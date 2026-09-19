O Newcastle não perdeu tempo para impor seu domínio após a dura derrota por 4 a 1 para o Leeds na última segunda-feira. Willock abriu o placar logo aos três minutos de jogo, finalizando na saída de Konstantinos Tzolakis.

O goleiro do Hull, contratado no verão por £ 20 milhões, havia sofrido apenas dois gols anteriormente. Quatro minutos depois, Hall ampliou a vantagem. O defensor, recentemente chamado de volta à seleção da Inglaterra, trocou passes precisos com Harvey Barnes antes de bater rasteiro no canto inferior. O gol relâmpago em dose dupla deixou o time de Jakirovic atordoado, mas os visitantes recém-promovidos se recusaram a se entregar apesar do revés inicial.