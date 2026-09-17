Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083405625.jpgAgenciaLOF
Alvino Hanafi

Traduzido por

"Nem todo mundo volta!" - Gavi faz admissão sincera sobre lesão após Barcelona marcar sete gols

Barcelona
Gavi
La Liga

O meio-campista do Barcelona Gavi demonstrou felicidade após retornar de lesão para participar da vitória contundente por 7 a 2 sobre o Racing Santander. O internacional espanhol destacou a eficiência implacável da equipe no início das partidas, enquanto o gigante catalão manteve um aproveitamento perfeito.

  • Barcelona impiedoso garante início histórico

    Gavi voltou após um recente período afastado por lesão, enquanto o Barcelona atropelou o Racing Santander com uma dramática vitória por 7 a 2 no Camp Nou. Um hat-trick de Raphinha, junto com gols de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, e um gol contra, garantiu um resultado enfático em meio a uma chuva torrencial.

    A vitória marcou um momento histórico para o clube catalão, que venceu seus sete jogos de abertura em todas as competições.

    O time segue isolado na liderança da tabela de La Liga, com um aproveitamento perfeito de seis vitórias em seis partidas, marcando 33 gols no processo.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083411347.jpgNurPhoto

    Gavi elogia eficiência nas finalizações logo no início

    Entrando na reta final da partida, Gavi elogiou a ética de trabalho incansável do elenco e a eficiência letal nas finalizações. O meio-campista de 22 anos destacou a importância de manter a intensidade ao longo de uma campanha exigente.

    Ele observou que converter as chances logo no início transformou o Barcelona em uma força dominante.

    "A verdade é que estamos indo muito bem", disse Gavi. "Marcamos gols muito rapidamente e, se temos duas ou três chances, elas entram. Manter esse ritmo é o mais importante porque a temporada é muito longa."


  • Meia fala sobre dificuldades com lesões

    Revelado por La Masia, o jogador expressou satisfação pessoal por voltar à melhor forma física após um período desafiador marcado por graves lesões no joelho. Apesar do revés no início da temporada, Gavi seguiu sendo utilizado em partidas importantes pelo treinador.

    Ele reconheceu os obstáculos físicos e mentais necessários para voltar a atuar em alto nível.

    "Esses últimos anos foram difíceis para mim porque tive algumas lesões muito graves", acrescentou Gavi. "Nem todo mundo volta a jogar neste nível como eu voltei. É muito difícil quando você tem lesões no joelho, mas disputei partidas importantes com o treinador."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083405591.jpgAgenciaLOF

    Barcelona foca em manter a perfeição

    O Barcelona volta suas atenções para manter o embalo recorde nos próximos compromissos. Depois de alcançar o melhor início de campanha da história do clube, a equipe catalã busca ampliar sua vantagem na liderança.

    O retorno de Gavi oferece profundidade vital ao meio-campo enquanto o elenco encara um calendário apertado.

    O time segue sua campanha determinado a brigar por mais títulos em todas as frentes.

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR