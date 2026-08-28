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Newcastle está disposto a vender Nick Woltemade, contratação recorde de £ 69 milhões, após apenas uma temporada, enquanto o Napoli faz contato
Contratação recorde pode deixar o St James' Park
De acordo com a talkSPORT, o Newcastle United busca ativamente negociar a saída de Woltemade antes do fechamento da janela de transferências de verão, já que a passagem decepcionante do atacante pelo Nordeste parece estar chegando a um fim precoce.
O Newcastle United investiu £ 69 milhões, um recorde do clube, para tirá-lo do Stuttgart no verão passado, mas o jogador de 24 anos não conseguiu justificar esse alto valor em sua temporada de estreia no futebol inglês. Apesar de ter chegado com grandes expectativas, o atacante alemão marcou apenas oito gols na Premier League na última temporada, o que vem gerando crescente frustração entre os torcedores de St James' Park.
A situação chegou ao limite após a recente partida do clube pela Copa da Liga Inglesa, na qual Woltemade não conseguiu impressionar apesar de ter recebido uma rara oportunidade como titular. Embora o Newcastle United tenha vencido o West Bromwich Albion por 3 a 2, a atuação do atacante foi amplamente criticada.
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Napoli lidera o interesse italiano em Woltemade
Com o Newcastle sinalizando disposição para vender, vários clubes da Serie A teriam registrado interesse no centroavante de grande estatura. O Napoli é apontado como o principal interessado, já tendo feito contato formal com o Newcastle para discutir a disponibilidade do jogador. O gigante italiano está no mercado em busca de reforços para o ataque após a saída de Romelu Lukaku para o Fenerbahce.
O Napoli não é o único clube italiano acompanhando a situação. O Como, de Cesc Fabregas, que se prepara para uma campanha histórica na Champions League, também foi apontado como um possível destino para o alemão.
O especialista em futebol europeu Andy Brassell sugeriu que o time recém-promovido pode oferecer uma tábua de salvação ao jogador ao declarar: "Se estamos falando de um empréstimo vantajoso de um jogador que ainda pode chegar ao nível de elite. Acho que é uma opção interessante para o Como analisar, se conseguir viabilizar isso."
Dificuldades sob o novo regime
A nomeação de Matthias Jaissle como técnico do Newcastle foi inicialmente vista como um possível ponto de virada para Woltemade, dada a nacionalidade em comum entre eles. No entanto, o novo comandante parece ter outras ideias para sua linha de ataque.
Woltemade foi reserva e não saiu do banco no empate por 2 a 2 contra o Liverpool na rodada de abertura, com Jaissle preferindo nomes como Yoane Wissa e William Osula nas posições de frente. A mudança tática sob o comando do novo técnico, que enfatiza pressão intensa e transições em alta velocidade, não parece se adequar ao estilo de jogo mais técnico e combinativo de Woltemade.
Apesar das notícias de que Jaissle havia apoiado o atacante nos bastidores e até consultado ex-treinadores para encontrar sua melhor posição, o que se vê em campo sugere o contrário.
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Um legado decepcionante em Tyneside
Se Woltemade realmente sair nos próximos dias, sua passagem pelo Newcastle será lembrada como um erro caro. No total, ele fez 51 partidas pelo clube em todas as competições, marcando 11 gols. Embora tenha mostrado lampejos do talento que o transformou em uma estrela da Bundesliga, esses momentos foram raros demais para um jogador que segue sendo a contratação mais cara da história do clube.
O sentimento da torcida também se voltou fortemente contra ele. Após a recente partida da copa, muitos torcedores foram às redes sociais para expressar o desejo de vê-lo vendido, com alguns até sugerindo que aceitariam um prejuízo só para negociá-lo.
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