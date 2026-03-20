Newcastle pronto para contratar DOIS atacantes do Chelsea em uma surpreendente operação de transferência neste verão

O Newcastle está trabalhando ativamente na contratação de um novo atacante e voltou sua atenção para a dupla do Chelsea. Embora não pretenda contratar os dois, Jackson e Delap são vistos como alternativas de alta qualidade. Jackson, que foi emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique no verão passado, tem apresentado um desempenho consistente, com sete gols em 26 partidas. Já os números de Delap têm sido mais modestos, com duas balizas em 31 jogos desde que se transferiu do Ipswich Town para o Chelsea no verão passado. Nenhum dos dois jogadores tem, atualmente, garantido um futuro de longo prazo em Stamford Bridge, o que os torna opções viáveis para uma transferência para Tyneside.



