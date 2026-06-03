Newcastle faz oferta de € 24 milhões por ala apelidado de "Neymar nigeriano"

O Newcastle está determinado a reforçar suas opções de ataque sob o comando de Eddie Howe e identificou Yohanna, de 18 anos, como principal alvo. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg,da Sky Sports Alemanha, e reportagens do veículo sueco Expressen, o clube de Tyneside apresentou uma oferta significativa para trazer o atacante para o St. James’ Park.

A proposta de € 24 milhões representaria um marco para o futebol escandinavo. Se a negociação for concluída por esse valor, Yohanna se tornará a contratação mais cara da história da primeira divisão sueca, o que ressalta a alta consideração que ele tem por parte dos especialistas em recrutamento em todo o continente.