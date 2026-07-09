Newcastle fecha a contratação de meio-campista adolescente do Ajax por 23 milhões de libras

O técnico Eddie Howe recebeu calorosamente o vencedor do Troféu Abdelhak Nouri, que segue os passos de grandes nomes como Christian Eriksen e Rafael van der Vaart como o talento mais promissor da base do Ajax.

Howe declarou: “Estamos muito felizes em receber Sean no Newcastle United — ele é um jovem promissor de ponta que já teve a experiência da Liga dos Campeões e do futebol holandês de primeira divisão. Vemos um potencial real em Sean e acreditamos que ele tem as características necessárias para se tornar um jogador valioso para nós nos próximos anos. Isso é algo que nos deixa realmente entusiasmados, e estamos ansiosos para trabalhar com ele e ajudá-lo a alcançar suas ambições.

“Sean é uma contratação empolgante para o nosso elenco. Ele teve uma excelente formação no Ajax, clube que possui um histórico notável na formação de jovens jogadores.”

Enquanto isso, o clube de Amsterdã também divulgou um comunicado oficial para se despedir do jogador, que detém o recorde de ser o mais jovem jogador do Ajax a dar uma assistência na Liga dos Campeões. O clube sediado na Johan Cruijff ArenA acrescentou: “O Ajax agradeceu a Steur por seus anos em Amsterdã e desejou-lhe muito sucesso nesta próxima etapa de sua carreira na Premier League inglesa.”