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Newcastle e o AC Milan estão em negociações, já que os Magpies não conseguiram fechar negócio com a primeira oferta por Fikayo Tomori
Newcastle faz a primeira tentativa de contratação de Tomori
O Newcastle deu seu primeiro passo concreto para contratar Tomori, mas a proposta inicial ficou aquém das expectativas do clube italiano, segundo reportagens na Itália. Os Magpies apresentaram uma oferta inicial de € 15 milhões pelo jogador da seleção inglesa, com o objetivo de garantir sua contratação logo no início da janela de transferências de verão. No entanto, o time de San Siro não está disposto a autorizar a saída por esse valor, já que busca proteger o valor de mercado de um de seus defensores mais experientes.
O clube inglês está determinado a reforçar o elenco de Eddie Howe após ter ficado de fora das competições europeias durante uma campanha anterior decepcionante. O Newcastle teve uma temporada fraca na Premier League, terminando em 12º lugar e sofrendo 55 gols, e suas fragilidades defensivas ficaram evidentes no cenário continental, quando foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões após uma goleada por 8 a 3 no placar agregado para o Barcelona.
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O Milan insiste em uma avaliação mais alta
De acordo com reportagens do MilanNews24, a diretoria do Rossoneri está atualmente avaliando a proposta vinda da Inglaterra, embora a considere significativamente abaixo de suas expectativas financeiras em relação ao jogador. A diretoria do Milan não tem intenção de vender o zagueiro central por um valor reduzido e continua mantendo uma avaliação de € 20 milhões, incluindo bônus. Esse valor é considerado um reflexo justo de sua importância para o elenco e de seu prestígio no mercado europeu.
Tomori chegou inicialmente ao AC Milan por empréstimo em janeiro de 2021, antes de assinar contrato definitivo no final daquele verão, depois que o clube exerceu a opção de compra de 25 milhões de libras prevista no contrato de empréstimo anterior. O contrato atual do zagueiro com o gigante italiano vai até 2027.
Reduzindo as divergências nas negociações
A diferença entre a oferta e o preço pedido não parece ser intransponível, e há uma convicção cada vez maior de que um acordo poderia ser fechado se o Newcastle estiver disposto a aumentar sua proposta. A diferença atual é de aproximadamente €5 milhões — uma diferença modesta para um zagueiro do calibre de Tomori. Durante sua passagem pelo AC Milan, ele ajudou o clube a conquistar o título da Série A de 2021-22 e a Supercopa Italiana de 2024-25, além de ter desempenhado um papel fundamental ao levar os Rossoneri às semifinais da Liga dos Campeões de 2022-23 pela primeira vez desde o triunfo de 2006-07.
Na última temporada, Tomori disputou 37 partidas em todas as competições pelo AC Milan, dando três assistências, enquanto o clube terminou em quinto lugar na Série A, garantindo uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. No total, o zagueiro disputou 214 partidas pelos Rossoneri, marcando sete gols e dando seis assistências durante sua passagem pela Itália.
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Experiência comprovada no futebol inglês
Tomori traz uma vasta experiência no futebol inglês, tendo passado cinco anos no elenco do Chelsea entre 2016 e 2021 — período que incluiu passagens por empréstimo pelo Brighton, Hull City e Derby County. Durante sua passagem por Stamford Bridge, o zagueiro disputou 27 partidas e marcou dois gols, além de ter ajudado os Blues a chegarem à final da FA Cup de 2019-20.
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