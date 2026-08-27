AFP
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'Nenhuma consideração' - Atlético de Madrid detona Barcelona por atitude 'antiprofissional' ao bloquear por unanimidade transferência de Julian Alvarez
Atlético divulga duro comunicado oficial
A tensão de longa data entre dois dos pesos-pesados do futebol espanhol chegou ao ponto de ruptura na quinta-feira, quando o Atlético se retirou oficialmente de todas as conversas com o Barcelona sobre a venda de Alvarez. Em uma firme declaração pública, o clube da capital anunciou que seu conselho de administração "expressou por unanimidade seu apoio absoluto à decisão do clube de não negociar a transferência de Alvarez para o Barcelona".
O clube não poupou críticas à forma como o Barcelona conduziu a tentativa de contratar o atacante de 26 anos. O comunicado continuou: "O Atlético de Madrid está aberto a negociações normais do mercado de transferências quando conduzidas de maneira profissional, ética e respeitosa. Damos total respaldo à posição anteriormente comunicada pelo clube de que o Barcelona não atendeu a esses requisitos e, como resultado, não haverá qualquer negociação e não há nenhuma possibilidade de uma transferência de Alvarez para o Barcelona."
- Getty Images
Julián Álvarez segue ausente do treino
Embora a diretoria siga firme em sua posição, a situação nos bastidores continua volátil, já que o jogador segue se afastando do elenco principal. Alvarez teria faltado aos treinos por dois dias consecutivos, um sinal claro de seu desejo de forçar uma saída. Essa "posição de força" adotada pelo jogador deteriorou ainda mais a relação entre o clube e o atacante, que foi deixado de fora da lista do Atlético de Madrid para a partida de estreia na temporada de La Liga.
Apesar do aparente descontentamento do jogador, o Atlético de Madrid sustenta publicamente que espera que ele volte ao grupo e cumpra seus compromissos. O comunicado do clube também afirmou: "O Atlético de Madrid confia que nosso jogador entenderá a decisão e seguirá focado em ajudar o clube a alcançar seus objetivos, assim como fez durante as duas temporadas em que defendeu nossas cores."
Barcelona e a busca do Arsenal pelo argentino
O drama atingiu seu ponto máximo poucas horas antes do comunicado do Atlético, quando o presidente do Barcelona, Joan Laporta, falou publicamente sobre o negócio, alegando que a oferta pelo atacante seguia ativa. Laporta afirmou que "parece que o jogador quer vir para o Barça", comentário que provavelmente desencadeou a resposta agressiva vinda do Metropolitano.
Embora o Barcelona tenha sido o principal candidato à sua contratação, não é o único gigante europeu monitorando a situação. O Arsenal, da Premier League, também tem sido fortemente ligado a uma investida pelo atacante, que possui uma assustadora cláusula de rescisão supostamente fixada em 500 milhões de euros. O rompimento nas relações entre Atlético e Barcelona pode potencialmente abrir uma porta para o Arsenal, embora a mensagem atual do Atlético sugira uma recusa completa em vender para qualquer clube neste momento.
- Getty Images Sport
Um rompimento nas relações profissionais
As consequências desta saga estão sendo sentidas muito além dos escritórios de Madri e Barcelona. No sorteio da Champions League, em Mônaco, a conduta do clube catalão foi um dos principais assuntos entre dirigentes europeus. Segundo Marca, fontes do clube indicaram que a forma como o Barcelona contornou as rotas tradicionais de negociação foi mal vista pela comunidade do futebol em geral. A percepção dentro do Metropolitano é de que a abordagem do Barcelona foi uma tentativa de "enganar" o mercado, levando a uma situação que a diretoria sente que precisa enfrentar com total transparência e com a recusa de participar de novos diálogos.
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