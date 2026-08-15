O Newcastle está trabalhando ativamente para concluir a contratação do defensor Dedic, do Benfica. O Newcastle chegou a um acordo de princípio por um pacote total de até £30 milhões pelo jogador de 23 anos, segundo o TeamTalk.

Restam apenas os detalhes finais para que a transferência seja totalmente resolvida. Os termos pessoais de um contrato de cinco anos já estão firmemente acertados com o internacional bósnio. O clube espera ansiosamente submeter o defensor aos exames médicos neste fim de semana, enquanto busca sacramentar a aguardada transferência.