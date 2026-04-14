Com exemplos como Sergio Ramos, Toni Kroos ou Luka Modric, o Real teve no passado “jogadores de personalidade em campo”, “que agora não existem mais”, criticou Matthäus. É verdade que as atuais estrelas do time madrilenho são “rápidas, habilidosas no drible e excelentes tecnicamente, e que, naturalmente, têm uma certa força, o que também se viu na partida de ida”, continuou o ex-jogador do Bayern. O grande “mas” na visão de Matthäus: “No entanto, eles não transmitem mais aquela força das últimas décadas. São bons jogadores, mas nenhum deles é um ícone, nem Vinicius, nem Bellingham e nem Mbappé, e isso falta ao Real.”

O Bayern venceu a partida de ida em Madri na semana passada por 2 a 1 e, por isso, também para Matthäus, entra como favorito na partida de volta diante da torcida. “Mas isso não significa, é claro, que será uma tarefa fácil”, alertou o ex-jogador de 65 anos. O ex-presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, também se pronunciou recentemente no mesmo sentido, afirmando que ainda não descartou o Real e que não gosta do atual entusiasmo em torno do FCB.