Gavi voltou após um recente período afastado por lesão, enquanto o Barcelona atropelou o Racing Santander com uma dramática vitória por 7 a 2 no Camp Nou. Um hat-trick de Raphinha, junto com gols de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, e um gol contra, garantiu um resultado enfático em meio a uma chuva torrencial.

A vitória marcou um momento histórico para o clube catalão, que venceu seus sete jogos de abertura em todas as competições.

O time segue isolado na liderança da tabela de La Liga, com um aproveitamento perfeito de seis vitórias em seis partidas, marcando 33 gols no processo.