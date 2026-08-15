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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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Newcastle pressiona para concluir a transferência de Amar Dedic por £ 30 milhões antes da estreia contra o Liverpool

Mercado da bola
A. Dedic
Newcastle
Benfica
Premier League
Newcastle x Liverpool
Liverpool

O Newcastle corre para finalizar a contratação de Amar Dedic, do Benfica, por £ 30 milhões. O clube espera registrar o versátil internacional bósnio a tempo de ele fazer sua estreia contra o Liverpool na abertura da Premier League no próximo fim de semana.

  • Newcastle corre para garantir acordo por Dedic

    O Newcastle está trabalhando ativamente para concluir a contratação do defensor Dedic, do Benfica. O Newcastle chegou a um acordo de princípio por um pacote total de até £30 milhões pelo jogador de 23 anos, segundo o TeamTalk.

    Restam apenas os detalhes finais para que a transferência seja totalmente resolvida. Os termos pessoais de um contrato de cinco anos já estão firmemente acertados com o internacional bósnio. O clube espera ansiosamente submeter o defensor aos exames médicos neste fim de semana, enquanto busca sacramentar a aguardada transferência.

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  • Tino Livramento Newcastle 2025-26Getty

    A condição física de Livramento acelera a transferência

    A enorme urgência para finalizar o acordo aumentou significativamente por causa dos atuais problemas físicos de Tino Livramento. O lateral inglês ainda não está totalmente em forma antes da nova temporada.

    O Newcastle quer desesperadamente que Dedic seja formalmente registrado e esteja totalmente integrado ao elenco principal antes de sua estreia iminente. O Newcastle receberá o Liverpool no próximo domingo em sua primeira partida da Premier League na temporada, e a diretoria do clube quer que o novo reforço esteja disponível para ser relacionado.

  • Reencontro com Jaissle aumenta o apelo

    A impressionante versatilidade de Dedic é um dos grandes atrativos para o clube inglês. Principalmente lateral-direito, ele também pode atuar com naturalidade pelo lado esquerdo da defesa e tem experiência valiosa jogando como zagueiro.

    Essa adaptabilidade oferece ao técnico Matthias Jaissle outra excelente opção tática. A transferência também reuniria com sucesso Dedic e Jaissle, que conhece o defensor excepcionalmente bem. A dupla já teve uma relação de trabalho muito produtiva durante o período em que esteve junta na Áustria, no RB Salzburg e no Liefering.

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    Detalhes finais sendo definidos

    Jaissle apoia completamente que a transferência seja concretizada. O treinador acredita firmemente que seu ex-jogador pode dar uma contribuição imediata e positiva, enquanto tenta fortalecer o elenco do Newcastle.

    Os detalhes finais do acordo complexo estão sendo definidos neste momento por dirigentes de ambos os clubes. No entanto, o Newcastle está cada vez mais confiante de que conseguirá concluir o negócio com sucesso. Se tudo sair exatamente como planejado nos próximos dias, Dedic estará devidamente registrado e disponível para o grande confronto contra o Liverpool no próximo fim de semana.

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