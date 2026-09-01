O United ainda está de olho em uma investida no último dia da janela por Hall, defensor do Newcastle, apesar da forte resistência do Newcastle, segundo o Daily Mail. Os dirigentes de Old Trafford seguem sendo grandes admiradores do internacional inglês de 21 anos e acompanharam sua evolução ao longo de toda a janela de transferências de verão.

No entanto, o Newcastle está determinado a manter o lateral-chave no último dia da janela. O clube de Tyneside reluta em aprovar mais uma saída importante, o que deixa o Manchester United diante de uma batalha difícil para concluir um acordo tardio.