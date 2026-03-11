Nenhuma equipe conseguiu isso na Liga dos Campeões! O Bayer Leverkusen comemora uma vitória parcial agridoce contra o Arsenal, mas ainda assim fica insatisfeito

Após grande comemoração, o “filho pródigo” não estava contente, pois o jogador da seleção nacional havia prejudicado a posição inicial do seu ex-clube, o Bayer Leverkusen, na busca pela tão esperada próxima fase da Liga dos Campeões. Havertz marcou para o Arsenal no primeiro confronto das oitavas de final, com um pênalti polêmico no final da partida, empatando em 1 a 1 (0 a 0) no reencontro com o Bayer.

“Isso é muito, muito pouco”, disse Robert Andrich, do Leverkusen, à DAZN, mas o assistente de vídeo não aceitou o apito do árbitro Umut Meler: “Isso não é suficiente.” O empate foi “um pouco decepcionante”, disse Andrich, que colocou seu time na frente logo após o intervalo: “Mas na próxima semana ainda temos uma chance.” E Havertz disse: “Estou feliz por ter entrado em campo, feliz por ter marcado, mas é claro que sinto muito pelo Leverkusen. Mas futebol é assim.”

O Bayer enfrentou de forma impressionante o aparentemente superior Arsenal e continua com boas perspectivas de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 24 anos, mas o time da Bundesliga perdeu tarde uma excelente posição inicial para o jogo de volta.