Newcastle e o AC Milan estão em negociações, já que os Magpies não conseguiram fechar negócio com a primeira oferta por Fikayo Tomori

O Newcastle deu seu primeiro passo concreto para contratar Tomori, mas a proposta inicial ficou aquém das expectativas do clube italiano, segundo reportagens na Itália. Os Magpies apresentaram uma oferta inicial de € 15 milhões pelo jogador da seleção inglesa, com o objetivo de garantir sua contratação logo no início da janela de transferências de verão. No entanto, o time de San Siro não está disposto a autorizar a saída por esse valor, já que busca proteger o valor de mercado de um de seus defensores mais experientes.

O clube inglês está determinado a reforçar o elenco de Eddie Howe após ter ficado de fora das competições europeias durante uma campanha anterior decepcionante. O Newcastle teve uma temporada fraca na Premier League, terminando em 12º lugar e sofrendo 55 gols, e suas fragilidades defensivas ficaram evidentes no cenário continental, quando foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões após uma goleada por 8 a 3 no placar agregado para o Barcelona.



