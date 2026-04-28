Getty Images Sport
Traduzido por
Nenhum sinal do zagueiro titular do Arsenal no treino, em meio a receios de que ele perca o confronto decisivo contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões
Timber continua fora da viagem a Madri
Parece altamente provável que Timber perca a partida de ida contra o Atlético de Madrid na noite desta quarta-feira. O versátil zagueiro está afastado dos gramados desde meados de março devido a uma lesão na virilha sofrida contra o Everton. O Football London informa que sua ausência no último treino de terça-feira em London Colney sugere que ele ainda não está pronto para voltar a jogar na alta intensidade das competições europeias. Espera-se que Arteta dê uma atualização oficial sobre a evolução de Timber durante a coletiva de imprensa pré-jogo em Madri.
- Getty Images Sport
Havertz também deve ficar de fora
Timber não foi a única ausência notável, já que Havertz também não participou do treino da tarde. O jogador da seleção alemã foi forçado a sair de campo devido a um problema muscular durante a vitória de 1 a 0 sobre o Newcastle no sábado, o que inicialmente gerou receios de uma ausência prolongada. Apesar de sua ausência nos treinos, há um otimismo cauteloso de que ele tenha evitado uma lesão grave e possa voltar a jogar mais para o final da temporada. Embora se espere que Havertz perca a partida de ida na Espanha, o clube está esperançoso de que o atacante possa retornar mais cedo do que o previsto, enquanto busca títulos tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
Três reforços para o elenco de Arteta
Apesar das preocupações, houve notícias positivas, já que Eberechi Eze parece ter evitado um revés grave após seu gol decisivo contra o Newcastle. Gabriel Martinelli e Riccardo Calafiori também foram vistos treinando com o grupo, proporcionando a tão necessária profundidade ao elenco. A participação de Martinelli é um alívio, depois que ele foi visto segurando a coxa no fim de semana passado, enquanto Calafiori se recuperou de uma contusão sofrida nas quartas de final.
Enquanto isso, Mikel Merino continua ausente, enquanto se recupera de uma lesão no pé, embora haja esperança de que ele possa jogar antes do fim da temporada.
- Getty Images Sport
Grande luta em Madri
A equipe do Arsenal deve embarcar para a capital espanhola na noite de terça-feira, após os últimos preparativos em London Colney. A partida representa um dos maiores desafios na busca do clube por uma histórica dobradinha. Com a disputa pelo título da Premier League também chegando ao seu clímax, Arteta precisa equilibrar a rotação do elenco para manter o ritmo em ambas as competições.