Newcastle colocará Yoanne Wissa, contratação fracassada de 55 milhões de libras, na lista de transferências após apenas uma temporada

Wissa chegou ao St James’ Park com grandes expectativas, herdando a icônica camisa nº 9, anteriormente vestida por lendas como Alan Shearer. No entanto, a transferência rapidamente se transformou em um pesadelo tanto para o jogador quanto para o clube. Contratado do Brentford no último dia da janela de transferências em setembro, como resposta à saída de Alexander Isak para o Liverpool, Wissa não conseguiu repetir o desempenho que o tornou um jogador de destaque no oeste de Londres na temporada passada.

A temporada do jogador de 29 anos foi prejudicada antes mesmo de realmente começar. Uma lesão no joelho sofrida durante um jogo pela seleção fez com que ele só fizesse sua estreia oficial em dezembro. Desde então, ele somou apenas 24 partidas pelo Newcastle e ficou praticamente relegado ao banco, sendo titular em apenas uma das últimas 16 partidas dos Magpies, com apenas três gols marcados.