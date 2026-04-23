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Newcastle crisis GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Newcastle em crise: Eddie Howe sob pressão, estrelas que querem sair e possíveis cortes financeiros da Arábia Saudita deixam os Magpies com enormes problemas

Análises
Newcastle
E. Howe
A. Gordon
S. Tonali
Premier League
Arsenal x Newcastle
Especiais e Opinião

A temporada do Newcastle está desmoronando; faltando cinco partidas para o fim da Premier League e em meio a uma péssima fase, os Magpies encontram-se mais próximos dos três últimos colocados do que das vagas para a Liga dos Campeões, e suas esperanças de garantir qualquer tipo de participação em competições europeias estão se esvaindo rapidamente. Para piorar a situação, essas dificuldades ocorrem em meio a uma grande turbulência nos bastidores, à medida que aumenta a pressão sobre o técnico Eddie Howe.

Embora parecesse que Howe tivesse conquistado o apoio incondicional da torcida do St. James’ Park após a conquista da Carabao Cup na temporada passada, agora surgem sérias dúvidas sobre se ele é a pessoa certa para liderar o projeto além do verão, já que o Newcastle se encontra na 14ª posição na tabela, fora das competições europeias e das duas copas nacionais.

A opinião predominante entre a torcida era de que o Newcastle vinha enfrentando dificuldades para competir — apesar do apoio saudita — devido às restrições da Premier League e aos regulamentos financeiros da UEFA, mas os resultados negativos estão virando a maré contra Howe, com vaias ao apito final após a última derrota para o Bournemouth no sábado.

Pela própria admissão de Howe, o elenco está prestes a passar por uma grande reformulação, com vários jogadores importantes querendo sair. Isso — combinado com a incerteza em torno do futuro do técnico e a notícia de que os proprietários estão reavaliando suas prioridades à medida que apertam os cintos — promete um verão de grande turbulência em Tyneside...

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Formulário de rebaixamento

    Até agora, este ano civil tem sido um pesadelo para o Newcastle. Na tabela de classificação de 2026, o time ocupa agora a 17ª posição, pairando logo acima da zona de rebaixamento, com dois pontos de vantagem sobre o Wolves, cujo rebaixamento na vida real acaba de ser confirmado.

    A terceira derrota consecutiva por 2 a 1 no campeonato, neste sábado, desta vez para o Bournemouth, significa que o time perdeu oito das últimas 11 partidas da liga — incluindo o clássico contra o Sunderland —, com apenas o Tottenham, verdadeiro candidato ao rebaixamento, apresentando um desempenho pior desde o início do ano.

    Para agravar ainda mais a situação, a trajetória do Newcastle na FA Cup e a defesa do título da Carabao Cup foram facilmente encerradas pelo Manchester City, antes que seus sonhos europeus fossem brutalmente destruídos pelo Barcelona na Liga dos Campeões, quando o Blaugrana goleou o adversário por 7 a 2 na partida de volta das oitavas de final, no Camp Nou.

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mudança de rumo

    Ao longo de seu mandato, Howe contou com o apoio incondicional da torcida do St. James' Park, mesmo durante períodos conturbados de desempenho, tendo conquistado grande prestígio ao salvar o clube do rebaixamento, garantir duas vezes a classificação para a Liga dos Campeões e, é claro, pôr fim a uma espera de 70 anos por um título importante ao derrotar o Liverpool em Wembley em 2025. No entanto, desta vez a situação parece diferente.

    A confiança na capacidade de Howe de reverter a situação parece estar diminuindo a cada resultado negativo, refletida nas vaias que choveram no fim de semana. Embora o Newcastle ainda esteja praticamente ao alcance das equipes fora do top 5, seu desempenho e o número de times acima dele significam que suas chances de chegar às competições europeias parecem cada vez mais remotas.

    Em entrevista ao podcast The Rest is Football, a lenda do clube Alan Shearer disse: “Por mais difícil que seja para o Eddie, não sei o que vai acontecer com ele. Ouvi a entrevista dele depois (da derrota para o Bournemouth), observei-o na linha lateral e fico pensando: será que ele vai querer tentar de novo? Será que vai ter a chance de tentar de novo?

    “Se tudo fosse igual, eu gostaria que ele ficasse, mas será que ele sente que terá essa chance? Será que ele quer tentar de novo? O Newcastle United vai ter que vender? Infelizmente, não vejo Eddie Howe no comando do Newcastle na próxima temporada. Olho para a entrevista dele e não tenho certeza se a garra ainda está lá.”

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "A maior decepção"

    Ainda não se sabe se a decisão de continuar ficará nas mãos de Howe. Pelo que se sabe, a Sky Sports informa que ele está seguro por enquanto, já que seu cargo não será avaliado até o final da temporada, enquanto o Newcastle caminha para sua pior classificação no campeonato desde que foi rebaixado na temporada 2015-16.

    Antes da derrota para o Bournemouth, o técnico havia insistido que sua “paixão” pelo cargo ainda ardia “muito, muito intensamente”, mas seu tom pareceu ter mudado após mais um resultado desmoralizante.

    “Estou muito ciente de que oito derrotas em 11 jogos não são suficientes”, disse ele na coletiva de imprensa pós-jogo. “Vencer jogos é a solução mais simples, mas é muito difícil de concretizar. O momento não está a nosso favor e isso se sente nos momentos decisivos das partidas. Houve falta de oportunidades de gol da nossa parte e não defendemos nem de longe o suficiente. Não estamos bem no momento. O que está acontecendo é sistêmico. Estou começando a repetir as mesmas coisas sem parar. Isso é uma grande frustração.”

    Ao abordar as vaias, Howe, com ar derrotado, disse ao programa Match of the Day da BBC: “[É] decepcionante quando você não está correspondendo às expectativas dos torcedores. Essa é a maior decepção, quando você sente que está decepcionando as pessoas que vêm aqui para nos apoiar. Se eles nos criticam, temos que aceitar isso, pois é assim que funciona o jogo em que estamos.”

    Ele acrescentou: “Há tanta atenção da mídia sobre o clube porque ele tem uma enorme base de torcedores global, e você entende que está neste negócio para vencer. Eu entendo as frustrações de todos os outros. Minha motivação interna nunca muda, independentemente dos resultados. Quero ajudar os jogadores a crescer e se desenvolver e tentar formar um time vencedor.”

  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Erros nas transferências

    A situação de Howe não foi favorecida pelo fato de que praticamente todas as contratações de ataque milionárias do Newcastle não corresponderam às expectativas após a saída conturbada de Alexander Isak no verão passado. O técnico esteve fortemente envolvido na campanha de contratações para substituir o sueco, mas nem Nick Woltemade, Yoane Wissa ou Anthony Elanga — que custaram, juntos, a impressionante quantia de 180 milhões de libras (243 milhões de dólares) — justificaram seus altos valores até agora.

    Woltemade começou a temporada de forma brilhante e parecia destinado a se tornar um substituto à altura de Isak, mas seu desempenho caiu drasticamente desde o início do ano, com seus últimos gols no campeonato datando de dezembro, quando marcou dois contra o Chelsea. Wissa, por sua vez, perdeu a maior parte da primeira metade da campanha devido a uma lesão no joelho e tem lutado para recuperar seu antigo nível desde então, novamente sem marcar gols no campeonato nacional até agora em 2026. Tanto Anthony Gordon quanto William Osula já atuaram como atacantes em seu lugar em algumas ocasiões.

    Depois, há Elanga, que não conseguiu encontrar a consistência que o tornou uma ameaça tão grande para o Nottingham Forest em 2024-25, não marcando nenhum gol e registrando apenas uma assistência no campeonato, com a temporada chegando ao fim. Jacob Ramsey, um meio-campista ofensivo que pode atuar na lateral, é outra contratação do verão de 2025 que tem enfrentado dificuldades, enquanto sua adaptação ao novo ambiente foi prejudicada por um problema no tornozelo.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Êxodo iminente

    Não são apenas as contratações que representam um problema em Tyneside; todo o burburinho em torno do clube sugere que eles estão prestes a testemunhar um êxodo em massa de seus maiores e melhores jogadores. Em declarações antes do jogo contra o Bournemouth, Howe pareceu admitir isso, dizendo: “Há alguns jogadores sem contrato e temos alguns grandes nomes que fizeram coisas incríveis pelo clube e que talvez estejam entrando nos últimos meses de sua passagem por aqui. É possível que alguns jogadores saiam no verão e que haja essa evolução natural nesse sentido, o que é comum em um clube de futebol.

    “Portanto, consigo entender por que o termo ‘fim de um ciclo’ pode ser usado. Como isso vai se desenrolar, ninguém sabe. É sempre uma incógnita. É quase impossível prever uma janela de transferências de verão e dizer ‘isso vai acontecer’ ou ‘aquilo vai acontecer’. Tem sido impossível em todas as janelas que já gerenciei, porque as forças em movimento no futebol são muito difíceis de prever.”

    Essas palavras pouco contribuíram para dissipar o clima sombrio em torno do St. James’ Park, e questionamentos surgirão sobre o comprometimento dessas estrelas que querem sair, à medida que a temporada chega ao fim. Howe fez uma pausa reveladora de sete segundos quando questionado se seu elenco compartilhava daquela “chama” sobre a qual ele havia falado anteriormente na coletiva de imprensa pós-jogo no sábado.

    Os jogadores a que ele se refere são, muito provavelmente, Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Tino Livramento e Anthony Gordon, enquanto a saída de Kieran Trippier já foi confirmada, já que ele entra nos últimos meses de seu contrato, e o zagueiro veterano Fabian Schar pode seguir o mesmo caminho. Surpreendentemente, foi noticiado que Woltemade ou Wissa também poderiam ser transferidos após apenas uma temporada.

    Tonali vem sendo fortemente associado ao Arsenal e ao Manchester United há meses, enquanto Guimarães é supostamente um alvo do último e é conhecido por ser muito admirado pelo técnico do Manchester City, Pep Guardiola; Livramento, também, está no radar dos Gunners e do City e provavelmente terá permissão para sair.

    Gordon, por sua vez, é o mais recente jogador de renome do Newcastle a gerar sérias especulações sobre uma saída iminente, com o Bayern de Munique supostamente interessado em ter o ala inglês, avaliado em £ 75 milhões (US$ 101 milhões), competindo com Luis Díaz na ala esquerda, e o jogador de 25 anos estaria aberto a uma saída. Nesta fase inicial, Woltemade tem sido apenas vagamente associado a uma transferência para o Bayern de Munique ou o Chelsea.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    Incerteza na Arábia Saudita

    Grande parte dessas possíveis vendas terá como objetivo financiar as contratações do Newcastle no verão e equilibrar as contas, já que o clube continua enfrentando dificuldades com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. No entanto, a situação atual do clube se desenrola em meio a uma grave incerteza em torno de seus proprietários, o Fundo Soberano de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que está apertando os cintos devido à guerra com o Irã e a outros fatores econômicos, como a Copa do Mundo de 2034.

    Na semana passada, o presidente do clube e governador do fundo, Yasir Al-Rumayyan, revelou que o PIF estava revisando “alguns negócios e investimentos”, ao mesmo tempo em que vendeu uma participação massiva de 70% no Al-Hilal, gigante da Liga Profissional Saudita, por £ 276 milhões (US$ 373 milhões). Há rumores de que eles também estejam se preparando para retirar de forma sensacionalista o financiamento da LIV Golf, uma liga rebelde e cara lançada para competir com o PGA Tour em 2022.

    De acordo com a BBC, no entanto, o PIF continua “totalmente comprometido” com o Newcastle e o clube não será “afetado” por essa reavaliação de prioridades, mas será interessante ver se os cortes terão um efeito cascata na janela de transferências em meio ao que certamente será um verão de grandes turbulências no St. James Park. Já no olho do furacão, parece que tempos ainda mais turbulentos estão por vir em Tyneside.

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