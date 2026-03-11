Traduzido por
Nenhuma equipe conseguiu isso na Liga dos Campeões! O Bayer Leverkusen comemora uma vitória parcial agridoce contra o Arsenal, mas ainda assim fica insatisfeito
Após grande comemoração, o “filho pródigo” não estava contente, pois o jogador da seleção nacional havia prejudicado a posição inicial do seu ex-clube, o Bayer Leverkusen, na busca pela tão esperada próxima fase da Liga dos Campeões. Havertz marcou para o Arsenal no primeiro confronto das oitavas de final, com um pênalti polêmico no final da partida, empatando em 1 a 1 (0 a 0) no reencontro com o Bayer.
“Isso é muito, muito pouco”, disse Robert Andrich, do Leverkusen, à DAZN, mas o assistente de vídeo não aceitou o apito do árbitro Umut Meler: “Isso não é suficiente.” O empate foi “um pouco decepcionante”, disse Andrich, que colocou seu time na frente logo após o intervalo: “Mas na próxima semana ainda temos uma chance.” E Havertz disse: “Estou feliz por ter entrado em campo, feliz por ter marcado, mas é claro que sinto muito pelo Leverkusen. Mas futebol é assim.”
O Bayer enfrentou de forma impressionante o aparentemente superior Arsenal e continua com boas perspectivas de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 24 anos, mas o time da Bundesliga perdeu tarde uma excelente posição inicial para o jogo de volta.
- Getty Images
Pênalti polêmico para o Arsenal
No entanto, após a corajosa exibição do vice-campeão alemão, tudo ainda está em aberto na próxima terça-feira (21h) em Londres. A vantagem do Bayer, marcada pelo capitão Andrich (46'), foi empatada por Havertz, do Arsenal, de forma um pouco afortunada (89'). Antes disso, Malik Tillman havia cometido uma falta em Noni Madueke, e o assistente de vídeo confirmou o pênalti controverso. A última vez que o clube alcançou as quartas de final da Liga dos Campeões foi em 2002, quando perdeu a final para o Real Madrid.
Enquanto o Bayer ganhou confiança antes do clássico contra o FC Bayern no sábado, o Arsenal, após uma fase impecável na liga, não saiu vitorioso pela primeira vez nesta temporada da Liga dos Campeões. O jogador da seleção nacional Havertz, que voltou à BayArena pela primeira vez desde sua saída em 2020, entrou em campo aos 74 minutos como reserva.
O Arsenal é “talvez o melhor time da Europa” e “naturalmente o grande favorito”, disse o técnico do Bayer, Kasper Hjulmand, antes da partida. Mas ele não queria se esconder com seu time contra o líder da Premier League: “Já jogamos muito bem contra grandes times. É futebol. Tudo é possível.” No entanto, seu time esteve sob pressão desde o início.
“Ainda temos uma chance”: apenas Havertz impede o golpe do Bayer
Andrich, em particular, parecia sobrecarregado no início. O capitão do Bayer cometeu duas faltas no atacante do Arsenal Viktor Gyökeres e recebeu um cartão amarelo logo no início. Mas o Bayer melhorou um pouco o seu jogo, e Christian Kofane (7') teve a primeira chance da partida. O Arsenal tentava controlar o jogo, enquanto o Leverkusen se mantinha compacto e esperava por contra-ataques rápidos.
Os londrinos quase aproveitaram uma dessas oportunidades para abrir o placar: Gyökeres passou a bola para Gabriel Martinelli, que chutou com força e acertou a trave (20'). O Bayer não se deixou impressionar e continuou resistindo. Até o intervalo, o jogo estava equilibrado. Ibrahim Maza, do Bayer, chutou para fora em um contra-ataque (45'+1).
Logo após o intervalo, o Leverkusen assumiu a liderança: Andrich cabeceou após um escanteio no segundo poste, e o Arsenal ficou atrás no placar pela primeira vez nesta temporada da Liga dos Campeões. Os Gunners tentaram responder, mas mesmo as temidas jogadas ensaiadas não surtiram efeito. Liderado pelo forte Exequiel Palacios, o Bayer defendeu com garra a vantagem por muito tempo, até que Havertz marcou.