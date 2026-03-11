Nenhuma equipe conseguiu isso na Liga dos Campeões! O Bayer Leverkusen comemora uma vitória parcial agridoce contra o Arsenal, mas ainda assim fica irritado

O Arsenal é “talvez o melhor time da Europa” e “naturalmente o grande favorito”, disse o técnico do Bayer, Kasper Hjulmand, antes da partida. Mas ele não queria se esconder com sua equipe contra o líder da Premier League: “Já jogamos muito bem contra grandes times. É futebol. Tudo é possível.” No entanto, sua equipe esteve sob pressão desde o início.

Andrich, em particular, parecia sobrecarregado no início. O capitão do Bayer cometeu duas faltas no atacante do Arsenal Viktor Gyökeres e recebeu um cartão amarelo e uma última advertência logo no início. O Bayer então entrou melhor no jogo, com Christian Kofane (7') tendo a primeira finalização da partida. O Arsenal tentava controlar o jogo, enquanto o Leverkusen se mantinha compacto e esperava por rápidas transições.

Os londrinos quase aproveitaram uma dessas oportunidades para abrir o placar: Gyökeres passou a bola para Gabriel Martinelli, que chutou com força e acertou a trave (20'). O Bayer não se deixou impressionar e continuou resistindo. Kofane segurava a bola no centro do ataque e causava problemas à defesa do Arsenal. Os ingleses também não encontravam soluções no ataque. Até o intervalo, o jogo estava equilibrado. Ibrahim Maza, do Bayer, chutou para fora à esquerda em um contra-ataque (45'+1).

Logo após o intervalo, o Leverkusen assumiu a liderança: Andrich cabeceou após um escanteio no segundo poste, e o Arsenal ficou atrás no placar pela primeira vez nesta temporada da Liga dos Campeões. Os Gunners tentaram responder, mas mesmo as temidas jogadas ensaiadas não surtiram efeito. Liderado pelo forte Exequiel Palacios, o Bayer defendeu com garra a vantagem por muito tempo, até que Havertz marcou.