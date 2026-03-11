Foi justamente Kai Havertz quem prejudicou o Bayer Leverkusen em sua trajetória rumo à tão esperada próxima fase da Liga dos Campeões. Ainda assim, o clube da fábrica enfrentou de forma impressionante o aparentemente imbatível Arsenal e continua com boas chances de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 24 anos. O Werkself enfrentou o líder da Premier League no reencontro com Havertz na primeira partida das oitavas de final, empatando em 1 a 1 (0 a 0) e perdendo apenas no final uma excelente posição inicial para a partida de volta.
Traduzido por
Nenhuma equipe conseguiu isso na Liga dos Campeões! O Bayer Leverkusen comemora uma vitória parcial agridoce contra o Arsenal, mas ainda assim fica irritado
No entanto, após a corajosa exibição do vice-campeão alemão, tudo ainda está em aberto na próxima terça-feira (21h/Prime Video) em Londres. A vantagem do Bayer, marcada pelo capitão Robert Andrich (46'), foi igualada por Havertz, do Arsenal, com um pênalti (89'). Antes disso, Malik Tillman havia cometido uma falta em Noni Maduek, e o assistente de vídeo confirmou o pênalti controverso. A última vez que o clube atingiu as quartas de final da Liga dos Campeões foi em 2002, quando perdeu a final para o Real Madrid.
Enquanto o Bayer ganhou confiança antes do clássico contra o FC Bayern no sábado, o Arsenal, após uma fase impecável na liga, não saiu vitorioso pela primeira vez nesta temporada da Liga dos Campeões. O jogador da seleção nacional Havertz, que voltou à BayArena pela primeira vez desde sua saída em 2020, entrou em campo aos 74 minutos como jogador reserva.
- Getty Images
O capitão do Bayer, Andrich, dança na lâmina de barbear - e marca o gol da liderança
O Arsenal é “talvez o melhor time da Europa” e “naturalmente o grande favorito”, disse o técnico do Bayer, Kasper Hjulmand, antes da partida. Mas ele não queria se esconder com sua equipe contra o líder da Premier League: “Já jogamos muito bem contra grandes times. É futebol. Tudo é possível.” No entanto, sua equipe esteve sob pressão desde o início.
Andrich, em particular, parecia sobrecarregado no início. O capitão do Bayer cometeu duas faltas no atacante do Arsenal Viktor Gyökeres e recebeu um cartão amarelo e uma última advertência logo no início. O Bayer então entrou melhor no jogo, com Christian Kofane (7') tendo a primeira finalização da partida. O Arsenal tentava controlar o jogo, enquanto o Leverkusen se mantinha compacto e esperava por rápidas transições.
Os londrinos quase aproveitaram uma dessas oportunidades para abrir o placar: Gyökeres passou a bola para Gabriel Martinelli, que chutou com força e acertou a trave (20'). O Bayer não se deixou impressionar e continuou resistindo. Kofane segurava a bola no centro do ataque e causava problemas à defesa do Arsenal. Os ingleses também não encontravam soluções no ataque. Até o intervalo, o jogo estava equilibrado. Ibrahim Maza, do Bayer, chutou para fora à esquerda em um contra-ataque (45'+1).
Logo após o intervalo, o Leverkusen assumiu a liderança: Andrich cabeceou após um escanteio no segundo poste, e o Arsenal ficou atrás no placar pela primeira vez nesta temporada da Liga dos Campeões. Os Gunners tentaram responder, mas mesmo as temidas jogadas ensaiadas não surtiram efeito. Liderado pelo forte Exequiel Palacios, o Bayer defendeu com garra a vantagem por muito tempo, até que Havertz marcou.