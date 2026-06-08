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Newcastle fecha sua primeira grande contratação do verão, com os Magpies conseguindo reduzir em milhões o valor da transferência do goleiro
O Newcastle está exigindo muito pela estrela do Reims
O Newcastle conseguiu um grande avanço em sua campanha de contratações de verão, fechando acordo com o jovem promissor francês. A transferência representa uma vitória significativa para a equipe de contratações do clube, que conseguiu negociar uma redução no preço inicial pedido, que era de 24 milhões de libras, conforme amplamente divulgado.
A negociação está agora em sua fase final, com o jovem goleiro a caminho da Inglaterra para realizar exames médicos. Isso marca o fim de uma longa busca para os Magpies, que haviam sido associados ao talento do Reims várias vezes nos meses anteriores antes de chegar a um acordo definitivo com o time da Ligue 2.
Revelado novo valor da taxa para a transferência do verão
Apesar das primeiras especulações de que Jaouen custaria mais de 20 milhões de libras, os números reais que estão surgindo sugerem um compromisso financeiro muito mais aceitável para a equipe de Eddie Howe.
De acordo com Craig Hope, o valor final ficará bem abaixo das avaliações iniciais que deixaram os torcedores preocupados com o orçamento do verão. Especificamente, o Newcastle está finalizando um acordo de £ 18,65 milhões pelo goleiro, o que representa uma economia de quase £ 6 milhões em relação ao valor original de £ 24 milhões.
Uma mudança na estratégia de transferências do Tyneside
A contratação de Jaouen é a primeira evidência concreta de uma mudança na política de transferências de longo prazo do Newcastle. Em vez de buscar exclusivamente superestrelas consagradas com valores astronômicos, o clube está mudando o foco para identificar jovens talentos de elite que ainda passam despercebidos. Essa estratégia visa construir um elenco sustentável, capaz de competir no mais alto nível sem sobrecarregar as finanças.
Jaouen é visto como um projeto de alto potencial, e não como um jogador que deve substituir imediatamente as opções já consolidadas do clube entre as traves.
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Prevê-se uma reorganização na posição de goleiro no St James' Park
Com a chegada de Jaouen iminente, permanecem as dúvidas sobre o futuro da atual dupla de goleiros no St James' Park. Persistem os rumores de que Nick Pope poderia ser alvo de clubes como o Ipswich Town ou o Leeds, o que poderia abrir uma vaga para um novo candidato à posição de titular.
Embora James Trafford, do Burnley, tenha sido fortemente associado a uma transferência para assumir a posição de titular, espera-se que Jaouen atue como um reserva de alta qualidade no futuro imediato.