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"Nem todo mundo volta!" - Gavi faz admissão sincera sobre lesão após Barcelona marcar sete gols
Barcelona impiedoso garante início histórico
Gavi voltou após um recente período afastado por lesão, enquanto o Barcelona atropelou o Racing Santander com uma dramática vitória por 7 a 2 no Camp Nou. Um hat-trick de Raphinha, junto com gols de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, e um gol contra, garantiu um resultado enfático em meio a uma chuva torrencial.
A vitória marcou um momento histórico para o clube catalão, que venceu seus sete jogos de abertura em todas as competições.
O time segue isolado na liderança da tabela de La Liga, com um aproveitamento perfeito de seis vitórias em seis partidas, marcando 33 gols no processo.
- NurPhoto
Gavi elogia eficiência nas finalizações logo no início
Entrando na reta final da partida, Gavi elogiou a ética de trabalho incansável do elenco e a eficiência letal nas finalizações. O meio-campista de 22 anos destacou a importância de manter a intensidade ao longo de uma campanha exigente.
Ele observou que converter as chances logo no início transformou o Barcelona em uma força dominante.
"A verdade é que estamos indo muito bem", disse Gavi. "Marcamos gols muito rapidamente e, se temos duas ou três chances, elas entram. Manter esse ritmo é o mais importante porque a temporada é muito longa."
Meia fala sobre dificuldades com lesões
Revelado por La Masia, o jogador expressou satisfação pessoal por voltar à melhor forma física após um período desafiador marcado por graves lesões no joelho. Apesar do revés no início da temporada, Gavi seguiu sendo utilizado em partidas importantes pelo treinador.
Ele reconheceu os obstáculos físicos e mentais necessários para voltar a atuar em alto nível.
"Esses últimos anos foram difíceis para mim porque tive algumas lesões muito graves", acrescentou Gavi. "Nem todo mundo volta a jogar neste nível como eu voltei. É muito difícil quando você tem lesões no joelho, mas disputei partidas importantes com o treinador."
- AgenciaLOF
Barcelona foca em manter a perfeição
O Barcelona volta suas atenções para manter o embalo recorde nos próximos compromissos. Depois de alcançar o melhor início de campanha da história do clube, a equipe catalã busca ampliar sua vantagem na liderança.
O retorno de Gavi oferece profundidade vital ao meio-campo enquanto o elenco encara um calendário apertado.
O time segue sua campanha determinado a brigar por mais títulos em todas as frentes.
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