O Newcastle está fazendo novas contratações. Depois de vender Gordon ao Barcelona e Tonali ao Tottenham, arrecadando cerca de 180 milhões de euros, os Magpies estão prestes a fechar a contratação de Johan Manzambi, do Freiburg. Segundo a Sky Deutschland, os dois clubes estão a um passo de chegara um acordo para uma transferência definitiva no valor de 60 milhões de euros, mais bônus. A transferência será finalizada após a Copa do Mundo, da qual Manzambi corre o risco de já ter sido eliminado. O jogador de 20 anos corre o risco de não estar disponível para o confronto contra a Argentina de Lionel Messi, marcado para 12 de julho, devido a um problema no joelho.
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Newcastle está a um passo de contratar Manzambi: negócio de 60 milhões de euros
MEIO-CAMPISTA ARTILHEIRO
O técnico da Suíça, Murat Yakin, comentou assim sobre a situação: “Foi um choque. Acho que uma lesão dessas não se resolve em pouco tempo. Não acredito que haja tempo suficiente. Por isso, a equipe médica prefere não se pronunciar. ‘Ele não sente dores, mas não posso dizer se sua escalação seria justificável do ponto de vista médico.’ Nesta Copa do Mundo, Manzambi marcou 3 gols e deu 2 assistências. Na última temporada, ele terminou com 7 gols e 7 assistências na Bundesliga.
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