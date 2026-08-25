O Newcastle United finalmente fez sua investida para garantir um novo pilar para o meio-campo, acertando um acordo com o Manchester City por Gonzalez. O clube de Tyneside vai pagar £48 milhões fixos, com cerca de £4 milhões em possíveis bônus, pelo jogador de 24 anos, que já recebeu permissão para viajar ao Nordeste para realizar exames médicos.

A investida por Gonzalez acontece no momento em que o Newcastle tenta se recuperar de um período frustrante no mercado, no qual perdeu várias outras opções. Segundo David Ornstein, do The Athletic, o Newcastle United chegou a um acordo verbal com os campeões da Premier League no fim de semana, depois de o jogador dar sinal verde ao projeto em St James' Park.

A diretoria já havia analisado investidas por Pierre-Emile Hojbjerg, do Marseille, e Joao Palhinha, do Bayern de Munique, mas essas negociações não avançaram para um estágio mais adiantado. Ao mudar o foco para Gonzalez, o Newcastle garantiu um jogador de perfil mais jovem, que pode crescer com o elenco e ao mesmo tempo oferecer experiência imediata em alto nível.



