O adiamento estratégico para 16 de agosto está diretamente ligado à recente transferência de Tonali. O meio-campista italiano trocou o St James' Park pelo Tottenham em 2 de julho, em uma transferência bombástica. O Newcastle está esperando de forma deliberada para evitar acionar a nova regra de 45 dias da Uefa sobre trocas de jogadores. Borson explicou claramente a manobra financeira.

"Eles podem muito bem estar esperando apenas para ver o que acontece com o Newcastle, porque precisam esperar os 45 dias passarem para que não seja uma troca de jogadores por causa de Tonali", disse Borson ao Football Insider. "Quando isso passar, e acho que provavelmente faltam mais uns 16 dias para isso, abre-se outra rota possível."