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"Nenhuma das equipes merecia vencer" - Luis Enrique nega que o PSG tenha sido melhor que o Arsenal na final da Liga dos Campeões
Enrique reflete sobre o "sofrimento" em Budapeste
Apesar das comemorações em torno das duas vitórias consecutivas do PSG em competições europeias, Enrique não hesitou em destacar a diferença mínima que separou as duas equipes na Puskas Arena. O espanhol assistiu ao zagueiro do Arsenal, Gabriel, chutar a bola por cima do gol na cobrança decisiva, mas se recusou a sugerir que sua equipe tivesse superado os campeões da Premier League durante a partida.
Refletindo sobre a natureza da disputa, o técnico do PSG disse aos repórteres: “A disputa de pênaltis? Fizemos da maneira habitual para decidir quem iria cobrar. Eles escolheram entre si quem estava mais descansado para cobrar o pênalti. Assisti à disputa com calma. Foi uma partida muito difícil, com muito sofrimento. Nenhuma das equipes merecia vencer essa partida. Mas, se eu analisar a temporada, merecemos conquistar nossa segunda Liga dos Campeões.”
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Dificuldades táticas e melhora no segundo tempo
A final foi uma partida tática, semelhante a uma partida de xadrez, na qual o Arsenal recuou para um bloco defensivo compacto, limitando o habitual jogo fluido do PSG no ataque. Enrique admitiu que seus jogadores tiveram uma enorme dificuldade em romper a organização disciplinada de Mikel Arteta durante o primeiro tempo, embora tenha ficado satisfeito com os ajustes feitos após o intervalo.
“Estamos vivendo um sonho. Muito felizes… Tivemos dificuldade para encontrar espaços. Melhoramos no segundo tempo. É difícil superar isso. Conseguimos empatar. Essa vitória consecutiva foi incrível. É hora de comemorar. É hora de férias. Os jogadores agora vão se juntar às suas seleções. Vamos aproveitar este verão, com certeza, como comissão técnica”, acrescentou o técnico do PSG.
A abordagem defensiva do Arsenal está sob críticas
Enquanto Enrique se mostrou humilde na vitória, o meio-campista português João Neves foi mais crítico em relação às táticas dos Gunners, sugerindo que a equipe de Arteta demonstrou falta de ambição ofensiva. O Arsenal ficou recuado durante grande parte do confronto, registrando um recorde negativo de 24,7% de posse de bola para uma final, o que, na opinião de Neves, prejudicou o espetáculo da partida.
“Merecemos a vitória hoje, porque o PSG foi o único que quis jogar”, explicou o jogador de 21 anos durante a entrevista pós-jogo, destacando o atrito entre as duas filosofias diferentes em campo.
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Arteta elogia o "melhor do mundo"
Apesar da decepção, o técnico do Arsenal elogiou a forma como Enrique transformou os campeões franceses em uma força tática dominante, capaz de esmagar qualquer adversário.
“Quero parabenizar o PSG, e Luis em particular, porque eles são, na minha opinião, o melhor time do mundo”, admitiu o técnico do Arsenal. “O que eles conseguem fazer com a bola, com jogadas individuais, eu nunca vi antes, e não é o plano jogar em determinadas áreas quando você não tem a posse de bola, mas eles te forçam a fazer isso. Portanto, ainda mais crédito para os jogadores.” À medida que a poeira assenta sobre mais uma temporada exaustiva, ambos os clubes vão agora procurar descansar, reconstruir-se e preparar-se para o próximo capítulo do futebol europeu.