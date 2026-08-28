Newcastle está disposto a vender Nick Woltemade, contratação recorde de £ 69 milhões, após apenas uma temporada, enquanto o Napoli faz contato

De acordo com a talkSPORT, o Newcastle United busca ativamente negociar a saída de Woltemade antes do fechamento da janela de transferências de verão, já que a passagem decepcionante do atacante pelo Nordeste parece estar chegando a um fim precoce.

O Newcastle United investiu £ 69 milhões, um recorde do clube, para tirá-lo do Stuttgart no verão passado, mas o jogador de 24 anos não conseguiu justificar esse alto valor em sua temporada de estreia no futebol inglês. Apesar de ter chegado com grandes expectativas, o atacante alemão marcou apenas oito gols na Premier League na última temporada, o que vem gerando crescente frustração entre os torcedores de St James' Park.

A situação chegou ao limite após a recente partida do clube pela Copa da Liga Inglesa, na qual Woltemade não conseguiu impressionar apesar de ter recebido uma rara oportunidade como titular. Embora o Newcastle United tenha vencido o West Bromwich Albion por 3 a 2, a atuação do atacante foi amplamente criticada.



