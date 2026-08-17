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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Nenhum time de ponta joga futebol assim!" - Jamie Carragher detona Liverpool "basquete" no início da era Andoni Iraola, marcada por caos tático

Liverpool
A. Iraola
Premier League
J. Carragher

O ídolo do Liverpool Jamie Carragher manifestou sua profunda preocupação com a direção tática de seu ex-clube sob o comando do novo técnico Andoni Iraola. Apesar da vitória no último amistoso de pré-temporada, o comentarista acredita que o Liverpool atualmente não tem o equilíbrio fundamental necessário para competir no mais alto nível da Premier League.

  • Preocupações táticas em Anfield

    O Liverpool concluiu sua preparação de verão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Como em Anfield no domingo, mas o placar não mascarou os problemas subjacentes para Carragher. O Liverpool viveu uma pré-temporada volátil em termos de solidez defensiva, com um total de 18 gols em seus cinco amistosos anteriores, divididos igualmente entre gols marcados e sofridos.

    Falando no The Overlap Fan Debate, em associação com a Sky Bet, Carragher fez uma avaliação contundente da configuração atual. "O Liverpool será interessante nesta temporada", disse o ex-zagueiro. "Estou intrigado para ver como isso vai acontecer, quais jogadores eles vão contratar e como vão conduzir a temporada.

    "O Liverpool tem muitos jogadores ofensivos em campo, eles só querem ir para a frente com tudo. E é a mesma coisa na pré-temporada do Liverpool nesta temporada: é apenas um jogo de basquete. Nenhuma grande equipe joga futebol assim. Eu não acredito nisso."


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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    A filosofia de Iraola

    Segundo Carragher, Iraola foi levado a Merseyside para reintroduzir o estilo de pressão agressiva e em alta intensidade que se tornou a marca registrada do clube sob o comando de Jurgen Klopp. Depois de Arne Slot ter sido demitido no início deste verão por uma abordagem mais metódica que não convenceu, a diretoria recorreu ao ex-técnico do Bournemouth para restaurar a identidade de "heavy metal".

    Carragher explicou a lógica por trás da contratação do treinador enquanto reiterava sua posição tática. Ele observou: "Uma das razões pelas quais trouxemos Iraola para o Liverpool é porque ele joga o futebol de 'Klopp' , não porque tenha conquistado muitos troféus, não porque tenha comandado grandes clubes, mas porque ele pressiona, seus times são enérgicos. Esse é o futebol que nós queremos."


  • Responsabilidade dos jogadores

    Enquanto o Liverpool se prepara para a estreia na Premier League contra o Newcastle neste domingo, a pressão aumenta sobre o elenco para se adaptar rapidamente. Curiosamente, os seis primeiros jogos do Liverpool na campanha serão todos contra equipes que também nomearam novos técnicos neste verão, criando um cenário competitivo único.

    O lendário defensor sugeriu que os torcedores identificarão rapidamente onde está a culpa se os resultados não vierem. Carragher disse: "O que acontece, e acontece em todos os clubes, é que isso vai ser um ciclo. Estamos quase no estágio no Liverpool agora em que os jogadores vão levar a culpa. Os torcedores querem um futebol de alta energia, temos um técnico que trouxe isso, então, se você não fizer isso, a culpa é sua (do jogador). Então, não, não vai cair sobre Iraola."

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    Uma herança difícil

    A transição foi ainda mais complicada pelos altos padrões estabelecidos por gestões anteriores. Embora Slot tenha conseguido vencer 23 de seus primeiros 27 jogos, a mudança tática subjacente foi considerada necessária para a saúde de longo prazo do clube.

    Com a janela de transferências ainda aberta, há esperança de que mais reforços possam chegar para oferecer a proteção no meio-campo e a disciplina defensiva que Carragher sente falta neste momento. Por enquanto, os torcedores de Anfield se preparam para uma temporada de jogos com muitos gols e experimentos táticos, enquanto Iraola tenta provar que sua versão de futebol de alta intensidade pode, de fato, pertencer ao grupo das equipes de elite da Europa.

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