O Liverpool concluiu sua preparação de verão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Como em Anfield no domingo, mas o placar não mascarou os problemas subjacentes para Carragher. O Liverpool viveu uma pré-temporada volátil em termos de solidez defensiva, com um total de 18 gols em seus cinco amistosos anteriores, divididos igualmente entre gols marcados e sofridos.

Falando no The Overlap Fan Debate, em associação com a Sky Bet, Carragher fez uma avaliação contundente da configuração atual. "O Liverpool será interessante nesta temporada", disse o ex-zagueiro. "Estou intrigado para ver como isso vai acontecer, quais jogadores eles vão contratar e como vão conduzir a temporada.

"O Liverpool tem muitos jogadores ofensivos em campo, eles só querem ir para a frente com tudo. E é a mesma coisa na pré-temporada do Liverpool nesta temporada: é apenas um jogo de basquete. Nenhuma grande equipe joga futebol assim. Eu não acredito nisso."



