Newcastle é atingido por uma bomba na transferência de Anthony Gordon: o ponta avaliado em 80 milhões de libras está decidido a sair e quer uma solução ANTES da Copa do Mundo

Embora o jogador ainda não tenha comunicado oficialmente ao clube que deseja sair, há uma sensação crescente de que o jogador de 25 anos buscará um novo desafio, segundo o The Telegraph. Seu desejo de disputar regularmente o futebol europeu no mais alto nível é o principal motivo para uma possível saída.

O ex-jogador do Everton tem se destacado na Europa nesta temporada, marcando 10 gols na Liga dos Campeões e recebendo vários prêmios de Melhor Jogador da Partida. No entanto, seu desempenho na Premier League tem sido irregular, com apenas três gols em jogadas abertas desde janeiro de 2025. Essa disparidade causou certa frustração interna, mesmo com o jogador continuando a treinar profissionalmente sob o comando de Eddie Howe.