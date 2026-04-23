Newcastle em crise: Eddie Howe sob pressão, estrelas que querem sair e possíveis cortes financeiros da Arábia Saudita deixam os Magpies com enormes problemas

Não são apenas as contratações que representam um problema em Tyneside; todo o burburinho em torno do clube sugere que eles estão prestes a testemunhar um êxodo em massa de seus maiores e melhores jogadores. Em declarações antes do jogo contra o Bournemouth, Howe pareceu admitir isso, dizendo: “Há alguns jogadores sem contrato e temos alguns grandes nomes que fizeram coisas incríveis pelo clube e que talvez estejam entrando nos últimos meses de sua passagem por aqui. É possível que alguns jogadores saiam no verão e que haja essa evolução natural nesse sentido, o que é comum em um clube de futebol.

“Portanto, consigo entender por que o termo ‘fim de um ciclo’ pode ser usado. Como isso vai se desenrolar, ninguém sabe. É sempre uma incógnita. É quase impossível prever uma janela de transferências de verão e dizer ‘isso vai acontecer’ ou ‘aquilo vai acontecer’. Tem sido impossível em todas as janelas que já gerenciei, porque as forças em movimento no futebol são muito difíceis de prever.”

Essas palavras pouco contribuíram para dissipar o clima sombrio em torno do St. James’ Park, e questionamentos surgirão sobre o comprometimento dessas estrelas que querem sair, à medida que a temporada chega ao fim. Howe fez uma pausa reveladora de sete segundos quando questionado se seu elenco compartilhava daquela “chama” sobre a qual ele havia falado anteriormente na coletiva de imprensa pós-jogo no sábado.

Os jogadores a que ele se refere são, muito provavelmente, Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Tino Livramento e Anthony Gordon, enquanto a saída de Kieran Trippier já foi confirmada, já que ele entra nos últimos meses de seu contrato, e o zagueiro veterano Fabian Schar pode seguir o mesmo caminho. Surpreendentemente, foi noticiado que Woltemade ou Wissa também poderiam ser transferidos após apenas uma temporada.

Tonali vem sendo fortemente associado ao Arsenal e ao Manchester United há meses, enquanto Guimarães é supostamente um alvo do último e é conhecido por ser muito admirado pelo técnico do Manchester City, Pep Guardiola; Livramento, também, está no radar dos Gunners e do City e provavelmente terá permissão para sair.

Gordon, por sua vez, é o mais recente jogador de renome do Newcastle a gerar sérias especulações sobre uma saída iminente, com o Bayern de Munique supostamente interessado em ter o ala inglês, avaliado em £ 75 milhões (US$ 101 milhões), competindo com Luis Díaz na ala esquerda, e o jogador de 25 anos estaria aberto a uma saída. Nesta fase inicial, Woltemade tem sido apenas vagamente associado a uma transferência para o Bayern de Munique ou o Chelsea.