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Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Newcastle acerta acordo de £ 52 milhões por estrela do Manchester City, Nico Gonzalez, com meio-campista prestes a fazer exames médicos após permissão ser concedida

N. Gonzalez
Newcastle
Mercado da bola
M. Jaissle
Manchester City
Premier League

O Newcastle United deu um passo significativo em sua ofensiva de contratações para o verão após chegar a um acordo abrangente com o Manchester City pelo meio-campista Nico Gonzalez. O clube deve assumir um pacote total no valor de £ 52 milhões para garantir o meia espanhol, enquanto o técnico Matthias Jaissle busca reformular seu meio-campo após uma série de saídas de alto perfil.

  • Newcastle acerta com principal alvo para o meio-campo

    O Newcastle United finalmente fez sua investida para garantir um novo pilar para o meio-campo, acertando um acordo com o Manchester City por Gonzalez. O clube de Tyneside vai pagar £48 milhões fixos, com cerca de £4 milhões em possíveis bônus, pelo jogador de 24 anos, que já recebeu permissão para viajar ao Nordeste para realizar exames médicos.

    A investida por Gonzalez acontece no momento em que o Newcastle tenta se recuperar de um período frustrante no mercado, no qual perdeu várias outras opções. Segundo David Ornstein, do The Athletic, o Newcastle United chegou a um acordo verbal com os campeões da Premier League no fim de semana, depois de o jogador dar sinal verde ao projeto em St James' Park.

    A diretoria já havia analisado investidas por Pierre-Emile Hojbjerg, do Marseille, e Joao Palhinha, do Bayern de Munique, mas essas negociações não avançaram para um estágio mais adiantado. Ao mudar o foco para Gonzalez, o Newcastle garantiu um jogador de perfil mais jovem, que pode crescer com o elenco e ao mesmo tempo oferecer experiência imediata em alto nível.


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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Preenchendo o vazio deixado pelas saídas de estrelas

    A urgência para contratar uma presença cadenciadora no meio-campo decorre de um verão difícil, que viu o Newcastle perder dois de seus jogadores mais influentes. O Newcastle foi forçado à indesejada venda do ex-capitão do clube Bruno Guimaraes para o Arsenal, enquanto Sandro Tonali se transferiu para o Tottenham Hotspur.

    Essas saídas deixaram um vazio significativo tanto em termos de qualidade técnica quanto de presença física, algo que ficou claramente evidente no recente empate por 2 a 2 do clube com o Liverpool.

    Além da contratação de Gonzalez, Jaissle ainda pressiona por mais reforços ofensivos para concluir a reformulação de seu elenco. O clube tem procurado ativamente um camisa 10 criativo, depois de ter identificado anteriormente Christopher Nkunku como um possível alvo por empréstimo. No entanto, o ex-atacante do Chelsea optou por retornar ao seu antigo clube, o RB Leipzig, vindo do AC Milan, em vez de se mudar para Tyneside.


  • Gonzalez busca um recomeço após dificuldades no Manchester City

    Para Gonzalez, a transferência representa uma chance de reacender uma carreira que havia estagnado um pouco sob os holofotes do Etihad Stadium. O internacional sub-21 da Espanha se transferiu originalmente para o Manchester City no último dia da janela de transferências de janeiro de 2025, em um acordo de £ 52 milhões vindo do Porto.

    Gonzalez ficou no banco sem ser utilizado na recente vitória do City sobre o Bournemouth e atuou apenas nos 11 minutos finais da derrota para o Arsenal na Community Shield. Essa falta de minutos com regularidade acabou convencendo o meio-campista de que seu futuro estava em outro lugar, e a perspectiva de se tornar uma peça central no sistema tático de Jaissle no Newcastle se mostrou atraente demais para recusar.

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Uma mudança estratégica na política de transferências do Newcastle

    A contratação de Gonzalez é um indicador claro da evolução da estratégia de transferências do Newcastle sob sua nova liderança esportiva. Embora o clube tenha feito seis contratações neste verão, houve uma mudança clara em direção à juventude, com apenas duas dessas aquisições tendo mais de 20 anos.

    As contratações de Aladji Bamba e Sean Steur destacam essa visão de longo prazo, mas a chegada de Gonzalez oferece o equilíbrio necessário entre juventude e pedigree comprovado na Premier League.

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