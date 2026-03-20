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Newcastle pronto para contratar DOIS atacantes do Chelsea em uma surpreendente operação de transferência neste verão
Contratações caras têm dificuldade para preencher a lacuna deixada por Isak
As recentes decisões táticas de escalar Will Osula e Anthony Gordon no meio-campo contra o Barcelona, apesar de Wissa e Woltemade estarem disponíveis, destacaram a necessidade de um novo ponto de referência. Woltemade, que chegou do Stuttgart em agosto de 2025 por 65 milhões de libras (87 milhões de dólares), marcou 11 gols em 44 partidas. Já Wissa chegou do Brentford no verão passado por 50 milhões de libras (66 milhões de dólares), mas, após uma lesão no joelho logo no início, marcou apenas três gols em 21 partidas.
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Dois jogadores do Stamford Bridge estão na mira
O Newcastle está trabalhando ativamente na contratação de um novo atacante e voltou sua atenção para a dupla do Chelsea. Embora não pretenda contratar os dois, Jackson e Delap são vistos como alternativas de alta qualidade. Jackson, que foi emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique no verão passado, tem apresentado um desempenho consistente, com sete gols em 26 partidas. Já os números de Delap têm sido mais modestos, com duas balizas em 31 jogos desde que se transferiu do Ipswich Town para o Chelsea no verão passado. Nenhum dos dois jogadores tem, atualmente, garantido um futuro de longo prazo em Stamford Bridge, o que os torna opções viáveis para uma transferência para Tyneside.
Jackson prioriza os minutos na equipe principal
Apesar de seu modesto histórico de gols, o jogador da seleção do Senegal ainda é muito bem visto na Baviera, e ainda existe a possibilidade de uma nova abordagem que o levaria de volta à Alemanha em um papel secundário em relação a Harry Kane. No entanto, fontes do TEAMtalk indicam que Jackson está priorizando a regularidade na equipe titular, algo que o Newcastle está em boa posição para oferecer.
- AFP
O Newcastle continua interessado no potencial de Delap
No que diz respeito a Delap, o Newcastle estudou a possibilidade de contratá-lo no verão passado e continua convencido de seu “grande potencial”. Se o Chelsea conseguir trazer mais reforços para o ataque, espera-se que Delap seja colocado à disposição para transferência, e o interesse do Newcastle não diminuiu.
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