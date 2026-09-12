"Nenhum jogador foi melhor do que eu!" - Kylian Mbappe faz ousada afirmação sobre a Bola de Ouro apesar de temporada sem títulos no Real Madrid

Em entrevista à France Football, Mbappe fez uma defesa contundente de sua campanha pessoal. Ele ressaltou que a Bola de Ouro é, em última análise, um prêmio individual, e não um reflexo direto dos títulos da equipe.

"Acredito que posso vencê-la este ano", declarou Mbappe. "É um dos meus objetivos, e um de curto prazo", disse Mbappe. "As pessoas dizem que eu não ganhei um troféu (por clube ou seleção), mas é um prêmio individual. Nunca vi um vencedor da Bola de Ouro ser eleito por unanimidade. Alguém já venceu com 100% dos votos? Isso significa que sempre há alguém que achou que o vencedor não merecia.

"Não houve jogador melhor do que eu. Estávamos falando sobre feitos. Marcar tantos gols nas grandes competições, onde estão todos os grandes jogadores, e claro na Copa do Mundo, o maior evento, para me tornar o maior artilheiro da história da competição, durante todas as minhas férias, era só disso que as pessoas falavam comigo."