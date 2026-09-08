AFP
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"Nem uma palavra!": como o Barcelona alertou Hansi Flick para evitar os jogos mentais de José Mourinho após o retorno ao Real Madrid
Barcelona cauteloso por causa do passado
Desde que assumiu o comando no Camp Nou, Flick vem recebendo elogios pela forma calma e serena como lida com a imprensa espanhola. O técnico alemão tem evitado controvérsias de maneira consistente, preferindo manter as entrevistas coletivas estritamente focadas nos próximos adversários, em vez de se envolver em dramas externos.
No entanto, o recente retorno de Mourinho ao banco do Real Madrid levou a uma intervenção direta da cúpula do Barcelona. Segundo o SPORT, dirigentes do clube orientaram seu treinador sobre a natureza volátil da primeira passagem de Mourinho pela capital espanhola.
O gigante catalão está determinado a evitar uma repetição do ambiente tóxico que anteriormente definiu a rivalidade. Os dirigentes lembraram especificamente Flick das intensas batalhas psicológicas de Mourinho com o ex-treinador do clube Pep Guardiola, assim como do infame desentendimento à beira do campo em que ele cutucou o falecido técnico do Barcelona Tito Vilanova no olho.
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"Nem uma palavra!"
Após receberem um briefing sobre a história sombria do confronto, o Barcelona deu a Flick uma diretriz cristalina em relação ao seu técnico rival. A reportagem afirma que a instrução vinda da diretoria foi absoluta: "Nem uma palavra sobre Mourinho ou o Real Madrid."
Flick tem seguido rigorosamente a determinação, mesmo com Mourinho já tendo disparado os primeiros alertas. O técnico português fez referência pública ao caso Negreira em andamento, ao mesmo tempo em que elogiou o trabalho feito por Flick e pelo diretor esportivo Deco.
Ao ser questionado sobre a chegada de Mourinho antes da estreia do Barcelona na liga contra o Elche, Flick imediatamente encerrou o assunto. Ele respondeu de forma seca: "Vamos jogar contra o Real Madrid amanhã? Então me perguntem sobre o Elche."
Mantendo a paz
A estratégia da diretoria do Camp Nou é negar a Mourinho o oxigênio de que ele precisa para iniciar uma rixa pública. Ao se recusar a entrar no jogo, o Barcelona espera manter os holofotes firmemente no campo e proteger seu vestiário de pressão externa desnecessária.
Embora a abordagem atual de Mourinho seja vista como ligeiramente menos confrontadora do que em sua passagem anterior, o Barcelona segue profundamente cauteloso em relação aos jogos mentais do técnico português. O clube acredita que o treinador veterano poderia facilmente voltar às suas táticas combativas se perceber uma oportunidade de desestabilizar seus maiores rivais.
- Getty Images Sport
O teste definitivo se aproxima
A postura diplomática de Flick enfrentará seu teste mais duro quando o Barcelona receber o Real Madrid no primeiro El Clasico desta temporada, em 25 de outubro. O duelo no Camp Nou obrigará o alemão a finalmente encarar de frente as perguntas sobre Mourinho e a rivalidade histórica.
Apesar do inevitável circo midiático em torno da partida, a expectativa é que Flick mantenha sua abordagem cautelosa. Seu principal desafio será passar pelas entrevistas coletivas antes do jogo sem oferecer declarações que possam ser usadas pelo lado de Madri, mantendo seu elenco totalmente focado em conquistar três pontos vitais na La Liga.
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