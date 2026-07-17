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“Nenhuma conversa sobre a MLS” - O plano futuro de Jack Grealish é revelado em meio a rumores de um novo começo no Manchester City ou no Everton para o atacante, que mantém a ambição de jogar pela seleção inglesa
Tri-campeão para o jogador emprestado ao Everton: Grealish no Man City
Grealish se tornou o jogador mais caro do futebol britânico ao concretizar uma transferência de 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) do Aston Villa, clube onde cresceu, para o City, no verão de 2021. Pep Guardiola buscava mais criatividade naquela época.
Esses instintos de armador foram um pouco contidos enquanto ele atuava sob o comando do exigente técnico catalão, mas a temporada 2022-23 trouxe a glória do triplo, com as conquistas da Premier League, da FA Cup e da Liga dos Campeões.
Grealish foi destaque ao longo daquela temporada, mas marcou apenas 17 gols pelo City em suas 157 partidas pelo clube. Ele começou a perder espaço no ataque, a ponto de uma transferência para Merseyside ser aprovada em 2025. Lá, ele conquistou um prêmio de Jogador do Mês logo no início, mas sofreu uma lesão infeliz no pé em janeiro e não voltou a jogar desde então — com os sonhos de disputar a Copa do Mundo pela Inglaterra sendo frustrados no processo.
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Um novo começo ou uma transferência definitiva: o que o verão reserva para Grealish?
O City se prepara para iniciar uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, agora que Guardiola encerrou seu mandato de 10 anos, e todos no Etihad terão a chance de recomeçar do zero. Será que Grealish poderia ser reintegrado ao time?
Ou será que o Everton vai explorar a possibilidade de fechar uma transferência por um valor reduzido? Quando essas perguntas foram feitas a Lescott, o ex-zagueiro do Everton e do City — em entrevista concedida ao GOAL por cortesia do VladCasino — disse: “Acho que, seja lá o que for, seja no Everton ou no City, é um recomeço.
“O fato de ter um novo técnico lhe dá a oportunidade de mostrar sua ambição, sua paixão pelo esporte. E isso é algo que acho que ninguém pode questionar: sua paixão e amor pelo esporte. Conhecendo o Jack como conheço, ele é um verdadeiro estudioso do futebol e o ama, ama de verdade, então, seja qual for a escolha dele, tenho certeza de que o clube vai ter uma versão realmente empolgante do Jack, porque ele tem muito a oferecer ao esporte — não para provar nada, mas simplesmente porque quer evoluir e jogar.
“Tenho certeza de que não poder ser convocado para a Copa do Mundo foi doloroso para ele, então tenho certeza de que ele ainda tem a ambição de jogar pela Inglaterra.”
Futuro na MLS? Grealish tem muito a oferecer na Premier League
Grealish completará 31 anos em setembro, mas ainda tem muito a oferecer no mais alto nível — possivelmente com a Inglaterra, já que acumulou 39 partidas pela seleção principal dos Três Leões. O Campeonato Europeu de 2028, que será disputado em casa, estará na mira do jogador natural de Birmingham.
Jogar regularmente na Premier League deve ajudar a manter Grealish na disputa pela convocação para a seleção, com quaisquer planos de sair da zona de conforto profissional sendo colocados em espera por enquanto. É possível que sua trajetória profissional o leve para a América do Norte em algum momento.
Não há planos de explorar essa rota por enquanto, e Lescott acrescentou sobre os planos futuros, tanto de curto quanto de longo prazo: “Não vi nenhuma ligação; não sei se isso é um boato que estamos criando ou se é algo que já está em domínio público, mas, depois de conversar com o Jack, não houve nenhuma conversa sobre a MLS ou sobre jogar no exterior.
“Mais uma vez, com o maior respeito pelas ligas menores, a ambição dele é atuar no mais alto nível e jogar pela Inglaterra.”
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Contrato de Grealish: Quando termina o contrato com o Man City
A Grealish restam apenas 12 meses do contrato de seis anos que ele assinou ao se juntar ao City. Isso significa que algumas decisões importantes precisam ser tomadas nas próximas semanas sobre o melhor caminho a seguir para todas as partes envolvidas.
Tendo aproveitado sua passagem pelo Hill Dickinson Stadium — embora enfrentasse forte concorrência por uma vaga no Etihad —, parece que uma transferência definitiva seria a opção mais lógica antes que a janela de transferências se feche novamente em 1º de setembro.
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