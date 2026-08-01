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Yosua Arya

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Newcastle adia lançamento de proposta de £ 60 milhões por estrela do Tottenham, Lucas Bergvall, para evitar regras da Uefa

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Newcastle
L. Bergvall
Tottenham
Premier League

Segundo informações, o Newcastle United está esperando até 16 de agosto para apresentar uma proposta formal pelo meio-campista do Tottenham, Lucas Bergvall. O atraso estratégico foi pensado para contornar com cuidado a nova regra de 45 dias da Uefa após a recente transferência de Sandro Tonali para o Tottenham.

  • Newcastle planeja investida tardia por Bergvall

    O Newcastle estaria planejando uma grande investida pelo meio-campista Bergvall, do Tottenham. No entanto, o Newcastle vai esperar até meados de agosto para apresentar sua oferta formal pelo muito bem avaliado internacional sueco, de acordo com o ex-assessor financeiro do Manchester City Stefan Borson. Bergvall está ansioso para deixar o norte de Londres neste verão após perder espaço na ordem de preferência.

    As recentes adições ao meio-campo do Tottenham restringiram seu caminho até a equipe titular. O Tottenham já rejeitou uma proposta de €50 milhões (£42 mi) de um clube inglês não identificado. O clube londrino estaria esperando uma taxa premium na casa de £60 mi antes de sancionar uma venda.



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  • bergvall Getty Images

    Entendendo a regra dos 45 dias da Uefa

    O adiamento estratégico para 16 de agosto está diretamente ligado à recente transferência de Tonali. O meio-campista italiano trocou o St James' Park pelo Tottenham em 2 de julho, em uma transferência bombástica. O Newcastle está esperando de forma deliberada para evitar acionar a nova regra de 45 dias da Uefa sobre trocas de jogadores. Borson explicou claramente a manobra financeira.

    "Eles podem muito bem estar esperando apenas para ver o que acontece com o Newcastle, porque precisam esperar os 45 dias passarem para que não seja uma troca de jogadores por causa de Tonali", disse Borson ao Football Insider. "Quando isso passar, e acho que provavelmente faltam mais uns 16 dias para isso, abre-se outra rota possível."

  • Um verão de mudanças enormes

    Uma possível transferência de Bergvall acontece durante um verão caótico de transição em Tyneside. Relatos generalizados indicam que o técnico Eddie Howe está prestes a deixar o clube, com o treinador do Al-Hilal, Matthias Jaissle, alinhado como seu substituto imediato. O Newcastle também comandou uma significativa reformulação no elenco principal. Nomes importantes Anthony Gordon e Tonali já saíram, enquanto o pilar do meio-campo Bruno Guimaraes parece cada vez mais próximo de se juntar ao Arsenal.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham exige uma taxa acima do valor de mercado

    Enquanto o Newcastle prepara sua investida em meados de agosto, o Tottenham segue firme em sua avaliação. Apesar de ter contratado Tonali e Mateus Fernandes, o Spurs não está sob pressão imediata para vender Bergvall por um valor baixo.

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