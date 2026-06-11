Getty Images Sport
Traduzido por
Newcastle está em negociações para contratar estrela da seleção espanhola na Copa do Mundo como substituto de Anthony Gordon
Em busca do substituto de Gordon
De acordo com a BBC, o Newcastle identificou Muñoz como o jogador ideal para substituir Gordon no esquema ofensivo de Eddie Howe. Gordon concluiu recentemente uma transferência de grande repercussão para o Barcelona por 69,3 milhões de libras, deixando uma lacuna significativa na lateral que o clube de Tyneside agora está desesperado para preencher.
Embora as negociações estejam em andamento, ainda não foi alcançado um acordo formal para a contratação do atacante. Atualmente, o contrato de Muñoz possui uma cláusula de rescisão fixada em 34,5 milhões de libras, valor que o Newcastle está avaliando enquanto busca garantir sua segunda contratação do verão, após a chegada de Ewen Jaouen.
- Getty Images Sport
A estratégia proativa de Howe
A contratação de Muñoz está em sintonia com o desejo de Howe de concluir as negociações de transferências do clube o mais cedo possível. Tendo já contratado o promissor goleiro Jaouen, do Stade de Reims, por 18,5 milhões de libras, os Magpies estão determinados a não ficar para trás em relação aos seus rivais da Premier League neste mercado em constante movimento.
Ao falar sobre a filosofia de contratações do clube em maio, Howe deixou claro que a eficiência é fundamental: “Você vai ver que os melhores jogadores disponíveis no mercado não ficam por muito tempo. A velocidade com que o mercado de transferências se move atualmente é muito rápida. Os times são muito eficientes e temos que estar lá como um desses times.”
Uma trajetória forjada nos grandes clubes da Espanha
Muñoz não é um novato no mais alto nível do futebol, tendo passado pelas prestigiadas categorias de base do Real Madrid e do Barcelona no início de sua carreira. Agora no Osasuna, o jogador de 22 anos tornou-se uma das promessas mais empolgantes da La Liga. Na temporada 2025-26, ele disputou 36 partidas em todas as competições, marcando sete gols e dando cinco assistências — uma campanha impressionante que lhe rendeu uma convocação para a seleção principal da Espanha para a Copa do Mundo de 2026.
O ponta está atualmente com a seleção de Luis de la Fuente, que se prepara para a estreia contra Cabo Verde, em Atlanta, no dia 15 de junho. O Newcastle está ciente de que uma boa atuação de Muñoz no cenário mundial pode atrair mais concorrentes pela sua contratação, o que motiva a pressa atual do clube em fechar o negócio rapidamente.
- Getty Images Sport
A rede de olheiros abrange uma ampla área
Este verão marca uma mudança significativa na estratégia de contratações do St James' Park. O clube deixou de se concentrar exclusivamente em talentos já consagrados na Premier League, ampliando sua rede de olheiros para identificar jogadores promissores do continente. O diretor esportivo Ross Wilson estaria utilizando dados avançados para modernizar as operações do clube, com foco em jovens talentos como Jaouen e Muñoz, ambos de 20 anos, que podem crescer junto com o projeto no Nordeste.