Nenhum sinal do zagueiro titular do Arsenal no treino, em meio a receios de que ele perca o confronto decisivo contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

Apesar das preocupações, houve notícias positivas, já que Eberechi Eze parece ter evitado um revés grave após seu gol decisivo contra o Newcastle. Gabriel Martinelli e Riccardo Calafiori também foram vistos treinando com o grupo, proporcionando a tão necessária profundidade ao elenco. A participação de Martinelli é um alívio, depois que ele foi visto segurando a coxa no fim de semana passado, enquanto Calafiori se recuperou de uma contusão sofrida nas quartas de final.

Enquanto isso, Mikel Merino continua ausente, enquanto se recupera de uma lesão no pé, embora haja esperança de que ele possa jogar antes do fim da temporada.