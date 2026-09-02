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'Nenhuma nova conversa' - Scott McTominay atualiza situação contratual e tranquiliza torcedores sobre próximo procedimento no coração
Intervenção médica planejada para McTominay
McTominay deu uma atualização tranquilizadora aos torcedores do Napoli sobre seu estado de saúde após relatos de que ele precisa passar por um procedimento médico. O ex-astro do Manchester United deve ficar brevemente afastado para tratar uma arritmia leve e benigna, mas fez questão de destacar rapidamente que a situação está longe de ser uma emergência.
"Estou bem, o procedimento era algo que eu tinha planejado fazer com o clube há bastante tempo. Já tínhamos falado sobre isso na pré-temporada, vou ficar fora por algumas semanas", disse McTominay aos repórteres no tapete vermelho durante a cerimônia anual de premiação organizada pela AIC, a associação italiana de jogadores.
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Nenhum avanço nas negociações por contrato
Embora sua saúde fosse a principal preocupação para muitos, questões sobre sua situação contratual em Nápoles também surgiram durante o evento. Apesar de ter se tornado uma peça vital no meio-campo do Napoli desde sua transferência de destaque de Old Trafford, há dois verões, McTominay revelou que não houve nenhum avanço recente para estender seu contrato atual, que ainda tem mais dois anos de duração.
Questionado diretamente sobre a possibilidade de um novo contrato, o meio-campista foi caracteristicamente direto sobre suas prioridades. “Não houve nenhuma nova conversa”, confessou McTominay. “O importante é o que acontece em campo, não a renovação do contrato. Não sei quando isso vai acontecer, não é hora de pensar nisso.”
Domínio no Gran Gala Del Calcio
A presença de McTominay na cerimônia de premiação não foi nenhuma surpresa, diante de suas atuações estelares na Itália. O Gran Gala Del Calcio funciona como o equivalente italiano ao prêmio da PFA, e o escocês se consolidou como presença constante no pódio. Depois de já ter sido eleito o Jogador do Ano da Serie A e incluído na Seleção da Temporada em 2025, o ex-meio-campista do Manchester United está mais uma vez na disputa por ambas as honrarias de prestígio neste ano.
McTominay participou das duas partidas de abertura do Napoli na nova temporada da Serie A, sendo titular na vitória por 2 a 0 sobre o Genoa antes de sofrer uma derrota por 2 a 1 contra o Como.
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A brilhante trajetória de McTominay no Napoli
Desde sua chegada a Nápoles, McTominay tem desfrutado de uma trajetória brilhante no Napoli, conquistando o Scudetto na temporada 2024–25, seguido pela Supercoppa Italiana em 2025–26. Em 82 partidas pelo clube em todas as competições, o internacional escocês participou diretamente de 37 gols, com 27 marcados e 10 assistências.
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