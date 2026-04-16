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Newcastle é atingido por uma bomba na transferência de Anthony Gordon: o ponta avaliado em 80 milhões de libras está decidido a sair e quer uma solução ANTES da Copa do Mundo
As ambições na Liga dos Campeões motivam a saída de Gordon
Embora o jogador ainda não tenha comunicado oficialmente ao clube que deseja sair, há uma sensação crescente de que o jogador de 25 anos buscará um novo desafio, segundo o The Telegraph. Seu desejo de disputar regularmente o futebol europeu no mais alto nível é o principal motivo para uma possível saída.
O ex-jogador do Everton tem se destacado na Europa nesta temporada, marcando 10 gols na Liga dos Campeões e recebendo vários prêmios de Melhor Jogador da Partida. No entanto, seu desempenho na Premier League tem sido irregular, com apenas três gols em jogadas abertas desde janeiro de 2025. Essa disparidade causou certa frustração interna, mesmo com o jogador continuando a treinar profissionalmente sob o comando de Eddie Howe.
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O Arsenal e o Bayern de Munique lideram a disputa
A disputa pela contratação de Gordon já está esquentando, com Arsenal e Bayern de Munique apontados como os principais interessados. Mikel Arteta é um admirador de longa data e, segundo relatos, busca adicionar mais velocidade e objetividade ao seu ataque para competir com o Manchester City. Os Gunners veem Gordon como um jogador que se encaixa no perfil de talento ambicioso e dotado de habilidade técnica.
Enquanto isso, o gigante da Bundesliga, Bayern de Munique, identificou o ponta como seu “candidato dos sonhos” para reforçar o elenco de Vincent Kompany. Relatos da Alemanha sugeriram uma avaliação de £ 55 a 60 milhões, mas o Newcastle rejeitou esses valores. Para sequer iniciar negociações formais, acredita-se que uma quantia em torno de 50 milhões de libras seria o mínimo necessário, embora se espere que seu preço real ultrapasse 80 milhões de libras, já que seu contrato vai até 2030.
A onda de lesões no Liverpool pode levar a um retorno a Merseyside
O Liverpool também pode voltar a se interessar pelo jogador após um golpe devastador em seu setor ofensivo. Os Reds tomaram conhecimento recentemente de que Hugo Ekitike ficará nove meses afastado dos gramados devido a uma ruptura no tendão de Aquiles. Essa lesão deixa Arne Slot com poucas opções e pode forçar o clube a reacender seu interesse por Gordon, que é torcedor do Liverpool desde criança. Gordon teria estado desesperado para se transferir para Anfield há dois anos, quando um acordo estava quase fechado, e sua versatilidade nas três posições do ataque o tornaria um substituto ideal para o francês afastado dos gramados.
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Newcastle se prepara para uma grande reformulação no verão
A possível venda de Gordon poderia fazer parte de uma transformação mais ampla no St James' Park. O diretor executivo David Hopkinson deixou claro que qualquer jogador que queira deixar o Newcastle só o fará em condições que beneficiem o clube. Vender Gordon com um lucro significativo ajudaria os Magpies a cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) e, potencialmente, permitiria que mantivessem outras estrelas como Sandro Tonali. No entanto, Gordon não é o único que pode estar de saída. O lateral Tino Livramento provavelmente será vendido se for feita uma oferta aceitável, enquanto Kieran Trippier deve sair ao final de seu contrato. Com Nick Woltemade ou Yoane Wissa potencialmente disponíveis para transferência, os Magpies estão se preparando para uma reconstrução significativa, já que buscam contratar pelo menos um novo centroavante para liderar o ataque na próxima temporada.