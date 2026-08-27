A tensão de longa data entre dois dos pesos-pesados do futebol espanhol chegou ao ponto de ruptura na quinta-feira, quando o Atlético se retirou oficialmente de todas as conversas com o Barcelona sobre a venda de Alvarez. Em uma firme declaração pública, o clube da capital anunciou que seu conselho de administração "expressou por unanimidade seu apoio absoluto à decisão do clube de não negociar a transferência de Alvarez para o Barcelona".

O clube não poupou críticas à forma como o Barcelona conduziu a tentativa de contratar o atacante de 26 anos. O comunicado continuou: "O Atlético de Madrid está aberto a negociações normais do mercado de transferências quando conduzidas de maneira profissional, ética e respeitosa. Damos total respaldo à posição anteriormente comunicada pelo clube de que o Barcelona não atendeu a esses requisitos e, como resultado, não haverá qualquer negociação e não há nenhuma possibilidade de uma transferência de Alvarez para o Barcelona."