ZUMA Press Wire
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"Nenhum dos meus jogadores disputou três partidas completas!", revela Luis de la Fuente sobre estratégia física após vitória sobre a Tchéquia
De la Fuente chega ao 41º jogo consecutivo sem perder
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, expressou orgulho depois de ver sua equipe ampliar sua extraordinária sequência invicta para 41 partidas em todas as competições. A Espanha registrou uma vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia, pelo Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa, no Estadio Carlos Tartiere.
Gols de Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino mantiveram a Espanha na liderança do Grupo 3, com nove pontos.
De la Fuente utilizou uma grande rotação do elenco durante toda a pausa internacional.
- AFP
Técnico prioriza o bem-estar dos jogadores em meio ao calendário apertado de jogos
Falando após o apito final, De la Fuente admitiu que as substituições no segundo tempo atrapalharam o ritmo ofensivo da Espanha, permitindo que a Tchéquia marcasse. No entanto, insistiu que proteger os jogadores do cansaço e de lesões continua sendo essencial.
O treinador revelou que nenhum jogador foi orientado a completar 270 minutos ao longo da janela.
"No primeiro tempo, fomos dominantes, criando chances. Não acho que nossa postura tenha mudado no segundo tempo, mas fizemos mudanças e o ritmo se alterou", disse De la Fuente. "Perdemos um pouco de agudez, mas pensamos muito em como manter nossos jogadores bem. Nenhum dos meus jogadores disputou três partidas completas nesta janela internacional."
Técnico valoriza o sofrimento na vitória
De la Fuente observou que passar por períodos difíceis durante as partidas serve como uma preparação valiosa para confrontos de mata-mata em grandes torneios. Ele elogiou seu elenco por se manter firme sob a pressão da República Tcheca.
A Espanha mantém uma vantagem de três pontos sobre a Inglaterra na liderança do Grupo 3.
"Eu sempre digo que qualquer vacilo, qualquer queda de atenção pode custar gols e partidas, então estou ainda mais orgulhoso por continuarmos com nossa sequência invicta", acrescentou De la Fuente. "Sofremos esta noite, e eu diria que não estamos tão acostumados com isso."
- AFP
Espanha se prepara para o próximo desafio fora de casa na Croácia
De la Fuente e sua comissão técnica agora finalizam os preparativos para o próximo teste da Espanha na Liga das Nações, fora de casa, contra a Croácia, em 6 de outubro. O treinador pretende seguir equilibrando o frescor do elenco com resultados positivos.
A Tchéquia segue na lanterna do Grupo 3 sem somar pontos.
A Espanha busca garantir mais três pontos na perseguição por uma vaga nas fases eliminatórias.
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