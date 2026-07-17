“Nenhuma conversa sobre a MLS” - O plano futuro de Jack Grealish é revelado em meio a rumores de um novo começo no Manchester City ou no Everton para o atacante, que mantém a ambição de jogar pela seleção inglesa

O City se prepara para iniciar uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, agora que Guardiola encerrou seu mandato de 10 anos, e todos no Etihad terão a chance de recomeçar do zero. Será que Grealish poderia ser reintegrado ao time?

Ou será que o Everton vai explorar a possibilidade de fechar uma transferência por um valor reduzido? Quando essas perguntas foram feitas a Lescott, o ex-zagueiro do Everton e do City — em entrevista concedida ao GOAL por cortesia do VladCasino — disse: “Acho que, seja lá o que for, seja no Everton ou no City, é um recomeço.

“O fato de ter um novo técnico lhe dá a oportunidade de mostrar sua ambição, sua paixão pelo esporte. E isso é algo que acho que ninguém pode questionar: sua paixão e amor pelo esporte. Conhecendo o Jack como conheço, ele é um verdadeiro estudioso do futebol e o ama, ama de verdade, então, seja qual for a escolha dele, tenho certeza de que o clube vai ter uma versão realmente empolgante do Jack, porque ele tem muito a oferecer ao esporte — não para provar nada, mas simplesmente porque quer evoluir e jogar.

“Tenho certeza de que não poder ser convocado para a Copa do Mundo foi doloroso para ele, então tenho certeza de que ele ainda tem a ambição de jogar pela Inglaterra.”