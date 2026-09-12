Getty Images
Traduzido por
"Nenhum jogador foi melhor do que eu!" - Kylian Mbappe faz ousada afirmação sobre a Bola de Ouro apesar de temporada sem títulos no Real Madrid
Mbappé reforça candidatura à Bola de Ouro
Mbappé acredita que continua sendo o principal candidato à Bola de Ouro, mesmo depois de terminar a temporada sem nenhum título de grande expressão. O atacante francês teve uma campanha frustrante no aspecto coletivo, sem conseguir conquistar um troféu com o Madrid.
Suas aspirações pela seleção também ficaram aquém no maior palco. A França chegou às semifinais da Copa do Mundo, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 para a futura campeã Espanha, deixando Mbappé sem títulos no ano. Apesar dessa falta de sucesso coletivo, o atacante segue irredutível ao afirmar que suas atuações individuais justificam o maior prêmio do futebol mundial.
- Getty
"Nenhum jogador foi melhor do que eu"
Em entrevista à France Football, Mbappe fez uma defesa contundente de sua campanha pessoal. Ele ressaltou que a Bola de Ouro é, em última análise, um prêmio individual, e não um reflexo direto dos títulos da equipe.
"Acredito que posso vencê-la este ano", declarou Mbappe. "É um dos meus objetivos, e um de curto prazo", disse Mbappe. "As pessoas dizem que eu não ganhei um troféu (por clube ou seleção), mas é um prêmio individual. Nunca vi um vencedor da Bola de Ouro ser eleito por unanimidade. Alguém já venceu com 100% dos votos? Isso significa que sempre há alguém que achou que o vencedor não merecia.
"Não houve jogador melhor do que eu. Estávamos falando sobre feitos. Marcar tantos gols nas grandes competições, onde estão todos os grandes jogadores, e claro na Copa do Mundo, o maior evento, para me tornar o maior artilheiro da história da competição, durante todas as minhas férias, era só disso que as pessoas falavam comigo."
Superando Messi no cenário global
A imensa confiança de Mbappe vem de um notável desempenho individual em gols. Ele balançou as redes 15 vezes na Champions League e acrescentou 25 gols em La Liga para liderar o ataque do Real Madrid.
No entanto, foram suas atuações na Copa do Mundo que realmente definiram seu ano. O atacante levou seu total histórico no torneio a 22 gols, superando de forma impressionante Lionel Messi para se tornar o maior artilheiro da história da competição.
"Minha ideia da Bola de Ouro vem da era Messi e [Cristiano] Ronaldo: você não a dá a jogadores comuns, você a dá a jogadores que são diferentes", explicou. "Acho que fiz coisas diferentes neste ano, então acredito que posso ganhá-la."
- Getty Images Sport
À espera do veredicto final da Bola de Ouro
Ainda está por ver se o painel de votação compartilhará a perspectiva dele. Até que o vencedor seja anunciado, Mbappe continuará liderando o ataque do Madrid enquanto a equipe tenta encerrar a espera por um título nesta temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.