu o placar logo aos três minutos de jogo, finalizando na saída de Konstantinos Tzolakis.
O goleiro do Hull, contratado no verão por £ 20 milhões, havia sofrido apenas dois gols anteriormente. Quatro minutos depois, Hall ampliou a vantagem. O defensor, recentemente chamado de volta à seleção da Inglaterra, trocou passes precisos com Harvey Barnes antes de bater rasteiro no canto inferior. O gol relâmpago em dose dupla deixou o time de Jakirovic atordoado, mas os visitantes recém-promovidos se recusaram a se entregar apesar do revés inicial.
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Wissa perde pênalti em meio à crise de lesões
Matthias Jaissle enfrentou sérios problemas de escalação, com Tino Livramento se tornando o mais recente desfalque. Uma lesão no tendão da coxa sofrida na sexta-feira fez com que o lateral-direito se juntasse a uma lista de oito jogadores experientes ausentes.
Apesar de escalar um meio-campo jovem, com o destaque para Sean Steur, de 18 anos, os mandantes mantiveram a pressão. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Newcastle ganhou um pênalti quando Sorba Thomas derrubou Jacob Murphy. Yoane Wissa cobrou a penalidade, mas sua finalização fraca foi defendida com inteligência por Tzolakis. Enquanto isso, o Hull começou a testar a improvisada equipe da casa, com Thomas quase aproveitando um cruzamento de Matt Crooks na primeira trave.
Hull reage após mudança tática
À medida que o segundo tempo avançava, Jaissle colocou Fabian Schär no lugar de um cansado Steur, mudando o Newcastle para uma linha de três na defesa pouco habitual. O ajuste tático deu errado quase imediatamente. Uma confusão defensiva envolvendo Lewis Miley permitiu que Mohamed Belloumi tomasse a bola dele e servisse o reserva Mohamed-Ali Cho.
O ex-jogador das categorias de base da Inglaterra acertou uma finalização precisa de pé esquerdo, de curta distância, sem chances para Lukas Hornicek, para diminuir a desvantagem. A partir desse momento, o Hull pressionou intensamente a área do Newcastle, acumulando cruzamentos e finalizações em busca do empate, transformando os minutos finais em uma operação defensiva desesperada para os mandantes.
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O que acontece agora?
A vitória significa que o Newcastle subiu para a oitava posição, com oito pontos, logo atrás do Hull, sétimo colocado, no saldo de gols. Após a próxima pausa para jogos de seleções, a equipe de Jaissle tentará ganhar embalo quando enfrentar o Coventry City. Enquanto isso, o Hull precisa se reorganizar após sofrer sua primeira derrota depois de duas vitórias e dois empates, enquanto Jakirovic prepara seu elenco para enfrentar o Everton.
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