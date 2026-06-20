Nenhum jogador conseguiu isso até agora! Estrela da Turquia bate recorde fabuloso, apesar de ter sido eliminado da Copa do Mundo, e ultrapassa ex-jogador do FC Bayern de Munique

De acordo com a empresa de análise de dados Opta, o zagueiro central do Galatasaray deu um total de 98 passes na partida contra os sul-americanos, acertando todos os passes que tentou. Isso corresponde a uma precisão de 100%.

Além disso, o jogador de 31 anos é o que mais passes deu com uma precisão de 100%. Esse é o melhor resultado desde o início do registro de dados na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

Bardakci igualou o recorde do norte-americano Chris Richards. O ex-jogador do FC Bayern de Munique, que agora joga pelo Crystal Palace na Premier League, havia acertado 84 de 84 passes na primeira partida da fase de grupos dos EUA – na vitória por 4 a 1 contra: exatamente, o Paraguai.



