A Turquia é eliminada de forma totalmente inesperada da Copa do Mundo de 2026 após a derrota por 0 a 1 para o Paraguai; a tristeza é grande. Embora possa ser apenas um fraco consolo, o zagueiro Abdülkerim Bardakci conseguiu, pelo menos, estabelecer um novo recorde na Copa do Mundo.
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Nenhum jogador conseguiu isso até agora! Estrela da Turquia bate recorde fabuloso, apesar de ter sido eliminado da Copa do Mundo, e ultrapassa ex-jogador do FC Bayern de Munique
De acordo com a empresa de análise de dados Opta, o zagueiro central do Galatasaray deu um total de 98 passes na partida contra os sul-americanos, acertando todos os passes que tentou. Isso corresponde a uma precisão de 100%.
Além disso, o jogador de 31 anos é o que mais passes deu com uma precisão de 100%. Esse é o melhor resultado desde o início do registro de dados na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.
Bardakci igualou o recorde do norte-americano Chris Richards. O ex-jogador do FC Bayern de Munique, que agora joga pelo Crystal Palace na Premier League, havia acertado 84 de 84 passes na primeira partida da fase de grupos dos EUA – na vitória por 4 a 1 contra: exatamente, o Paraguai.
Copa do Mundo de 2026: Turquia está eliminada, EUA são os vencedores do grupo
Após a derrota na estreia contra a Austrália (0 a 2), a Turquia não tem mais chances de avançar para a fase eliminatória, já que, na Copa do Mundo, em caso de empate em pontos, o que conta não é o saldo de gols, mas o confronto direto.
E esse confronto direto é desfavorável tanto contra o Paraguai quanto contra a Austrália, que estão, cada um, três pontos à frente da Turquia. Os EUA, com seis pontos, já estão garantidos como vencedores do grupo.