"Nem uma palavra!"

Desde que assumiu o comando no Camp Nou, Flick vem recebendo elogios pela forma calma e serena como lida com a imprensa espanhola. O técnico alemão tem evitado controvérsias de maneira consistente, preferindo manter as entrevistas coletivas estritamente focadas nos próximos adversários, em vez de se envolver em dramas externos.

No entanto, o recente retorno de Mourinho ao banco do Real Madrid levou a uma intervenção direta da cúpula do Barcelona. Segundo o SPORT, dirigentes do clube orientaram seu treinador sobre a natureza volátil da primeira passagem de Mourinho pela capital espanhola.

O gigante catalão está determinado a evitar uma repetição do ambiente tóxico que anteriormente definiu a rivalidade. Os dirigentes lembraram especificamente Flick das intensas batalhas psicológicas de Mourinho com o ex-treinador do clube Pep Guardiola, assim como do infame desentendimento à beira do campo em que ele cutucou o falecido técnico do Barcelona Tito Vilanova no olho.