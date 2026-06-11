Newcastle está em negociações para contratar estrela da seleção espanhola na Copa do Mundo como substituto de Anthony Gordon

De acordo com a BBC, o Newcastle identificou Muñoz como o jogador ideal para substituir Gordon no esquema ofensivo de Eddie Howe. Gordon concluiu recentemente uma transferência de grande repercussão para o Barcelona por 69,3 milhões de libras, deixando uma lacuna significativa na lateral que o clube de Tyneside agora está desesperado para preencher.

Embora as negociações estejam em andamento, ainda não foi alcançado um acordo formal para a contratação do atacante. Atualmente, o contrato de Muñoz possui uma cláusula de rescisão fixada em 34,5 milhões de libras, valor que o Newcastle está avaliando enquanto busca garantir sua segunda contratação do verão, após a chegada de Ewen Jaouen.