"Nenhuma das equipes merecia vencer" - Luis Enrique nega que o PSG tenha sido melhor que o Arsenal na final da Liga dos Campeões

Apesar das comemorações em torno das duas vitórias consecutivas do PSG em competições europeias, Enrique não hesitou em destacar a diferença mínima que separou as duas equipes na Puskas Arena. O espanhol assistiu ao zagueiro do Arsenal, Gabriel, chutar a bola por cima do gol na cobrança decisiva, mas se recusou a sugerir que sua equipe tivesse superado os campeões da Premier League durante a partida.

Refletindo sobre a natureza da disputa, o técnico do PSG disse aos repórteres: “A disputa de pênaltis? Fizemos da maneira habitual para decidir quem iria cobrar. Eles escolheram entre si quem estava mais descansado para cobrar o pênalti. Assisti à disputa com calma. Foi uma partida muito difícil, com muito sofrimento. Nenhuma das equipes merecia vencer essa partida. Mas, se eu analisar a temporada, merecemos conquistar nossa segunda Liga dos Campeões.”