'Nenhuma nova conversa' - Scott McTominay atualiza situação contratual e tranquiliza torcedores sobre próximo procedimento no coração

McTominay deu uma atualização tranquilizadora aos torcedores do Napoli sobre seu estado de saúde após relatos de que ele precisa passar por um procedimento médico. O ex-astro do Manchester United deve ficar brevemente afastado para tratar uma arritmia leve e benigna, mas fez questão de destacar rapidamente que a situação está longe de ser uma emergência.

"Estou bem, o procedimento era algo que eu tinha planejado fazer com o clube há bastante tempo. Já tínhamos falado sobre isso na pré-temporada, vou ficar fora por algumas semanas", disse McTominay aos repórteres no tapete vermelho durante a cerimônia anual de premiação organizada pela AIC, a associação italiana de jogadores.