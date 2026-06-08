Newcastle fecha sua primeira grande contratação do verão, com os Magpies conseguindo reduzir em milhões o valor da transferência do goleiro

O Newcastle conseguiu um grande avanço em sua campanha de contratações de verão, fechando acordo com o jovem promissor francês. A transferência representa uma vitória significativa para a equipe de contratações do clube, que conseguiu negociar uma redução no preço inicial pedido, que era de 24 milhões de libras, conforme amplamente divulgado.

A negociação está agora em sua fase final, com o jovem goleiro a caminho da Inglaterra para realizar exames médicos. Isso marca o fim de uma longa busca para os Magpies, que haviam sido associados ao talento do Reims várias vezes nos meses anteriores antes de chegar a um acordo definitivo com o time da Ligue 2.