"Sinto falta desses jogadores no Real", escreve Matthäus em sua coluna na Sky antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre o FC Bayern de Munique e o Real Madrid, na quarta-feira.
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"Nenhum deles é um ícone": Lothar Matthäus vê uma grande falha no Real Madrid antes da partida de volta contra o FC Bayern de Munique
Com exemplos como Sergio Ramos, Toni Kroos ou Luka Modric, o Real teve no passado “jogadores de personalidade em campo”, “que agora não existem mais”, criticou Matthäus. É verdade que as atuais estrelas do time madrilenho são “rápidas, habilidosas no drible e excelentes tecnicamente, e que, naturalmente, têm uma certa força, o que também se viu na partida de ida”, continuou o ex-jogador do Bayern. O grande “mas” na visão de Matthäus: “No entanto, eles não transmitem mais aquela força das últimas décadas. São bons jogadores, mas nenhum deles é um ícone, nem Vinicius, nem Bellingham e nem Mbappé, e isso falta ao Real.”
O Bayern venceu a partida de ida em Madri na semana passada por 2 a 1 e, por isso, também para Matthäus, entra como favorito na partida de volta diante da torcida. “Mas isso não significa, é claro, que será uma tarefa fácil”, alertou o ex-jogador de 65 anos. O ex-presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, também se pronunciou recentemente no mesmo sentido, afirmando que ainda não descartou o Real e que não gosta do atual entusiasmo em torno do FCB.
Jogo de volta contra o FC Bayern: Jude Bellingham, “o fator decisivo” para o Real Madrid?
Segundo Matthäus, os últimos 25 minutos da partida de ida, quando os espanhóis foram ganhando força e ainda conseguiram marcar o gol de redução com Kylian Mbappé, devem servir de incentivo para o Real. Especialmente porque Jude Bellingham, que só voltou aos gramados no final de março após se recuperar de uma lesão na coxa e foi escalado apenas na última meia hora da partida de ida, deve voltar ao time titular. Para Matthäus, o craque inglês do meio-campo foi “o divisor de águas” para os merengues no primeiro confronto com o Bayern.
“Tudo pode mudar rapidamente – especialmente se Neuer não tiver um dia como o que teve em Madri”, observou Matthäus. O goleiro do Bayern apresentou uma atuação de classe mundial no Bernabéu, com inúmeras jogadas excelentes e defesas espetaculares, sendo comemorado em grande estilo depois do jogo.
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O FC Bayern de Munique pode já ser campeão neste fim de semana
Enquanto isso, os respectivos ensaios gerais para a partida de volta transcorreram de forma bastante diferente no último fim de semana da liga. O Real não conseguiu passar do empate em 1 a 1 em casa contra o FC Girona e agora está já nove pontos atrás do líder da tabela espanhola, o FC Barcelona. Além disso, no empate dos madrilenos, uma falta de pênalti não marcada na fase final causou grande revolta.
O Bayern, por sua vez, continuou em sua onda de sucesso. Apesar da rotação no elenco, o FCB venceu com facilidade o FC St. Pauli por 5 a 0 e, devido ao tropeço do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen (0 a 1), ampliou sua vantagem na liderança da tabela para doze pontos. Caso o BVB não vença o TSG Hoffenheim no dia anterior, o Bayern poderá comemorar o título alemão já no domingo, com uma vitória em casa contra o VfB Stuttgart.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões) Domingo, 19 de abril 17h30 FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga) Quarta-feira, 22 de abril 20h45 Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)