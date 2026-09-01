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Newcastle define preço astronômico por Lewis Hall enquanto o Manchester United prepara uma investida de última hora no último dia da janela de transferências
Manchester United mantém interesse em Lewis Hall
O United ainda está de olho em uma investida no último dia da janela por Hall, defensor do Newcastle, apesar da forte resistência do Newcastle, segundo o Daily Mail. Os dirigentes de Old Trafford seguem sendo grandes admiradores do internacional inglês de 21 anos e acompanharam sua evolução ao longo de toda a janela de transferências de verão.
No entanto, o Newcastle está determinado a manter o lateral-chave no último dia da janela. O clube de Tyneside reluta em aprovar mais uma saída importante, o que deixa o Manchester United diante de uma batalha difícil para concluir um acordo tardio.
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Desprezo da Inglaterra causa frustração em jovem defensor
Hall se transformou em um dos melhores laterais-esquerdos da Premier League desde que concluiu uma transferência de £ 35 milhões do Chelsea em 2023. Apesar de suas atuações impressionantes no cenário doméstico, o defensor teve o azar de ficar fora da convocação da seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. Como resultado direto dessa frustração, Hall pressionou ativamente para deixar o Newcastle no início da janela de verão e manifestou forte interesse em se juntar ao United.
Retorno à Champions League impulsiona busca tática por reforço defensivo
O técnico do United, Michael Carrick, segue ansioso para reforçar suas opções pelo lado esquerdo da defesa antes do retorno do clube à Champions League. Embora Luke Shaw tenha feito uma de suas melhores campanhas na temporada passada ao começar os 38 jogos da Premier League, internamente ainda há preocupações com sua forma e condição física.
O Newcastle está naturalmente desesperado para manter Hall depois de já ter se desfeito dos meio-campistas estrelas Sandro Tonali, Bruno Guimaraes e do ponta Anthony Gordon neste verão europeu. No entanto, o Daily Mail indica que os dirigentes de St James' Park considerariam vender o lateral caso chegue uma oferta superior a £ 75 milhões.
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United pode adiar transferência por zagueiro
Apesar da forte admiração pelo lateral, o Manchester United parece improvável de chegar a um acordo antes do fechamento da janela de transferências. O desfecho mais provável é que a diretoria de Old Trafford seja forçada a adiar qualquer proposta oficial pelo defensor.
O United já adotou anteriormente uma abordagem semelhante de longo prazo nas negociações por Carlos Baleba. O United adiou sua investida oficial por Baleba em 12 meses após esbarrar em um obstáculo inicial, antes de finalmente concluir sua transferência neste verão.
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