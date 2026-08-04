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Newcastle mira craque de € 120 milhões do Borussia Dortmund enquanto Arsenal se aproxima de acordo por Bruno Guimaraes
Newcastle mira estrela do Dortmund
O Newcastle iniciou ativamente sua busca por um novo meio-campista central dinâmico, com o destaque do Dortmund, Nmecha, surgindo como prioridade absoluta. O clube já iniciou conversas formais na tentativa de contratar o internacional alemão de 25 anos neste verão.
Segundo o L'Equipe, Nmecha é visto pela diretoria do clube inglês como a solução preferida para reforçar o meio-campo. Embora o meio-campista do Porto Victor Froholdt também esteja sendo analisado ativamente como uma possível alternativa, o destaque do Dortmund segue firmemente no topo da ambiciosa lista de alvos.
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Preparando-se para a vida após Guimaraes
A busca urgente por Nmecha é motivada diretamente pela saída, muito aguardada, do capitão do clube, Guimaraes. O brasileiro, querido pela torcida, está atualmente perto de concluir uma transferência doméstica bombástica para o Arsenal.
O Arsenal deve garantir a contratação do influente meio-campista por uma quantia enorme, na casa dos € 90 milhões. Esse lucro iminente e lucrativo dará à equipe de recrutamento do Newcastle o poder financeiro necessário para reinvestir imediatamente na reformulação de seu meio-campo para a nova temporada, depois de também ter perdido anteriormente Sandro Tonali para o Tottenham.
Avaliação elevada
No entanto, convencer o Dortmund a autorizar uma venda não será uma tarefa simples. O gigante da Bundesliga supostamente está completamente indisposto a ouvir quaisquer ofertas inferiores a € 120 milhões por Nmecha, que segue sob contrato na Alemanha até junho de 2030.
O meio-campista recentemente fez uma campanha individual razoável na Copa do Mundo, apesar de a Alemanha ter sofrido uma eliminação decepcionante logo na primeira fase do mata-mata. Pelo clube, ele disputou 29 partidas da Bundesliga na temporada 2025-26, com dois gols marcados. O Newcastle já conhece bem as exigências financeiras impressionantes do Dortmund enquanto atravessa um período mais amplo de transição significativa no elenco.
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Mudança iminente no comando técnico do Newcastle
Enquanto as negociações complexas por Nmecha continuam nos bastidores, o Newcastle também se prepara para dar início a uma nova era no banco de reservas de St James' Park. Há uma ampla expectativa de que o clube substitua o atual técnico Eddie Howe pelo muito bem avaliado estrategista alemão Matthias Jaissle. A confirmação oficial e pública da chegada de Jaissle é, ao que tudo indica, o único passo que resta para finalizar esse acordo em particular.
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