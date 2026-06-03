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Newcastle faz oferta de € 24 milhões por ala apelidado de "Neymar nigeriano"
Newcastle tenta contratar estrela da liga sueca
O Newcastle está determinado a reforçar suas opções de ataque sob o comando de Eddie Howe e identificou Yohanna, de 18 anos, como principal alvo. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg,da Sky Sports Alemanha, e reportagens do veículo sueco Expressen, o clube de Tyneside apresentou uma oferta significativa para trazer o atacante para o St. James’ Park.
A proposta de € 24 milhões representaria um marco para o futebol escandinavo. Se a negociação for concluída por esse valor, Yohanna se tornará a contratação mais cara da história da primeira divisão sueca, o que ressalta a alta consideração que ele tem por parte dos especialistas em recrutamento em todo o continente.
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A disputa pelo “Neymar nigeriano”
O Newcastle não é o único time da Premier League na disputa pelo talentoso ponta. O Brighton continua firmemente na briga e, segundo relatos, já teria chegado a um acordo com o jogador. No entanto, os Magpies esperam que seu poder financeiro e o projeto oferecido no Nordeste sejam suficientes para desarticular o acordo e superar os Seagulls na corrida pela contratação.
A reputação de Yohanna disparou graças ao que os olheiros descrevem como “velocidade alucinante e habilidade no drible”. Como ponta-direita canhoto, ele se encaixa no perfil moderno de um atacante invertido que se destaca por cortar para dentro para desferir chutes potentes ou criar oportunidades de gol para os companheiros, qualidades que Howe acredita que podem elevar o ataque do Newcastle.
A elite europeia acompanha o progresso de Yohanna
A disputa pela contratação de Yohanna vai muito além da Premier League. Grandes clubes como Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham têm sido associados ao jovem jogador, enquanto o Rennes, da Ligue 1, também estaria acompanhando a situação de perto. Seu estilo de jogo empolgante fez com que ele se tornasse uma figura constante nos cadernos dos departamentos de olheiros da elite europeia.
Apesar de ter apenas 18 anos, muitos observadores acreditam que Yohanna possui as características físicas e técnicas necessárias para se destacar na Premier League. Seu imenso potencial já é comprovado pelos números, tendo marcado cinco gols e dado quatro assistências em 12 partidas em todas as competições até agora nesta temporada, com apenas 10 rodadas disputadas no campeonato. Embora ele ainda não seja um jogador pronto, a perspectiva de desenvolver seu talento bruto sob a tutela de Howe é um ponto central da proposta do Newcastle aos representantes do jogador.
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Reconhecimento internacional e recuperação
A ascensão de Yohanna foi recentemente reconhecida pela seleção nigeriana, que o convocou para a Unity Cup, em Londres. No entanto, seu clube atual, o AIK, bloqueou a transferência. Um comunicado do clube destacou que a decisão foi tomada para permitir que o jovem “se concentrasse em sua recuperação e nas obrigações com o clube”, garantindo que ele permaneça em plena forma antes de uma possível transferência de grande repercussão.
Caso a transferência se concretize, o adolescente trará o impulso ofensivo tão necessário ao Newcastle após uma campanha sem brilho em 2025-2026, na qual os Magpies terminaram em décimo segundo lugar e, consequentemente, perderam a classificação para as competições europeias na próxima temporada. Além disso, o jovem ponta poderia servir como substituto direto de Anthony Gordon após sua saída de grande repercussão para o Barcelona.