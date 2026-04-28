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Newcastle colocará Yoanne Wissa, contratação fracassada de 55 milhões de libras, na lista de transferências após apenas uma temporada
Uma campanha de estreia de pesadelo em Tyneside
Wissa chegou ao St James’ Park com grandes expectativas, herdando a icônica camisa nº 9, anteriormente vestida por lendas como Alan Shearer. No entanto, a transferência rapidamente se transformou em um pesadelo tanto para o jogador quanto para o clube. Contratado do Brentford no último dia da janela de transferências em setembro, como resposta à saída de Alexander Isak para o Liverpool, Wissa não conseguiu repetir o desempenho que o tornou um jogador de destaque no oeste de Londres na temporada passada.
A temporada do jogador de 29 anos foi prejudicada antes mesmo de realmente começar. Uma lesão no joelho sofrida durante um jogo pela seleção fez com que ele só fizesse sua estreia oficial em dezembro. Desde então, ele somou apenas 24 partidas pelo Newcastle e ficou praticamente relegado ao banco, sendo titular em apenas uma das últimas 16 partidas dos Magpies, com apenas três gols marcados.
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Newcastle está pronto para arcar com um enorme prejuízo financeiro
De acordo com o The Athletic, o Newcastle pretende explorar ativamente a possibilidade de se desfazer de Wissa durante a próxima janela de transferências de verão. Apesar do investimento significativo feito há apenas oito meses, a diretoria do Newcastle está disposta a autorizar uma venda, mesmo que isso signifique aceitar um prejuízo enorme.
Wissa ainda tem contrato de longo prazo e manifestou o desejo de permanecer e lutar por seu lugar, mas a diretoria do clube parece ter planos diferentes. Com o Newcastle atualmente na 14ª posição da Premier League e enfrentando uma temporada sem competições europeias, a necessidade de reequilibrar o elenco e cumprir as regulamentações financeiras tornou-se uma prioridade antes da janela de transferências de verão.
Howe admite que está sendo uma "temporada difícil" para o atacante
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, tem demonstrado apoio publicamente, reconhecendo os obstáculos que Wissa enfrentou durante seu primeiro ano no Nordeste. Em declarações antes do confronto da equipe contra o Brighton, Howe observou que o ritmo irregular da temporada de Wissa tornou impossível avaliar sua verdadeira qualidade. O técnico continua otimista quanto ao talento do jogador, mas não chegou a garantir seu futuro no clube.
Howe disse: “A parte mais difícil para Yoane é que ele voltou em forma, havia um grande desejo dentro dele de voltar logo e mostrar a todos o quanto ele é bom, mas não conseguimos treiná-lo da maneira que faríamos normalmente. Foi muito intermitente e não vimos o melhor dele. Acho que uma pré-temporada realmente mostraria o melhor dele.”
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Falhas nas contratações e reformulação do elenco
A contratação de Wissa foi uma opção secundária para o Newcastle no verão passado, depois que o clube não conseguiu fechar com os alvos principais, como João Pedro, Hugo Ekitike e Jorgen Strand Larsen. O acordo foi fechado no final da janela de transferências, sem um diretor esportivo ou diretor executivo no cargo, um vácuo estrutural que David Hopkinson e Ross Wilson vieram a preencher desde então. Agora, a renovada equipe de contratações busca corrigir o que é cada vez mais visto como uma compra precipitada e cara.
À medida que a temporada 2025-26 chega ao fim, o foco em Tyneside mudou para uma reformulação total do elenco. O clube já está avaliando novas opções de atacantes para garantir competitividade e gols confiáveis. Para Wissa, os últimos jogos da temporada podem servir como uma audição final, seja para convencer Howe de que ele merece outra chance, seja para se colocar na vitrine de transferências e deixar o St James’ Park.