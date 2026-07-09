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Newcastle fecha a contratação de meio-campista adolescente do Ajax por 23 milhões de libras
Magpies contratam jovem prodígio
O Newcastle concluiu oficialmente a contratação do jovem meio-campista Steur, proveniente do Ajax, gigante holandês, em uma transação avaliada em até 23 milhões de libras. O talentoso jogador chegou a Tyneside na noite de quarta-feira para passar por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo de cinco anos, válido até 2031. A diretoria do clube agiu rapidamente para garantir a contratação do adolescente, cujo desempenho disparou na primeira divisão holandesa na última temporada.
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Steur comemora a transferência dos sonhos
O jogador da seleção juvenil da Holanda não conseguiu esconder sua alegria após ser apresentado oficialmente como nova contratação no St James’ Park. Steur admitiu que a oportunidade de jogar em uma competição tão acirrada quanto a Premier League é a realização de um sonho de infância.
Em entrevista ao site oficial do clube, Steur disse: “É uma sensação incrível estar aqui. É um grande clube da Premier League e sempre foi meu sonho jogar na melhor liga do mundo. Eu me sentia em casa no Ajax — entrei para o clube aos sete anos e saio de lá com apenas boas lembranças —, mas quando um clube como o Newcastle vem atrás de você, é realmente difícil dizer não.”
Howe elogia a educação de elite
O técnico Eddie Howe recebeu calorosamente o vencedor do Troféu Abdelhak Nouri, que segue os passos de grandes nomes como Christian Eriksen e Rafael van der Vaart como o talento mais promissor da base do Ajax.
Howe declarou: “Estamos muito felizes em receber Sean no Newcastle United — ele é um jovem promissor de ponta que já teve a experiência da Liga dos Campeões e do futebol holandês de primeira divisão. Vemos um potencial real em Sean e acreditamos que ele tem as características necessárias para se tornar um jogador valioso para nós nos próximos anos. Isso é algo que nos deixa realmente entusiasmados, e estamos ansiosos para trabalhar com ele e ajudá-lo a alcançar suas ambições.
“Sean é uma contratação empolgante para o nosso elenco. Ele teve uma excelente formação no Ajax, clube que possui um histórico notável na formação de jovens jogadores.”
Enquanto isso, o clube de Amsterdã também divulgou um comunicado oficial para se despedir do jogador, que detém o recorde de ser o mais jovem jogador do Ajax a dar uma assistência na Liga dos Campeões. O clube sediado na Johan Cruijff ArenA acrescentou: “O Ajax agradeceu a Steur por seus anos em Amsterdã e desejou-lhe muito sucesso nesta próxima etapa de sua carreira na Premier League inglesa.”
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Jovem promessa holandesa aguarda integração
O meio-campista adolescente, que ficou em primeiro lugar entre os meio-campistas da Eredivisie com 18 anos ou menos em número de chances criadas e sucesso em duelos, precisa agora se adaptar aos treinos intensos de Howe antes do início da temporada da Premier League. A chegada de Steur representa um reforço promissor para o meio-campo do Newcastle, recentemente enfraquecido pela saída de Sandro Tonali para o Tottenham Hotspur, enquanto o clube continua de olho no restante da janela de transferências de verão em busca de novos alvos.
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